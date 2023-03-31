День смеха: о чем можно и нельзя шутить стендаперам в разных странах

Юмор — тонкая субстанция, способная как сблизить, так и отдалить людей. В зависимости от времени и места эта форма коммуникации постоянно менялась, трансформируясь в различные комедийные жанры. Среди них сегодня одним из самых популярных является стендап, когда комик выступает перед публикой и выкрикивает в микрофон шутки, имеющие отношение к актуальной повестке.

Как и когда появилась культура стендапа? Какие выступления комиков вошли в историю? На какие темы нельзя шутить в разных странах? Что сложнее — КВН или стендап? Почему среди женщин мало комиков и отличается ли их юмор от мужского?

В День смеха, 1 апреля, Пятый канал рассказывает, о самых ярких звездах стендапа и их выступлениях.

Как и где появился жанр стендапа

www.globallookpress.com / David Ryle

Истоки стендап-комедии уходят в послевоенные 1950-е в США. Именно тогда вместо эскапистских мюзиклов и сериалов о домохозяйках народ ощутил острую потребность в обсуждении насущных проблем. Публика собиралась в кафе-барах, чтобы не просто расслабиться за напитками, а ощутить связь с другими людьми и сопричастность к мировым событиям.

Легче всего это было сделать во время выступления стендап-комиков. В отличие от обычных юмористов они не разыгрывали абстрактные сценки, а отпускали в микрофон едкие остроты на самые разные темы от расизма и недовольства политикой до нетрадиционных отношений и секса. Причем их монологи нередко сопровождались распитием алкоголя, курением сигарет, хамскими выходками в адрес посетителей и даже раздеванием. Подобное хулиганское поведение импонировало публике, уставшей от стерильной и выглаженной картинки, транслируемой по телевизору.

В 1970-е жанр стендапа пришел в Великобританию, где приобрел характерный национальный колорит. Комики выступали в пабах, где травили интеллектуальные байки о классовых различиях, науке, политике и других темах. В большинстве своем это был черный юмор с долей абсурда.

Сегодня культура стендапа получила распространение в большинстве стран Европы и Азии, в частности и России.

Какие выступления звезд стендапа стали историческими

Кадр из фильма «Ленни», режиссер Боб Фосси, 1974 г.

Особенности национального стендапа США

Одной из легенд стендапа тех лет был Ленни Брюс, прославившийся тем, что почти каждое его выступление сопровождалось задержанием полиции. Как еврей, он часто высказывался о расизме, свободных отношениях и других скандальных темах. А однажды он даже устроил перформанс с голой женщиной.

Еще до того, как попасть в бан-лист всех телеканалов, он успел записать четыре концерта на пластинки (например, The difference between men & women) и появиться на «Шоу Эда Салливана» — в таком формате раньше выходили скетчи. Кстати, там же в начале карьеры выступал с монологами Вуди Аллен, впоследствии ставший режиссером «Манхэттена» и «Энни Холл». Сам Ленни Брюс также пробовал себя в кино, снявшись в нескольких картинах, в основном короткометражных. Однако по-настоящему в историю кино он вошел уже после смерти, когда знаменитый режиссер и хореограф Боб Фосс снял о нем байопик «Ленни» (1974): образ комика воплотил Дастин Хоффман.

Комик, актер и режиссер Вуди Аллен www.globallookpress.com / rik6666

Вообще звезды стендапа в силу профессии регулярно соприкасались с миром кино, музыки и телевидения. Пример тому — афроамериканец Ричард Прайор, известный участием в таких культовых комедиях как «Цыпленок-динамит» (1971), «Гарлемские ночи» (1989), «Ничего не вижу, ничего не слышу» (1989). Свою карьеру он начал в 1960-е как конферансье и эстрадный артист, причем ему пришлось побороть боязнь сцены. После участия в «Шоу Эда Салливана» и ряде других развлекательных передач Прайор начал самостоятельную карьеру стендап-комика. Для этого он специально придумал новый имидж: пылающий красный пиджак и «сутенерские» усы. Во время монологов он часто матерился, курил и шутил о расизме, мафии и сексе.

Скетчи Прайора оказали большое влияние на другого стендап-артиста — Эдди Мерфи, решившего попробовать свои силы в жанре после его выступления That Nigger’s Crazy. Это можно заметить по стилю комика на записях концертов Delirious (1983) и Raw (1987), где он появился в насыщенном алом, а затем пурпурном костюмах из кожи. Помимо того, что на выступлениях количество ругательств просто зашкаливало, Эдди Мерфи безжалостно высмеивал гомосексуализм, белых и афроамериканцев, полных людей и меркантильных женщин. Например, комик призывал со сцены искать неиспорченных жен в джунглях и не давать им общаться с современными американками. Кстати, именно комедийный талант привел Эдди Мерфи в кино. Вскоре он стал известен всему миру благодаря ролям в «Полицейском из Беверли-Хиллз» (1984), дилогии «Доктор Дулиттл» и, конечно, озвучиванию Осла в культовом «Шреке» (2001).

«Преемником» Эдди Мерфи по праву можно назвать Криса Рока, снимавшегося с ним на вторых ролях в «Полицейском из Беверли-Хиллз 2» (1987), «Бумеранге» (1992) и других комедиях. Как и его соратник, он занимался озвучиванием, например, подарил голос зебре Марти из «Мадагаскара» (2005). В своих сольных выступлениях он также обращался к вопросу социальной несправедливости, в частности расизму среди черных. Например, в скетче Black people vs nigaz Крис Рок обратил внимание на то, что сами афроамериканцы относятся к себе снисходительно. Например, они отказываются идти в кино, «если там есть нигеры». На волне популярности комик создал собственный полуавтобиографический ситком «Все ненавидят Криса» (2005-2009), затем спешл «Крис Рок: Бубен» (2018) и «Избирательное возмущение» (2023) на Netflix.

Комик Эдди Мерфи www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

Несмотря на комедийный талант, Крис Рок часто отпускает шутки на грани. Так, в 2023-м он оказался в центре скандала: во время церемонии «Оскар», где Крис Рок был ведущим, комик неудачно пошутил о здоровье жены Уилла Смита, из-за чего получил от актера пощечину. При этом, как ни странно, в центре травли оказался Уилл Смит, который вынужден был просить извинений.

Не меньше возмущений, но теперь со стороны властей, вызвал другой бунтарь и острослов Джордж Карлин, ставший вторым комиком после Ленни Брюса, которого арестовывали во время концерта. Поводом стало выступление «Семь слов, которые вы не можете произнести по телевидению» (1972), на которой он высмеял инициативу властей запретить бранные слова в медиа. Тогда его оправдали, а уже с 1977-м на HBO стали регулярно выходить его стендап-выпуски, в которых он затрагивал темы экологии, религии, общества, смерти, вождения и полетов.

Кумир 90-х Джим Керри также начал свой путь со стендапа. Его мимика и пластичность позволяла ему изображать кого угодно, за что он получил большое признание у публики. Для выступлений он всегда выбирал яркие пиджаки и пестрые гавайки. В таком виде на сцене он шутил над святошами, лицемерами, модниками, а также боевыми искусствами и нелепыми свиданиями.

Артистизм Джима Керри не остался незамеченным в Голливуде: вскоре комик создал целую галерею ярких персонажей в таких комедиях как «Маска» (1994), «Эйс Вентура» (Первая часть — 1994, вторая — 1995), «Тупой и еще тупее» (1994), «Лжец, лжец» (1997), «Брюс Всемогущий» (2003), «Гринч — похититель Рождества» (2000), «Всегда говори „Да“» (2008) и других. Причем в 1999-м он воплотил на экране образ легендарного комика Энди Кауфмана в байопике «Человек на Луне» Милоша Формана. Среди последних комедийных работ Джима Керри — сериал «Шучу» (2018-2020), в котором актер сыграл ведущего детской телепередачи, пытающегося пережить гибель сына.

Джим Керри. Кадр из сериала «Шучу», США 2018–2020 г.

Еще одной важной фигурой жанра стендап по праву считается Луи Си Кей, карьера которого сейчас находится в упадке из-за обвинений в домогательствах на волне движения #Meetoo в 2017-м. До секс-скандала он часто снимался в кино и сериалах, например, «Жасмин» Вуди Аллена и «Парках и зонах отдыха». Кроме участия в телешоу вроде Saturday Night Live, комик выпустил множество сольных проектов, например, черную комедию о своей жизни «Луи» и «Шоу талантов Луи Си Кея «Мерзкий тупица». Первым стендап-концертом Луи Си Кея после «отмены» стал «Искренне ваш, Луи Си Кей» (2020), в котором много шуток о смерти, боге, людях с синдромом Дауна и иностранные акценты. Следом за ним вышел спешл «Луи С. К.: Извините» (2021) с провокационными шутками о педофилии, COVID-19, смерти, возрасте, усыновлении, гомосексуалистах, феминизме и курении.

Волна популярности британского стендапа

Тем временем по другую сторону Атлантики бурно расцветал национальный стендап Великобритании. В отличие от американцев, неизменно сжимающих в руках бутылку минеральной воды, их коллеги делились остротами за пинтой пива.

Жемчужиной британского стендапа считается комик-группа «Монти Пайтон», представленная Терри Джонсом, Джоном Клизом, Майклом Пейлином, Грэмом Чепменом, Эриком Айдлом и, конечно, знаменитым режиссером Терри Гиллиамом. Причем сегодня влияние коллектива на культуру сравнивают с группой The Beatles. Шестерка участников благодаря абсурдистскому юмору получила широкое признание после выхода скетч-шоу «Летающий цирк Монти Пайтона», который транслировался по BBC с 1969 по 1974. Кроме того, Терри Гиллиам снял четыре полнометражных фильма о пайтонах.

Еще одним явлением британской поп-культуры стало «Шоу Фрая и Лори», выходившее на BBC2 в 1989-1995-е. Как следует из названия, его главными героями были Стивен Фрай и Хью Лори — оба выходцы из Кембриджского актерского клуба «Footlights». В скетчах они нередко обсуждали насущные проблемы, в частности критиковали законы и премьер-министров того времени, Маргарет Тэтчер и Джона Мэйджора. После закрытия шоу оба сделали актерскую карьеру. Стивен Фрай воплотил образ писателя в байопике «Уайльд», а также сыграл бургомистра в «Хоббитах». Звездной ролью Хью Лори стал доктор Хаус в одноименном сериале.

Комик-группа «Монти Пайтон». www.globallookpress.com / United Archives / kpa Publicity

Еще одна парочка комиков Рикки Джервейс и Стивен Мерчант прославились как создатели квазидокументального шоу «Офис» (2001-2003), повествующем о трудовых буднях в фирме по продаже бумаги. Сам Джервейс сыграл в сериале инфантильного и недалекого начальника. На волне популярности в разных странах появились свои адаптации «Офиса», среди которых самой популярной стала американская версия.

В 2000-е годы большим интересом публики также пользовались комедии с участием Саши Барона Коэна. Речь, конечно же, о псевдодокументальном фильме «Борат» (2006), в котором актер сыграл репортера Бората Сагдиева, отправившегося из Казахстана в США для съемок фильма об американской культуре. Отклик у зрителей также получили его работы в «Бруно» (2009) и «Диктаторе» (2012).

В последние 30 лет наиболее влиятельными фигурами жанра являются ирландец Дилан Моран, известный как автор ситкома «Книжный магазин Блэка», и трансгендерный комик Эдди Иззард. Если Моран часто шутит на тему национальных различий, например, между шотландцами и ирландцами, то Иззард, выступая в женской одежде, — об армии, семье, смерти, технологиях и интернете.

В целом современные комики активно экспериментируют с жанрами. Например, Бо Бернем прославился благодаря шоу «Зак Стоун собирается стать популярным», в котором сыграл парня без особых талантов, готового на все ради славы. В 2010-е о себе в «Шоу Сары Сильмерман» заявила стендап-комик Челси Перетти, также известная по ситкому «Бруклин 9-9» (2013). Актриса Эми Шумер, сыгравшая главные роли в комедиях «Дочь и мать ее» (2017) и «Красотка на всю голову» (2018), также начала свой путь со стендапа. Ситком «Внутри Эми Шумер» с ее участием успешно шел целых четыре сезона.

На какие темы можно и нельзя шутить в разных странах

www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

Как правило, в большинстве стран запрещенными темами для шуток являются религиозные и политические взгляды, а также разговоры о национальностях, здоровье и внешности.

США

Поскольку Америка — родина стендапа, где, казалось бы, свобода слова является основой демократии, создается обманчивое впечатление, что здесь можно шутить на любые темы, однако это не совсем так. В связи с культурой отмены любые неосторожные высказывания, критикующие либеральную повестку, в частности движение ЛГБТК+, могут закончиться судебными разбирательствами. Поэтому грубые шутки на расовые и гендерные проблемы не приветствуются. Неэтичным также считается высмеивание внешности, возраста и психических расстройств. При этом стендаперы спокойно могут шутить на темы секса и отношений, доходов, экологии, технологий, мистики, образования, политики и, как ни странно, адвокатов.

Великобритания

Британский юмор может показаться весьма циничным и бессердечным для иностранцев. Однако сами жители Туманного Альбиона считают самоиронию своим главным качеством. Больше всего британцы ценят интеллектуальные и двусмысленные шутки с толикой сарказма. Чаще всего их произносят с совершенно непроницаемым лицом и чопорной манере. Это анекдоты леди и джентльменов. Причем основным элементом сатиры является «абсурдность повседневной жизни». Примечательно, что почти никакая тема не является табу, скорее британцам может не понравиться отсутствие утонченности. Среди основных тем — классовая система и сексуальные запреты. Особенно ценится черный юмор. Правда, лучше не шутить про национальные особенности народов Соединенного Королевства, например, шотландцев — иначе дело может закончиться дракой.

Россия

Большинство россиян считают неуместными шутки про здоровье и болезни. Под негласным запретом в России темы про войну и терроризм. Кроме того, граждане страны болезненно воспринимают насмешки над религиозными убеждениями. Сами стендаперы редко шутят о политике, больше обращая внимание на социально-бытовые аспекты жизни. Зато юмор про социальный статус, начальство и работу, погоду, экологию, семейные и романтические отношения воспринимается в целом положительно. При этом русские не лишены самоиронии. А вот шутки про внешность и возраст многие жители страны считают неэтичными.

Китай

Традиционно у китайцев не принято высмеивать кого-то напрямую, поэтому национальный юмор пестрит намеками и полутонами. Правда, эти каламбуры бывают настолько тонкие и изящные, что не все иностранцы их понимают. Например, из-за стремительного развития Китая большую популярность обрели шутки на темы денег и жадности. При этом жители Поднебесной очень уважительно относятся к своим обычаям, поэтому им не близки шутки про личные отношения. Аналогичную реакцию вызывают остроты о политике, поскольку большинство китайцев являются приверженцами коммунистических взглядов.

Германия

Немцы славятся своей бережливостью, поэтому удивление или насмешки по этому поводу могут им не понравиться. Вообще с темой финансов следует быть осторожнее и не спрашивать, сколько человек зарабатывает. Аналогично обстоит дело с личными отношениями, которые не принято поднимать на всеобщее обсуждение. Поскольку Германия — многонациональное государство, шутки про религию могут быть неоднозначно восприняты как мигрантами, так и местными. Беженцы — еще один болезненный для страны вопрос, поэтому не то что шутить, затрагивать его в принципе нежелательно. На всякий случай, иностранным комикам лучше воздержаться от шуток про Гитлера, евреев, мусульман и представителей нетрадиционных меньшинств. Зато можно пошутить о пищевых пристрастиях, политике и бюрократии.

Франция

Больше всего жители Франции любят говорить о любви. Именно поэтому в национальном юморе так много гендерно-окрашенных шуток про отношения, в частности адюльтер. При этом они оценят не только остроумие и игру слов, но и театральное сопровождение: голос, кокетливые жесты и мимику. Национальный юмор строится на недосказанности и намеках. Может показаться странным, но французам свойственны шутки над слабыми и пожилыми людьми, в частности инвалидами. В целом им близки шутки про физиологию и кухню, а также про соседей — бельгийцев и швейцарцев. Главное, о чем важно помнить, что французы — настоящие патриоты, которые любят свою историю почти так же, как русские, поэтому все, что касается национальной гордости, лучше не высмеивать. При этом сами они охотно шутят над своими политиками, но бурно реагируют, когда это делают иностранцы.

Италия

В солнечной Италии очень любят юмор во всех его проявлениях, в особенности про человека в сложной ситуации, когда все пошло не по плану. По этой причине итальянцы могут легко посмеяться над собой. Единственное, к чему они относятся серьезно и не допускают насмешек, это семья.

Япония

По японской рекламе можно понять, что у жителей Страны восходящего солнца чувство юмора весьма специфическое. Кроме того, они весьма контрастны в проявлении эмоций: от непроницаемой сдержанности до истерик и экзальтированной радости. Японские стендаперы любят делать скетчи, в которых сталкиваются люди из разных социальных классов — в этом они похожи с британцами. Поскольку японцы — не христиане, им не свойственно ханжество по отношению к религии, однако в них также сильно чувство стыда, поэтому в шутках присутствуют нотки самоуничижения. Меньше всего японцам понравятся каламбуры об их общественном укладе жизни. Зато они легко воспринимают шутки о физиологии, например, форме и консистенции экскрементов. В Японии даже есть специальный музей на эту тему.

Чем отличается российский стендап от зарубежного

Еще во времена СССР народной любовью пользовались выступления таких юмористов, как Аркадий Райкин, Геннадий Хазанов, Роман Карцев, Виктор Коклюшкин, Михаил Задорнов и, конечно, Михаил Жванецкий с Евгением Петросяном. Их разодранные на цитаты тексты буквально стали частью культурного кода. Тем не менее назвать их выступления стендапом нельзя.

Аркадий Райкин © РИА Новости / Анатолий Гаранин

Казалось бы, русские — настоящие ценители юмора: чуть ли не в каждом вузе страны есть свой КВН. Но в том и дело, что в основе КВН и стендапа лежат принципиально разные традиции. Для первого свойственен коллективизм, а для последнего — индивидуализм. Это значит, юмор квнщиков сильно ограничен цензурой и представляет собой скорее заранее заготовленный монолог на безопасные темы. Свое мнение о каких-то проблемах общества юмористы либо не высказывают, либо выражают завуалированно.

Участники стендапа, напротив, часто импровизируют и даже вступают в разговор с публикой: между ними и народом нет невидимой границы. Их юмор гораздо более личный и в то же время откровенный. Комик выражает мнение свободно на любые темы.

Жанр стендапа в России еще достаточно молодой, однако уже сейчас зажигаются первые звезды. В основном это резиденты Comedy Club — Гарик Харламов, Павел Воля, Тимур Батрудинов, Гарик Мартиросян и другие участники. С момента возникновения в 2006-м Comedy Club превратился в настоящую бизнес-империю, ставшую магнитом для новых талантов.

Павел Воля www.globallookpress.com

В 2013-м на экраны вышло шоу Stand Up, давшее дорогу новому поколению звезд. Среди них — Руслан Белый, Вячеслав Комиссаренко, Юлия Ахмедова, Виктория Складчикова, Евгений Чебатков, Иван Абрамов, Андрей Атлас и другие участники. У каждого из них свое амплуа и манера шутить.

И это далеко не весь список отечественных комиков. Большинство заявляет о себе на просторах интернета или специальных площадках для стендапа. Что же до свободы слова, то пока что далеко не все решаются шутить на острые темы, в особенности о религии и политике.

Чем отличается женский стендап от мужского

Кадр из фильма «В роли Рикардо», режиссер Аарон Соркин, 2021 г.

Сегодня женщин в стендапе пока что можно пересчитать по пальцам одной руки. Дело совсем не в том, что им якобы не свойственно чувство юмора. Еще в американском обществе долгое время было устойчивое мнение, что завоевать женщину можно, рассмешив ее. Таким образом, женщина представлялась серьезной и холодной красавицей, чье сердце должен растопить остроумный и отважный мужчина.

Этот стереотип настолько укоренился, что даже в 2007-м этот аргумент приводит в доказательство своей позиции автор в статье Vanity Fair «Почему женщины несмешные». Конечно, его выводы далеки от реальности.

Еще в 1950-е в стендапе начали появляться женщины. Правда, поначалу они выступали вместе с партнерами-мужчинами, разыгрывая сценки из супружеской жизни. Самыми популярными дуэтами тех лет стали Грэйси Эллен и Джордж Бернс, Элейн Мэй и Майк Николс и Люсиль Болл с Дези Анраз. Последняя пара стала популярна благодаря ситкому «Я люблю Люси», в котором юмористка сыграла капризную беременную жену, с неистовым аппетитом уничтожающую еду. Дань уважения их таланту отдали создатели байопика «Быть Рикардо» (2021), в котором образы воплотили Николь Кидман и Хавьер Бардем.

Эми Шумер. Кадр из фильма "Красотка на всю голову", режиссер Эбби Кон, Марк Силверштейн, 2018г.

Уже в 1960-1970-е женщины стали делать сольные карьеры в стендапе. Среди них — Кэрол Бернет, Фанни Брайс, Мэри Тайлер Мур, Джин Кэролл, Тоти Филдс, Филлис Диллер. Собирательный образ женщины-комика тех лет достоверно показан в сериале «Удивительная миссис Мейзел». Уже в это время амплуа героинь становятся более разнообразными. Они экспериментируют с внешностью и стилем актерской игры, а также демонстрируют раскованное поведение.

Большую роль в популярности новых талантов среди женщин сыграло шоу Saturday Night Live. Особенной популярностью пользовались безумные героини, которых играла Гилда Раднер. Однако не всегда юмор строился на образах и сценках. Например, в пародийных скетчах Джейн Кертин и Джоан Риверс высмеивали мейнсплейнинг, консервативные представления о семье, сексуальные табу и стереотипы о женщинах.

Уже в 1990-е на сцену вышли квир-комедиантки вроде Эллен ДеДженерс, которые рассуждали об однополой любви. Еще одной сенсацией стала Фиби Уоллер-Бридж, выпустившая ситком «Дрянь» (2016-2018). В нем ее героиня переживала об утрате подруги, сложностях взаимопонимания с семьей, романтических отношениях и других личных темах. Любопытно, что эта же тенденция в западных странах сохраняется до сих пор: большинство юмористок придерживается либеральной повестки.

Кдр из сериала «Удивительная миссис Мейзел», 2017–2023 г.

В России женщины в стендапе — более редкое, хотя не менее яркое явление. Первой известной представительницей этой профессии стала Юлия Ахмедова, бывшая основательница проекта Stand Up. Неофициально ее даже называют «матерью женского российского стендапа». Благодаря ее усилиям и таланту шансы других женщин в этой сфере возросли. Уже сегодня в стендапе появились новые лица.

Так, победительница «Comedy Баттл» 2015, Ирина Мягкова прославилась благодаря жесткому юмору на откровенные темы. В этом с ней похожа Зоя Яровицына, с которой она продюсирует шоу «Женский стендап».

Уроженка Белоруссии Ирина Приходько получила признание зрителей благодаря шуткам на бытовые темы, Вика Складчикова — за дерзкие остроты в адрес парней, а Варвара Щербакова — самоиронию над комплексами и высказывания на темы абьюза в отношениях.

Среди участниц женского стендапа много профессиональных актрис, например, Елена Новикова и Мария Маркова. В основном их шутки касаются бытовых случаев и воспитания детей. Другая звезда стендара Сауле Юсупова в своих монологах рассуждает о таких темах как гиперопека, расизм и отношения до брака.

Как можно заметить, в отличие от мужского юмора женские шутки редко затрагивают темы политики, религии, науки и технологий, предпочитая им межличностные отношения и остросоциальные проблемы.