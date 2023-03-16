«Что для русского хорошо…»: Путин рассказал о шутках с немецкими друзьями

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 48

Путин рассказал о шутке про тараканов в России и Германии

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Глава государства назвал немцев соседями русских. А у соседей, как известно, всегда имеются общие темы для веселья.

Глава РФ Владимир Путин рассказал о взаимном обмене шутками с немецкими друзьями. Президент сделал паузу во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей и поделился занимательной историей.

По словам Путина, он до сих пор поддерживает контакт со своими друзьями в Германии. С приятелями они часто подшучивают друг над другом.

«У нас тараканов называют прусаки, а в Германии называют russen — русаки. Шутки взаимные всегда имеют место между соседями», — рассказал президент.

Глава государства отметил, что немецкие предприниматели всегда хотели сотрудничать с российской стороной, однако им мешали окрики США. На данный момент любое их сотрудничество пришло к концу.

«Известная шуточка такая: то, что русскому хорошо, для немца — смерть», — заключил Путин и добавил, что только человек, воспитанный на русской почве и культуре, способен противостоять вызовам современности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин рассказал о новой модели развития экономики России.

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