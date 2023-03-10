Земельный налог в России: кому положены льготы и кто освобождается от уплаты

Имущественный налог на землю владельцы дач должны оплатить в установленный государством срок.

После покупки дачи или получения в собственность участка возникает необходимость уплачивать земельный налог. Физические лица обязаны регулярно вносить определенную сумму в бюджет.

Читайте также Достаточно жалобы соседей: за что россиян с 1 марта 2023 смогут лишить жилья

Что такое земельный налог

Земельным налогом считается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, который собственник участка уплачивает в государственный бюджет.

Налогоплательщики вносят плату в определенный промежуток времени. По уровню управления этот вид налога является местным, то есть он устанавливается тем субъектом РФ, в котором находится земельный участок.

Кто обязан платить земельный налог в России

Обязанность вносить плату за землю возникает в следующих случаях:

гражданин является собственником участка;

если земля принадлежит по праву бессрочного пользования;

участок получен по праву пожизненно наследуемого владения.

Право собственности и право постоянного пользования на землю регистрируется согласно статье 25 Земельного кодекса и статье 131 Гражданского кодекса России. Оно возникает с момента регистрации и подтверждается государственным документом о праве собственности.

Читайте также Огород на балконе: пять секретов выращивания овощей дома

Сумма налога зависит от кадастровой стоимости конкретного участка. Налоговая служба начисляет ее, основываясь на сведениях из Росреестра. Объект налогообложения, налоговая база, сумма налога и срок уплаты указываются в едином налоговом уведомлении, которое налоговая служба направляет налогоплательщику не позднее чем за 30 дней до срока уплаты.

Владелец обязан сообщить в налоговую о своем имуществе. Если этого не сделать, государство может взыскать штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога в отношении земельного участка.

Кто освобожден от уплаты земельного налога в 2023

Не платить земельный налог имею право следующие группы физических лиц:

коренные и малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. В этом случае речь идет о земле, которая используется для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов.

владеющие участком по договору аренды или на праве безвозмездного пользования;

владеющие участком земли, входящим в имущество паевого инвестиционного фонда.

Остальные льготники не платят налог только за шесть соток. А вот за оставшуюся площадь придется внести плату как положено.

Союзники садовода: какие животные приносят пользу на даче

Кто имеет право на льготу по земельному налогу в 2023

К льготным категориям граждан по уплате земельного налога в России относятся:

Герои Советского Союза и РФ и награжденные орденами Славы трех степеней;

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и дети-инвалиды;

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий;

ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы, а также ЧС на реке Теча, химкомбинате «Маяк» и участники испытаний на Семипалатинском полигоне;

участвовавшие в испытаниях ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на военных объектах члены подразделений особого риска;

получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате работы с ядерными установками;

пенсионеры и люди предпенсионного возраста;

родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.

Данные льготы являются федеральными и действуют на всей территории страны. Однако муниципалитеты могут самостоятельно определять правила по освобождению и налоговым вычетам.