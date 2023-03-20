Минус 13 килограммов: как Стас Михайлов поддерживает себя в форме

Стасу Михайлову всегда удается отлично выглядеть на сцене и за ее пределами. Как у 53-летнего артиста это получается, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Стас Михайлов рассказал о неудачном опыте похода к косметологу. Что за процедура изменила мимику артиста? Делал ли певец пластические операции? Как ему удалось похудеть на 13 килограммов? И зачем музыкант занялся продажей товаров для дома? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Часто Стаса Михайлова упрекают за любовь к роскоши: дорогим костюмам и люксовым авто. Несколько лет назад артист приобрел шикарный особняк на Новой Риге. По данным СМИ, его стоимость составила более одного миллиарда рублей. Певец решил не экономить и на обустройстве своего дворца. Для отделки заказывал только эксклюзивные материалы из Италии: муранское стекло, хрусталь, натуральное дерево и мрамор.

«Среди селебрити его дом, конечно, самый дорогой. У него очень дорогой ремонт, очень дорогая элитная мебель, возможно, какая-то антикварная мебель, которая еще сама по себе несет большую стоимость. Притом у него довольно-таки большой участок», — рассказал светский журналист Олег Цуриков.

Сам Михайлов говорит, что право жить на широкую ногу он заработал многолетним упорным трудом. Певец долго шел к успеху и стал известным только в 40 лет.

«Известным можно стать быстро, тем более посредством нынешних способов: YouTube, каналов всех. Можно стать очень быстро. Быть популярным можно быстро, а быть успешным и нужным — уходят годы жизни», — отметил артист.

Музыкант признается: в особо тяжелые моменты он был готов сдаться. Но супруга не дала ему это сделать.

«Она поверила первая в меня, когда вся страна говорила: „Кто такой Михайлов?“. Она говорит: „Он через два года будет первый в стране“. Она так сказала, и ровно так и произошло. Когда рядом с мужчиной появляется женщина, которую он любит, у него появляется смысл жизни», — уверен исполнитель.

СМИ пишут: за один концерт певец получает от восьми миллионов рублей. Но звездный статус обязывает соответствовать. Чтобы оставаться в топе, 53-летний Стас Михайлов тщательно следит за собой: всегда идеальная стрижка, стильная одежда. За последние пять месяцев благодаря диете артист похудел на 13 килограммов.

«Это все очень просто. Этот график — 16 на восемь, а сейчас еще и пост на руку. Я не могу эти все вещи (отказываться от еды. — Прим. ред.), потому что я становлюсь злым. Зачем это? Лучше есть все подряд, но 16 на восемь», — считает исполнитель.

Ради подтянутого тела Михайлов регулярно посещает спортзал.

«Я разговаривал с Тимати. Он мне говорит: „Обязательно возьми еще эллипс“. Эллипс я не люблю. Зал люблю, жим люблю, а почему-то плавать и эллипс для меня сложно», — сказал певец.

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Впрочем, многие считают: причина столь стремительного похудения звезды — не тренажерный зал, а липосакция и даже ушивание желудка. Однако Михайлов опроверг эти слухи. Певец рассказал, что никогда не ложился под нож хирурга ради красоты и отрицательно относится ко всем омолаживающим процедурам. Однажды артист обратился к косметологу. Он хотел разгладить мелкие морщинки на лице, но вместо гладкой кожи получил проблемы с мимикой.

«Один раз я обратился к косметологу. Сделал сюда ботокс (показывает на лицо. — Прим. ред.), и у меня бровь стала ниже. Но это же никто не видит, по крайней мере, улыбаюсь», — объяснил певец.

Стас Михайлов не стал исправлять ошибку специалиста. Музыкант зарекся, что больше не рискнет своим здоровьем ради красоты. Теперь исключительно ЗОЖ и спорт. Артист говорит: ему очень помогает поддержка супруги.

Инна и Стас счастливы уже 16 лет. Мужчина называет жену любовью всей жизни. У них шестеро детей на двоих. Большую семью нужно обеспечивать. Поэтому, несмотря на то, что его гонорары исчисляются шестизначными цифрами, Михайлов продолжает искать способы еще больше приумножить капитал. Вначале он открыл ресторан советской кухни в Санкт-Петербурге. Но заведение не окупилось и вскоре прекратило работу.

«Что такое ресторан? Это очень непростой бизнес. Это на самом деле такая работа, в которой нужно жить с утра до ночи. То есть надо посвятить себя этому. Я к этому не готов», — признался артист.

«Если, конечно, вы разбираетесь и готовы рискнуть деньгами своими, то ради бога. Но, к сожалению, практика показывает, что в нашей стране артисты, как правило, теряют», — уверен певец Митя Фомин.

В 2016 году артист решил стать соучредителем строительной фирмы. По данным СМИ, Стас Михайлов и сегодня владеет половиной компании. Но певец признается: он никогда не вникал в этот бизнес.

«Я могу участвовать в качестве партнера, или как-то в деньгах, или какое-то долевое участие, или как имени человека. Но это должен делать профессионал», — считает исполнитель.

На днях Стас Михайлов представил свою капсульную коллекцию товаров для дома. Новая деятельность звезды вызвала неоднозначную реакцию коллег. Одни считают похвальным, что исполнитель решил попробовать себя в чем-то необычном. Другие уверены: наволочки и пододеяльники — это не солидно для артиста такого уровня.

«Мне кажется, Стас Михайлов может делать все. Пускай он делает, пускай живет и радует нас своими песнями и подушками», — заявила блогер Милана Тюльпанова.

«Я думаю, что дело артиста — петь. А все эти прокладки, подушки, видимо, от безысходности или от жадности», — предположил светский журналист Феликс Грозданов.

Стас Михайлов делится: в дальнейшем он планирует расширить линейку товаров, заняться электроникой и, возможно, пошивом одежды.