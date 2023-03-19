«Очень люблю»: Стас Михайлов рассказал о «кочующих» за ним женщинах

Женщины щедро одаривают знаменитость необычными подарками.

Российский певец Стас Михайлов признался в любви к своим постоянным поклонницам. В беседе с изданием «Мослента» он рассказал, что некоторые представительницы прекрасного пола «кочуют» за ним по всем концертам.

«Есть девушки, которые кочуют за мной из концерта в концерт, ездят по городам, постоянно поддерживают. Я их очень люблю, ценю и уважаю», — признался артист.

По словам кумира многомиллионной женской аудитории, фанатки часто заглядывают на его выступления не с пустыми руками, а подарки их отличаются оригинальностью. Несут звезде торты с его портретами, головоломки с его фотографиями и другие необычные презенты.

«Такие идейные у меня фанатки! Приятно осознавать, что они любят тебя не за что-то, а просто потому, что это ты», — подчеркнул исполнитель.

Примечательно, что последнее время Стас Михайлов дает все меньше поводов для радости поклонницам. После Нового года и выступлений на самых громких огоньках он отменил сразу несколько концертов. Певец посчитал, что «время развлечений» еще не наступило. Однако знаменитость нередко можно встретить на частных мероприятиях, где его доходы за час могут составить несколько миллионов рублей.

Раннее 5-tv.ru писал, что Стас Михайлов жертвует общением с детьми ради карьеры.