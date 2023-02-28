День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы: что можно и нельзя делать 2 марта 2023

В первую седмицу Великого поста православная церковь чтит память христианского святого Феодора Тирона и праведной Мариамны.

Кто такой Федор Тирон

Великомученик Феодор Тирон жил в III веке. Он был новобранцем в мармаритском полку. При императоре Максимилиане солдат обязывали приносить жертву римским богам и правителям Римской империи наравне с ними. Будучи христианином, Феодор отказался следовать этой традиции и был брошен в тюрьму. Его морили голодом, а после повторного отказа повиноваться — подвергли жестоким пыткам и сожгли на костре.

Святой до конца жизни не отказался от веры. Сил ему придал явившийся и утешивший Спаситель. По преданию, его останки не сгорели в огне и были погребены в Константинополе, а голова — в Гаэте.

В IV веке святой Феодор явился во сне константинопольскому архиепископу Евдоксию и предупредил о злом замысле императора Юлиана Отступника. Желая поиздеваться над христианами, тот приказал в первую седмицу Великого поста тайно окропить идоложертвенной кровью все продукты на рынках города.

Чтобы люди не остались без еды, святой велел сварить пшеницу с медом и приготовить коливо (Поминальное блюдо, другие названия — кутья, канун, сочиво. — Прим.ред.).

В память об этом церковь в первую субботу Великого поста освящает коливо и раздает верующим.

Почему Феодора Тирона прозвали тираном

В народе благочестивый образ Феодора Тирона трансформировался в Федора-тирана. По легенде этот злой человек однажды раскаялся и стал помогать простым людям. Этому святому молятся, прося о защите от разбойников, дурных людей и преступников.

Кто такая праведная Мариамна

Мариамна приходилась сестрой Филиппу, одному из двенадцати апостолов. Она просила Иисуса разрешить ей отправиться в странствия вместе с братом, и получила благословение сопровождать его и апостола Варфоломея.

Дева помогала проповедующим апостолам и присутствовала при доказательствах чистой веры. Так, шествуя по пустыне, они крестным знамением умертвили большого дракона и змей. А войдя в город Иераполь, исцелили жену градоначальника и вернули зрение слепцу.

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Увидев совершаемые апостолами чудеса, многие жители приняли христианство и отказались от идолопоклонничества. Мариамна также проповедовала слово Божие местным женщинам. За активную работу девушку и двух апостолов схватили, избили и повесили на дереве вниз головой.

Во время их казни в город пришел апостол Иоанн Богослов. Вместе они помолились Христу. Земля разверзлась, образовалась большая яма. В нее упал градоначальник с супругой, почитаемая ими ядовитая змея, жрецы и множество язычников. После молитвы Филиппа земля исторгла живыми всех, кроме градоправителя и змеи.

Получивший тяжелые увечья Филипп скончался, а Мариамну и Варфоломя освободили и отпустили. После этого дева отправилась проповедовать Евангелие в Ликаонию, где мирно скончалась.

Почему Мариамна получила прозвище кикиморы

Праведную Мариамну в народе прозвали Кикиморой. В фольклоре кикимора — супруга лешего или домового. Она изображается как низенькая старуха с взъерошенной шевелюрой. Если кикиморе не пришлись по нраву хозяева дома, она устраивала им мелкие пакости: гремела посудой по ночам, портила пряжу и прочее.

Что можно делать 2 марта

Второй день марта принято посвящать духовному и физическому очищению, молитвам.

На Федора старались пить много холодной воды. Считалось, что таким образом организм очищается, а постящийся получает возможность сосредоточиться на молитве и устремиться к Богу.

Разрешалось пользоваться только старой посудой и носить только поношенную одежду.

На Мариамну Кикимору читали заговоры от нечисти, а незамужние девушки гадали на суженых. Для этого выходили на улицу в сумерках и шли по деревне: если первой на пути покажется женщина, то гадающая выйдет в этом году замуж.

Беременным нужно посмотреть на восходящее солнце, чтобы малыш родился здоровым и крепким.

Сны, увиденные в ночь на 2 марта, могут довольно быстро сбываться. Поэтому их нужно запоминать.

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Что нельзя делать 2 марта

2 марта не рекомендуется смотреть на ночное небо. Народ верил, что падающая звезда предвещает скорую кончину кого-то из родственников.

Также на Федора и Мариамну нельзя было надевать одежду темного цвета, особенно болотного. Такой наряд грозил притянуть к владельцу тоску и неудачи.

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