Надежный крепеж: как выбрать дюбели для любых бытовых задач

Надежность многих конструкций зависит от качества дюбелей, которые использовались при монтажных работах. Эти крепежи делают из трех основных материалов и с разным внешним видом, что затрудняет выбор.

Шкафы на кухне, плинтусы, карнизы и зеркала — что только не закрепляют при помощи дюбелей. Если крепежные изделия оказались некачественными, то есть риск обрушения конструкции.

Как выбрать надежный образец, который подойдет для большинства видов работ? Как проверить качество дюбелей с помощью обычного стакана воды? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какие бывают дюбели и какой тип надежнее

Сейчас в любом строительном магазине есть множество вариантов готового к использованию крепежа. Но так было не всегда.

«Раньше у нас были шканты. Мы высверливали отверстия, строгали чопик по старинке, вставляли, ломали, и вот у нас был классический старый русский дюбель», — вспоминает технический специалист производства крепежных изделий Андрей Веселов.

При выборе крепежного изделия эксперт советует обращать внимание в первую очередь на материал. На сегодняшний день активно используются три группы: нейлон, полипропилен, полиэтилен.

Последний полимер — самый дешевый. Однако со временем он высыхает и трескается, а значит, прослужит меньше всего. По словам специалиста, такой дюбель в течение пяти лет ссохнется и рассыпется. В условиях серьезной нагрузки на крепеж вещь (например, карниз для штор), которую он удерживает, может даже рухнуть.

Пропилен и нейлон куда надежнее, поэтому в тестировании дюбелей принимают участие несколько популярных образцов из этих материалов.

Самый простой — пропиленовый дюбель типа «морковка». Он стоит около двух рублей. Такая же цена у образца из этого же полимера, но с шипами и усиками. Они нужны, чтобы дюбель не проворачивался в стене в момент фиксации самореза. Нейлоновые изделия обойдутся дороже. Крепеж российского производства с двумя усиками стоит три рубля, датский с четырьмя — шесть рублей, а двухкомпонентный немецкий — целых 40.

Все образцы ходового диаметра — восемь миллиметров. Они подойдут для большинства работ по дому.

Перед началом испытаний крепежи проверяют на соответствие реального размера изделий заявленному на упаковке. Увы, не все производители соблюдают стандарты качества.

«Мы видим, что у нас из всех представленных дюбелей только один соответствует его номиналу. То есть у нас один дюбель диаметром М8. Все остальные у нас гуляют от девяти до 7,5 миллиметра, причем самый дорогой тоже», — уточнил специалист Веселов.

Какие дюбели лучше держатся в разных стройматериалах

Проверка проводится при помощи популярных строительных материалов, первый из которых — газобетон. Из него возводят частные жилые дома, дачи и гаражи. В блоке сверлят пять отверстий диаметром восемь миллиметров и устанавливают дюбели.

Размеры третьего и четвертого образцов наиболее близки к эталону. Это позволяет им легко зайти в газобетон. С остальными возникают проблемы, их приходится забивать молотком.

Самое время вкрутить саморезы, но не просто так. В эксперименте появляется шайба, при помощи которой имитируют скрепление блока с какой-нибудь конструкцией. Ее фиксируют саморезом, а после пробуют вырвать. Для этого нужен прибор, которым пользуются профессиональные строители — измеритель прочности крепления анкеров на фасадных системах.

«Данное устройство у нас с вами работает как домкрат. Когда мы прикладываем силу, на датчике мы видим, сколько сил мы приложили. Силы у нас в килоньютонах. Как мы знаем со школы, один килоньютон — это сто килограмм», — рассказал эксперт.

Хуже всех в газобетоне держится дюбель «морковка» из пропилена. Крепеж выдерживает нагрузку в 113 килограммов. Образец с четырьмя усиками из нейлона сдается под весом 137 килограммов. Чуть лучше справляется пропиленовый дюбель «шип-ус» — 142 килограмма. Российский крепеж из нейлона показывает хороший результат — 174 килограмма. А победителем эксперимента становится немецкий образец — 214 килограммов.

Теперь можно проверить, как образцы будут держаться в более твердом керамзитобетонном блоке. Именно из этого материала строят панельные дома.

«Итак, первый дюбель — 72 килограмма, второй дюбель — 135 килограммов, третий дубль, даже несмотря на спад нагрузки, — 188 килограммов. Четвертый — 133 килограмма и пятый — 161 килограмм. Даже несмотря на то, что у нас блок развалился, треснул, дюбель под номером три (Россия, нейлон) оказался самым прочным, самым крепким», — озвучил результаты специалист.

На очереди еще более плотный материал — классический бетон. Для этого эксперимента подготовили специальные фундаментные блоки. С нейлоновыми дюбелями проблем не возникает. А вот пропиленовые загнать в основу полностью не получается даже молотком, так как крепежи изначально не соответствуют заявленному диаметру — восемь миллиметров. В случае с мягким материалом это не стало проблемой, но здесь — да. Дюбели просто расплющились.

И все же надо испытать и этот крепеж в деле. Увы, пропиленовые модели опять в аутсайдерах. Российский нейлоновый дюбель показывает средний результат. Лидером вновь становится немецкий. Второе место с небольшим отрывом занял датский крепеж с четырьмя усиками.

Но это еще не все испытания. Нередко бывает так, что при попытке затянуть шуруп, чтобы скрепить две детали, дюбель проворачивается.

В газобетонном блоке просверливают отверстия и устанавливают крепежи. С помощью динамометрического ключа затягивают шурупы до упора. Чем меньшую нагрузку выдерживает дюбель, тем легче его сорвать. А значит, завалить всю работу.

С такой проверкой лучше всего справляется дорогой немецкий крепеж, а пропиленовые дюбели показывают плохой результат. Они выдерживают в два раза меньшую нагрузку.

Как проверить качество дюбеля при помощи стакана с водой

Если крепеж уже есть, но неизвестно, из какого материала его произвели, можно провести довольно простой тест. Нужно бросить его в стакан с водой.

«Как мы видим, нейлоновые, хорошие, качественные дюбеля у нас с вами утонули. Потому что нейлон большей плотности, чем вода. Полипропилен у нас плавает», — объяснил эксперт.

Итак, победителем испытаний становится двухкомпонентный дюбель немецкого производства. Его единственный минус — цена. Если предстоит масштабная работа, можно разориться.

В таком случае лучше взять достойную альтернативу — крепеж с четырьмя усиками стоимостью шесть рублей. Отечественный образец из нейлона сбрасывать со счетов тоже не стоит. Он точно подойдет для простых бытовых задач.