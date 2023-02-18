«Нужно верить и молиться»: есть ли у Костомарова шанс победить новые осложнения

Роман Костомаров перенес несколько тяжелых операций. Как чувствует себя спортсмен — подробности выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ пишут: состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова ухудшилось после хирургического вмешательства на ногах. Правда, что он также лишился пальцев на руках? Какие прогнозы дают врачи и кого фанаты Романа винят в случившейся с ним беде — узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

«Как получилось, что дошло до такого состояния, очень печально, страшно, ужасно», — горюет фигуристка Елена Бережная.

Уже больше месяца олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров находится в московской «Коммунарке», куда поступил с двусторонней пневмонией. Близкие делятся: спортсмен чувствовал себя плохо задолго до госпитализации. Но не придавал значения кашлю и высокой температуре. Превозмогая боль, выступал в спектаклях и ледовых шоу.

«Мужики, к сожалению, имеют свойство говорить: „Все нормально у меня. У меня все пройдет“. Когда уже жареный петух клюнул в одно место, тогда уже реально обращаются к врачу», — считает актриса Надежда Ангарская.

«Спортсмены не очень здоровые люди в плане психики. Но это так, в шутку сказано. Мы все идем всегда до победного, до конца. Будь это температура под 40, мы все выходим, даже если больные», — рассказала фигуристка Аделина Сотникова.

Скорую вызвали, когда Роман потерял сознание. Его экстренно госпитализировали. Инфекция распространялась стремительно. Костомарова ввели в искусственную кому, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), затем — к экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

«Тут ты не можешь сказать ничего, потому что это такой случай, когда не нужно слов, нужно просто верить, молиться и ждать», — уверена фигуристка Аделина Сотникова.

После длительного нахождения в медикаментозном сне у Романа появились проблемы с кровообращением. Начался некроз тканей и сепсис.

«С потоком крови микроорганизмы разносятся по всему организму. Инфекция там, как говорится, оседает и начинает усиленно размножаться», — пояснил хирург Андрей Литвиненко.

В какой-то момент ситуация стала критической. Чтобы не допустить развития заражения и спасти Роману жизнь, врачам пришлось ампутировать ему обе стопы.

«Написала, спросила у Тани Навки, правда ли это. Она написала: „Да“. Это ужасно! Ни одним, наверное, мозгом, ни один спортсмен не может понять, как это случилось и что будет дальше», — поделилась Елена Бережная.

«Это ужасно, потому что ноги — это рабочий инструмент фигуриста. Об этом трудно говорить, особенно когда знаешь Рому, какой он человек. Он позитивный, настоящий, искренний, веселый», — рассказала Сотникова.

Друзья и поклонники надеялись, что самое страшное позади и жизни Костомарова больше ничего не угрожает. Однако гангрена уже нанесла непоправимый урон здоровью Романа.

«Это не только локальное поражение какого-то сегмента. Это, безусловно, интоксикация всего организма. Продукты распада тканей поступают в кровь. С током крови они могут попадать в почки, легкие, сердце, головной мозг, то есть развивается синдром интоксикации», — прокомментировал доктор Литвиненко.

Врачи делали все возможное, чтобы сохранить руки спортсмена. Но на днях в СМИ появилась страшная информация: им это не удалось. Роман перенес ампутацию пальцев.

«Развилась такая ситуация, которая уже несопоставима с нормальной функцией конечностей, этих пальцев. Поэтому ради того, чтобы спасти жизнь пациента, врачи пошли на такую операцию», — уточнил хирург.

По сообщениям прессы, после очередной ампутации состояние спортсмена резко ухудшилось. Его снова ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Опасения медиков вызывает левое легкое пациента. Обширный фиброз разрушает здоровые клетки. Последствия могут быть непредсказуемыми.

«Легкие не смогут обрабатывать тот объем кислорода, который бы они обрабатывали в нормальном состоянии», — считает Андрей Литвиненко.

Романа Костомарова поддерживает вся страна. Коллеги-спортсмены помогают чем могут. Илья Авербух анонсировал тур в поддержку Костомарова. Все средства, вырученные с продажи билетов, пойдут на лечение и реабилитацию фигуриста.

«У Ромы — сложный случай, поэтому мы, конечно, верим, что все будет очень быстро заживляться, ему найдут протезы нужные и он встанет на ноги», — выразила надежду Сотникова.

«У нас в России и за границей делают, в том числе бионические протезы. Скорее всего речь идет о сумме, превышающей миллион рублей», — пояснил врач Литвиненко.

Некоторые считают, что таким образом Авербух решил не только помочь другу, но и оправдать свое имя. Ведь многие поклонники Костомарова винят в произошедшей трагедии Илью. Якобы в погоне за деньгами он совершенно не заботится о здоровье артистов, которые выступают в его шоу.

«Надо наказать устроителей этих ледовых шоу, серьезно наказать за то, что они выпускают на лед больных спортсменов. Когда была пандемия, то малейший чих, насморк и на работу не пускали, понимаете? А тут с температурой 38 выпускают на лед, на публику, на многотысячную аудиторию. Это, конечно, безобразие!» — возмутился светский журналист Денис Сорокин.

Но сами фигуристы, которые уже много лет сотрудничают с Авербухом, уверены: он тут совсем ни при чем. В конце концов, все взрослые люди и должны сами оценивать состояние своего здоровья.

«Тут даже незачем его поругать, потому что это нормальная ситуация у спортсменов», — заявила фигуристка Сотникова.

«Это непрофессиональная история абсолютно. Недавно здесь проходило шоу. Ребята, которые участвовали от Ильи Авербуха, мы все желаем ему здоровья, чтобы он выкарабкался из этого состояния», — рассказала Елена Бережная.

Друзья Костомарова уверены: сейчас не время выяснять кто прав, кто виноват. Всем нужно сплотиться, чтобы общими усилиями помочь Роману справиться с болезнью.