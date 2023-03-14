Каждый сталкивался с этим: какие необычные симптомы выдают выгорание

Одной из самых распространенных причин депрессии является синдром эмоционального выгорания. Многие не придают значения первым симптомам болезни, а потом страдают от ее серьезных последствий.

Часто эмоциональное выгорание диагностируют не психотерапевты, а врачи других специализаций. Нередко люди не способны вовремя уловить первые симптомы этого заболевания: хроническую усталость, бессонницу, снижение концентрации внимания. Все эти признаки списывают на насущные проблемы и сбои в режиме дня, но на самом деле за подобными «звоночками» могут скрываться серьезные проблемы.

Обычно пациенты обращаются за помощью уже на запущенных стадиях, когда внутренние переживания сказываются на физическом и ментальном здоровье, например, в виде поражения органов сердечно-сосудистой системы и депрессии.

Последняя является тяжелым психическим расстройством, при котором человек испытывает угнетенное и подавленное состояние. Пациенты с таким диагнозом могут представлять опасность для самих себя.

24 марта отмечается Международный день борьбы с депрессией, поэтому стоит вспомнить о главном предвестнике этого состояния.

Как проявляет себя синдром эмоционального выгорания и какими последствиями может обернуться это психологическое состояние, в эфире радио «Петербург» эксклюзивно рассказал врач-кардиолог инфекционного отделения СПБ ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки», кандидат медицинских наук Игнат Рудченко.

Что такое синдром эмоционального выгорания

Синдром эмоционального выгорания — это состояние, возникающее в результате продолжительного и вовремя не проработанного стресса. Человеку тяжело постоянно находиться в оковах нервного напряжения, поэтому его психика, а затем и тело серьезно страдают.

В связи с ускоряющимся темпом жизни многие люди постоянно испытывают страх за свое настоящее и будущее. Переживания по поводу того, почему не звонит молодой человек, как зарабатывать больше, на кого оставить больного ребенка, если на работе не одобряют постоянные больничные, приводят к нервному истощению и апатии. Поэтому не удивительно, что подобное чувство в разной степени возникало практически у каждого.

«На самом деле, наверное, нет ни одного человека, который не сталкивался когда-либо в своей жизни с этой проблемой», — отметил эксперт.

Подобному состоянию чаще подвержены те, кто постоянно взаимодействует с большим количеством людей в связи со спецификой своей профессии: врачи, психологи, учителя, менеджеры по работе с клиентами, работники социальных служб и другие. Но проявляется заболевание у каждого человека по-разному. Степень выраженности тех или иных симптомов зависит от индивидуальных качеств и темперамента.

«Меланхолики чаще страдают от стресса, чем сангвиники или флегматики», — прокомментировал врач.

Также считается, что чаще синдрома диагностируют у женщин, так как они больше подвержены стрессу. Не являются исключением и дети. Нагрузки в школе и внеучебная деятельность нередко становятся серьезным испытанием для психики ребенка, а особенно в подростковый период. Из-за сложностей в процессе учебы иногда вызывают выгорание, а затем и депрессию у молодого поколения.

«Очень часто ученики настолько сильно погружаются в свою учебу, очень сильно переживают это, и на самом деле многие дети могут сталкиваться с синдромом эмоционального выгорания», — поведал специалист.

Симптомы и последствия синдрома эмоционального выгорания у каждого человека индивидуальные. Но подобное явление способно вылиться в более серьезные осложнения: депрессию и психосоматические расстройства.

Симптомы эмоционального выгорания

Поначалу эмоциональное выгорание проявляет себя апатией, расстройством восприятия собственной личности (людям кажется, что все вокруг происходит не с ними), ощущением внутренней пустоты и бесцельности того, чем они занимаются.

«Бывает так, что человек приходит на работу. Он вроде бы еще не загруженный, но уже уставший, ему тяжело что-либо дается. Это тоже начальные проявления выгорания», — поделился эксперт.

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Внутреннее состояние сказывается на его общении с другими людьми. Близкие обижаются, что друг или родственник мало уделяет им внимания, стал холодным и закрытым. С клиентами и коллегами возникают недопонимания, ссоры и скандалы. Индивид начинает с пренебрежением относиться к окружающим, что приводит к неприятностям на работе. Это еще больше усугубляет ситуацию и ускоряет наступление депрессии.

На более поздней стадии возникают зависимости, от которых человек не страдал ранее, а также начинают проявляться психосоматические заболевания.

«Когда это выгорание доходит до критического момента, тут уже начинается, так называемая соматическая патология, с которой уже люди обращаются к кардиологам: гипертония, различные нарушения сердечного ритма и так далее. То есть вначале это вроде бы психологические проблемы, которые зачастую можно решить и самостоятельно. <…> Но на запущенной стадии, конечно, такой длительный психосоциальный стресс способствует тому, что у человека развиваются уже органические заболевания. И тогда уже приходится заниматься кардиологам», — описал механизм проявления серьезных осложнений врач.

Кроме сердечно-сосудистых заболеваний, эмоциональное выгорание выражается:

головными болями;

бессонницей;

неконтролируемыми эмоциональными всплесками: от агрессии до внезапных слез и полного безразличия ко всему происходящему.

«То есть у человека случается какая-либо трагедия: гибель близкого человека либо потеря какой-то большой суммы денег, — но его это нисколько не волнует. Он никак на это эмоционально не реагирует, то есть он эмоционально лабилен. И конечно, это тоже проблема. Либо наоборот, как говорят, делает из мухи слона», — отметил эксперт.

Если вовремя не придать значения первым признакам болезни, то эмоциональное напряжение перерастет в депрессию, а подобное состояние вылечить будет уже гораздо сложнее.

Чем отличается выгорание от переутомления

Оба этих заболевания возникают у тех, кто не умеет качественно отдыхать, переключаться с одного вида деятельности на другой, что негативно сказывается на физическом здоровье.

«Очень важно, чтобы человек отдыхал, и тогда этого не будет происходить. И причем отдых в идеале должен быть полезным, то есть занятия спортом, какое-то увлечение или хобби обязательно должны присутствовать», — отметил врач.

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Однако оба психологических состояния по-разному отражается на работе организма. Переутомление связано с активной беспрерывной деятельностью, а выгорание — с эмоциональным истощением. Чтобы справиться с подобным напряжениям, также нужен особый подход.

Справиться физической усталостью помогают перерывы в работе, смена обстановки. Чтобы справиться с внутренним опустошением, потребуется более долгий срок и введение в повседневную жизнь новых увлечений и видов деятельности.

«Ему (пациенту с выгоранием. — Прим. ред.) недостаточно просто отдыха, ему важно переключиться с одной сферы на другую. То есть если человек работал умственно, то в идеале, чтоб это была физическая какая-то работа. И это по сути тоже отдых», — прокомментировал специалист.

Как не допустить депрессию вследствие эмоционального выгорания

В первую очередь об эмоциональном здоровье сотрудников должно позаботиться руководство, которому следует обеспечить подчиненным комфортное время труда и отдыха.

«Очень важно то, на что должны обращать внимание руководители различных организаций <…>, чтобы были качественное рабочее место, промежутки на обед, перерывы», — посоветовал эксперт.

Также окружающим стоит обращать внимание на поведение коллег и близких. Если у кого-то из знакомых появляются первые симптомы выгорания, важно помочь ему справиться с этим состоянием, чтобы не допустить развития депрессии.

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Сам человек тоже должен чаще беспокоиться о себе, уделять особое внимание собственному отдыху.

Что делать для профилактики эмоционального выгорания

Для того чтобы избежать эмоционального выгорания, следует разобраться в своих обязанностях, а также выполнять некоторые рекомендации:

Разграничить обязанности на работе и научиться делегировать полномочия. Чаще всего с таким эмоциональным состоянием сталкиваются те сотрудники, которые имеют большое количество обязанностей и не способны отказать коллегам в том, чтобы сделать что-то вместо них. А также не могут расстаться с мыслями о работе после окончания трудового дня.

«Самое важное — четкие границы ставить между работой и отдыхом. Если есть какие-то рабочие чаты, то отключать уведомления, когда человек пришел домой», — рассказал эксперт.

Научиться планировать жизнь, оставляя время на собственные дела. Нужно помнить, что отдых и отпуск — важные составляющие, поэтому не стоит про них забывать.

«Человек должен разграничивать время трудовой деятельности и отдыха. Причем порой это приходится делать насильно, потому что те, кто подвержен эмоциональному выгоранию, как правило, — трудоголики. Они занимаются работой постоянно», — поделился врач-кардиолог.

Заниматься и медитировать. Эти занятия помогают успокоиться, сконцентрировать внимание на себе и избавиться хоть на время от гнетущих мыслей.

Эти занятия помогают успокоиться, сконцентрировать внимание на себе и избавиться хоть на время от гнетущих мыслей. Больше правильно отдыхать. Именно смена вида деятельности, чередование интеллектуального труда и физических нагрузок помогают лучше расслабиться и полноценно восстановить силы.

В погоне за материальным благополучием и карьерными успехами ни в коем случае нельзя забывать о себе. Необходимо оставлять себе время на отдых и разнообразные увлечения, потому что так добиться результатов окажется намного легче. К тому же не возникнут новые препятствия в виде психосоматических болезней и депрессии.