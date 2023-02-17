Главные правила Великого поста: питание по дням, ограничения и молитвы

Великий пост в церковном календаре установлен в память о сорокадневном постничестве Спасителя в пустыне. Современным верующим он дается, чтобы подготовиться к встрече и празднованию Пасхи.

Это самый длинный из четырех многодневных церковных постов:

Великий пост — 48 дней;

Петров пост — 30 дней;

Успенский пост — 14 дней;

Рождественский пост — 40 дней.

Когда начинается Великий пост — 2023 и сколько дней длится

Сергей Власов / patriarchia.ru

Постный подвиг православных состоит из Четыредесятницы (40 дней) и Страстной седмицы (неделя перед праздником Светлой Пасхи). Ежегодно он выпадает на разные даты, но неизменно начинается в календарный понедельник и завершается светлым воскресеньем.

В 2023-м Великий пост начнется в понедельник 27 февраля и продлится 48 дней.

Когда заканчивается Великий пост — 2023

Сорокоднев закончится в субботу 15 апреля, которая завершает Страстную неделю. В этот день верующие почитают период после физической смерти Иисуса Христа — его погребение, сошествие души в ад и возвещение пребывавшим там победы над смертью.

Православные посещают утреннюю литургию, готовятся к Пасхе и освящают пасхальную еду. В Иерусалиме в Великую субботу в храм Гроба Господня сходит благодатный огонь, который потом развозят по миру. Положено не только чтить погребение Христа, но и радоваться грядущему светлому празднику воскресения.

Православный календарь на 2023 год

В чем смысл Великого поста

В период подготовки к Пасхе человек стремится к тому, чтобы стать духовно лучше, чище, победить слабости и пороки. Например, отказаться от вредных привычек в пользу здорового образа жизни. И тут речь не только, например, о курении, но и привычке осуждать людей или сплетничать.

Суть и смысл поста не в ограничении в пище. Священнослужители напоминают, что это не диета. Сорокоднев требуется для осмысления собственной жизни. Неверно считать, что пост «успешно пройден», если человек только постился, не посещал храм, не думал молился, не исповедовался и не стремился стать праведнее.

Когда появился Великий пост — история Сорокоднева

Олег Варов / patriarchia.ru

В исторических источниках указано, что верующие в христианских церквях готовились ко дню святой Пасхи еще до III века. По записям раннехристианского писателя Тертуллиана, верующие держали пост за 40 часов до праздника — не принимали пищу с вечера Страстной пятницы и до окончания пасхальной литургии. Воздержанием от еды на 40 часов чтили сорокадневное пребывание Спасителя в пустыне.

В середине III века христиане в некоторых поместных церквях начали соблюдать шестидневный пост, вспоминая события Страстной недели. Тогда же архиепископ Дионисий Великий сделал записи о разных практиках воздержания от пищи, допустив и шестидневный пост, и сорокачасовой. Лишь в V веке поместные церкви установили сорокадневный пост.

Великий пост 2023 — питание по дням недели

Для мирян предусмотрены следующие рекомендации по питанию:

Понедельник — сухоядение

Вторник — горячая пища без масла

Среда — сухоядение

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Четверг — горячая пища без масла

Пятница — сухоядение

Суббота — горячая пища с маслом

Воскресенье — горячая пища с маслом

Сухоядение означает употребление в пищу растительных продуктов без предварительной термической обработки (отваривания, обжарки, тушения или запекания).

Горячая пища без масла предполагает приготовление блюд без добавления растительного масла и других жиров.

Горячая пища с маслом готовится с использованием растительных жиров (подсолнечника, оливы, льна, горчицы и других).

Важно, что прихожане могут согласовывать календарь питания в пост с духовными наставниками. Это требуется для того, чтобы учесть жизненные обстоятельства, состояние здоровья, особенности организма, физическую и умственную нагрузку на работе.

Что можно есть в Великий пост — 2023

www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Для постного питания разрешаются растительные продукты:

крупы, макароны и бобовые (гречка, рис, фасоль, горох, нут и др.);

свежие овощи, фрукты, зелень (яблоки, апельсины, картофель, свекла, лук, морковь, огурцы, помидоры, укроп, петрушка и др.);

соевые продукты (немясные паштеты, тофу, хумус, растительное молоко);

орехи, сухофрукты, семечки;

грибы;

горький шоколад, халва, мармелад, варенье;

рыба и морепродукты (в отдельные дни: 7 апреля на Благовещение и 9 апреля в Вербное воскресенье. В Лазареву субботу (8 апреля) разрешается есть икру, но не саму рыбу.

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Что нельзя есть в Великий пост — 2023

На время поста рекомендовано отказаться от следующих продуктов:

все виды мяса (свинина, говядина, курица);

яйца и продукты с их содержанием;

молоко и кисломолочные продукты (кефир, ряженка, йогурт, сыр, творог, сметана, майонез, сливочное масло);

выпечка, фаст-фуд, конфеты.

На Пасху (16 апреля), которая является окончанием строго поста, ограничений в еде нет. Можно постепенно возвращаться к привычному рациону.

Кому можно не поститься в Великий пост — 2023

От соблюдения поста освобождаются беременные и кормящие женщины, дети до 14 лет, люди с хроническими болезнями.

Разрешено не поститься работникам, выполняющим тяжелый физический труд.

Путешественникам также даются послабления, если они встречают пост в дороге.

Что можно и нельзя делать в Великий пост — 2023

Пост накладывает определенные ограничения не только на привычки в еде, но и на образ жизни. Чтобы достичь духовного очищения, необходимо соблюдать ряд моментов.

«В Великий пост мы должны сосредоточеннее относиться к себе, еще более непримиримо относиться к своим грехам. Поэтому всякие проявления слабостей, страстей и вредных привычек становятся еще более неуместными в Великий пост», — для 5-tv.ru пояснил священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко.

Можно ли зачать ребенка

Церковь не накладывает запрета на зачатие малыша в период поста. Приветствуется воздержание пары от интимной близости по обоюдному согласию. Однако если наследника зачали в пост, то это никак не повлияет на его будущее.

Можно ли крестить ребенка

Таинство крещения совершается в любой день поста.

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Можно ли играть свадьбу

Жених и невеста могут зарегистрировать брак в ЗАГСе, а свадебное торжество и венчание стоит провести после завершения Великого поста.

Можно ли венчаться

Церковь не благословляет проведение венчания в постные дни. А в народе бытует поверье, что такой брак будет пустым: супруги не найдут согласия и быстро разведутся.

Можно ли отмечать день рождения

Во время поста приветствуется общение с семьей и близкими людьми. Однако на таких посиделках следует воздержаться от переедания, употребления алкоголя, танцев, песен.

Можно ли поминать усопших родственников

Во время Великого поста можно ежедневно поминать умерших. В храмах проводится литургическое поминовение по субботам и воскресеньям, а также в Великопостные родительские субботы (вторая, третья и четвертая недели поста).

Главные ошибки постящихся в Великий пост — 2023

Олег Варов / patriarchia.ru

Каждый человек знает о своих повседневных пристрастиях и вредных привычках. Николай Савченко советует честно посмотреть в глаза порокам и отказаться от греховного поведения.

«Надо еще сильнее себя обуздывать. Это и алкоголь, и азартные, и компьютерные игры, и развлечения, особенно с греховным подтекстом. Это опасно, отвратительно и неуместно в Великий пост», — считает священнослужитель.

Ради соблюдения православных канонов Николай Савченко призвал бороться с возникающим искушением и не ограничиваться только приемом растительной пищи, а обращать внимание на возникающие чувства и мысли, направлять свою волю к Богу.

Какие молитвы нужно читать в Великий пост

В понедельник, вторник, среду и четверг Первой седмицы на Великом повечерии читается канон святого Андрея Критского с припевами к стиху: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня».

В пятницу первой седмицы после Литургии происходит освящение «колива» (отварная пшеница с медом), в память святого Великомученика Феодора Тирона. Он оказал помощь христианам для сохранения поста.

В первое воскресенье совершается «Торжество православия» в память восстановления почитания святых икон.

Во второе воскресенье совершается память святого Григория Паламы, жившего в 14 веке.

В третье воскресенье за Всенощной выносится Святой Крест. Верующие поклоняются ему со словами: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим».

В четвертое воскресенье вспоминается святой Иоанн Лествичник.

В четверг на пятой неделе проводится «стояние Святой Марии Египетской».

В субботу на пятой неделе читается великий акафист Богородице.

В пятое воскресенье совершается последование преподобной Марии Египетской.

В субботу на шестой неделе на Утрене и Литургии вспоминается воскрешение Спасителем Лазаря.

Шестое воскресенье поста — Вербное. На Всенощной благословляются распускающиеся ветви вербы или других растений. Их раздают раздаются прихожанам. Освященная верба знаменует воскресение, торжество жизни над смертью.

7 причин держать Великий пост — 2023

Пост — это период духовного усилия и совершенствования. Лучшее время, чтобы услышать Бога и обратиться к нему с искренней молитвой.

Человек, который держит пост, оказывает послушание Всевышнему и Церкви. Верующий следует за Иисусом Христом к спасению.

Пост помогает бороться со страстью чревоугодия, удерживает от нее, чтобы не стать рабом плоти.

Постный подвиг способствует смирению, так как пресыщение может привести к гордости, эгоизму, ленности, жадности.

Человек получает возможность научиться ценить простую пищу и простые радости жизни, благодарить Бога за это. После выхода из поста по-новому ощущается вкус скоромных блюд.

Пост избавляет от уныния, дает утешение.

Пища в пост дает возможность существенно сэкономить, так как из рациона на время исключаются мясо, рыба, молоко и яйца, а также изыски и любимые продукты. Оставшиеся деньги можно потратить на творение милостыни.