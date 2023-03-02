Маврикиев день: что категорически нельзя делать 7 марта

Православные 7 марта традиционно отмечают день Маврикия, посвященный памяти святого Маврикия и его 70 воинов-мучеников Апамейских.

Кто такой Маврикий

Святой Маврикий жил в III–IV веках в сирийском городе Апамее. Он был военачальником и тайно исповедовал христианство. Когда в городе начались религиозные гонения, Маврикия вместе с сыном привели на суд. Они оба отказались отречься от веры и вернуться в язычество, за что их приговорили к пыткам.

Разделить судьбу своего командира решили его 70 воинов. Всех их подвергли жесткому наказанию: избивали воловьими жилами, бросали в костер, строгали железными зубьями. Сыну Маврикия публично отрубили голову на глазах у отца.

Затем раздетых и обмазанных медом мужчин привязали на болоте, где их в течение десяти дней жалили комары и оводы. Стойко перенеся все мучения, они скончались и были с почестями похоронены. Частицы мощей впоследствии были перенесены на Кипр.

Что нельзя делать 7 марта 2023

Предки всегда с осторожностью относились к традициям и поверьям: предпочитали не нарушать их, чтобы не навлечь беду.

Первый и самый главный запрет в Маврикиев день — ворожба или попросту гадание на любовь и проведение магических ритуалов. Считалось, что тот, кто ослушается, обречет родных и близких на болезни и страдания.

Кроме того, на Маврикия запрещалось заниматься домашними делами. Если хозяйка приступит к глажке или стирке — окажется в ситуации «мягко стелет, да жестко спать». Вышивку и рукоделие тоже откладывали. Особенно строго соблюдался запрет на мытье и уборку полов, чтобы ненароком не вымести из дома счастье.

Мужчинам в Маврикиев день запрещалось первыми приветствовать женщин. Говорили, уважения в семье не будет.

Важно также не вытираться чужим полотенцем. В народе остерегались: можно забрать себе его негативную энергию.

Что можно делать на Маврикия 2023

На Маврикия традиционно готовили черную уху — рыбу варили в огуречном рассоле с добавлением пряностей.

Желательно запомнить сон, приснившийся на 7 марта. Считалось, что он обязательно сбудется в течение полугода.

В Маврикиев день особенно следили за птицами, которые начинали возвращаться из теплых краев. Считалось, что первым в семье увидеть, как грачи вьют гнезда — хороший знак, обещающий этому человеку нежданное счастье. Прилетевших птиц обязательно подкармливали, чтобы в дом пришел достаток.

Народные приметы в Маврикиев день 2023

В этот день в деревнях вовсю готовились к посеву и говорили: «Мороз скрипит на Маврикия, но уже не замораживает».