Стас Михайлов о своем отношении к моде: «Для меня этого понятия не существует»

Народный артист рассказал, что никогда не пользовался услугами стилиста — свой образ продумывал самостоятельно.

Народный артист России Стас Михайлов заявил, что не стремится «быть в моде», не обращает внимания на бренд одежды и не пользуется услугами стилистов. Тренды фэшн-индустрии музыканта не увлекают и не интересуют, хоть он и публичный человек. Все свои образы исполнитель продумывает самостоятельно.

«Для меня понятие это (Мода. — Прим. ред.) вообще не существует. Я одеваюсь сам, у меня никогда не было стилистов. Что вижу — я сам комбинирую, и мне нравится, что я делаю. Мне комфортно в этом», — поделился Михайлов.

Накануне в магазине Ivlev Chef Home BY Kitchen в столичном ТРЦ «Афимолл» состоялась презентация лимитированной капсульной коллекции «Все для тебя», разработанной Стасом Михайловым совместно с брендом BY. Артист выпустил в свет уютные аксессуары для дома: постельное белье, меховые пледы и чехлы для подушек, наборы фарфоровой посуды — все в черно-белом исполнении. В будущем он планирует расширить ассортимент полезной и стильной техникой.

Главным принципом своего проекта Михайлов назвал доступность. Он считает, что высокая стоимость не всегда оправдана, ценник вообще может ничего не сказать о качестве и красоте. Те же взгляды отличают певца и в выборе украшений для себя и своего дома. Вкус — это не всегда дорого, но всегда очевидно, уверен он.

«Человек может быть одет (красиво), и никто не скажет, какой бренд на нем. Но это может быть со вкусом. Вот это, наверно, самое важное и ценное. Ты можешь поставить у себя золотой дорогущий сервиз, но он будет не к месту, не к стилю дома… Я не считаю, что это должно быть что-то сверхдорогое», — заключил Стас Михайлов.

Ранее, писал 5-tv.ru, исполнитель назвал выдумкой истории о роскошной и беззаботной жизни и баснословных гонорарах артистов. Михайлов рассказал, какую работу приходится проделать прежде чем соберется первый большой зал для сольного концерта и с какими сложностями регулярно приходится сталкиваться всем знаменитостям.