Земельный налог в России: кому положены льготы и кто освобождается от уплаты

Предпенсионеры являются одной из категорий граждан, которые имеют льготу по земельному налогу
Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Schutt; 5-tv.ru
Имущественный налог на землю владельцы дач должны оплатить в установленный государством срок.
После покупки дачи или получения в собственность участка возникает необходимость уплачивать земельный налог. Физические лица обязаны регулярно вносить определенную сумму в бюджет.
Что такое земельный налог
Земельным налогом считается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, который собственник участка уплачивает в государственный бюджет.
Налогоплательщики вносят плату в определенный промежуток времени. По уровню управления этот вид налога является местным, то есть он устанавливается тем субъектом РФ, в котором находится земельный участок.
Кто обязан платить земельный налог в России
Обязанность вносить плату за землю возникает в следующих случаях:
- гражданин является собственником участка;
- если земля принадлежит по праву бессрочного пользования;
- участок получен по праву пожизненно наследуемого владения.
Право собственности и право постоянного пользования на землю регистрируется согласно статье 25 Земельного кодекса и статье 131 Гражданского кодекса России. Оно возникает с момента регистрации и подтверждается государственным документом о праве собственности.
Читайте также
Огород на балконе: пять секретов выращивания овощей дома
Сумма налога зависит от кадастровой стоимости конкретного участка. Налоговая служба начисляет ее, основываясь на сведениях из Росреестра. Объект налогообложения, налоговая база, сумма налога и срок уплаты указываются в едином налоговом уведомлении, которое налоговая служба направляет налогоплательщику не позднее чем за 30 дней до срока уплаты.
Владелец обязан сообщить в налоговую о своем имуществе. Если этого не сделать, государство может взыскать штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога в отношении земельного участка.
Кто освобожден от уплаты земельного налога в 2023
Не платить земельный налог имею право следующие группы физических лиц:
- коренные и малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. В этом случае речь идет о земле, которая используется для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов.
- владеющие участком по договору аренды или на праве безвозмездного пользования;
- владеющие участком земли, входящим в имущество паевого инвестиционного фонда.
Остальные льготники не платят налог только за шесть соток. А вот за оставшуюся площадь придется внести плату как положено.
Союзники садовода: какие животные приносят пользу на даче
Кто имеет право на льготу по земельному налогу в 2023
К льготным категориям граждан по уплате земельного налога в России относятся:
- Герои Советского Союза и РФ и награжденные орденами Славы трех степеней;
- инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и дети-инвалиды;
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий;
- ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы, а также ЧС на реке Теча, химкомбинате «Маяк» и участники испытаний на Семипалатинском полигоне;
- участвовавшие в испытаниях ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на военных объектах члены подразделений особого риска;
- получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате работы с ядерными установками;
- пенсионеры и люди предпенсионного возраста;
- родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.
Данные льготы являются федеральными и действуют на всей территории страны. Однако муниципалитеты могут самостоятельно определять правила по освобождению и налоговым вычетам.
Читайте также
86%
0.44 80.14
-0.41
Нашли ошибку?