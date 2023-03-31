Дженнифер Энистон посетовала, что молодежь считает юмор «Друзей» оскорбительным

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 670

Дженнифер Энистон: Целое поколение смотрит эпизоды «Друзей» и находит их оскорбительными

Дженнифер Энистон посетовала, что молодежь считает юмор «Друзей» оскорбительным

Фото: www.globallookpress.com / Javier Rojas

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса уверена, что миру необходим юмор, но создавать его в современных реалиях крайне сложно.

Актриса Дженнифер Энистон заявила, что современные нравы буквально убивают юмор. Комедия сегодня должна быть крайне осторожной, иначе суда за оскорбление чьих-то чувств не избежать. А чувств много, особенно в США. На смелую шутку моментально реагируют представители всех сексуальных и национальных меньшинств, профессий, творческих увлечений, политических позиций, гендерных теорий и так далее.

Энистон снималась в комедийных фильмах почти 30 лет, пишет Variety, , начиная с запуска сериала « Друзья » на канале NBC в 1994 году и заканчивая предстоящим выпуском ее последнего фильма для Netflix «Загадочное убийство 2». И сегодня, говорит звезда, сложно быть смешной. Красота комедии в высмеивании жизни, полагает актриса, но высмеивание в 2023 году запрещено и может быть наказано законом. Раньше, считает Энистон, люди не были настолько чувствительными.

«Есть целое поколение людей, дети, которые теперь возвращаются к эпизодам „Друзей“ и находят их оскорбительными… Всем нужен смех! Миру нужен юмор! Мы не можем относиться к себе слишком серьезно. Особенно в Соединенных Штатах», — сказала она.

К сериалу «Друзья» сегодня предъявляют претензии не только ценители юмора. Проблему ситкома находят даже в цвете кожи главных героев — все белые. Еще и традиционной ориентации. И с гендерной идентичностью определившиеся, причем самым традиционным образом. В общем, очень несовременные. Исполнительница поли Фиби Буфе Лиза Кудроу как-то в ответ на эти претензии удивлялась — а зачем белым авторам сценария писать о том, каково быть темнокожим, если они рассказывают историю своей жизни после колледжа?

Но время диктует свои условия. Как отмечает издание, в июне прошлого года одна из авторов популярного ситкома Марта Кауфман заявила, что чувствует огромную вину за отсутствие этнического разнообразия в сериале, который начала выпускать в 1994-м. И так женщине было стыдно, что она пожертвовала четыре миллиона долларов на поддержку исследований народов и культур Африки. Шутка так и просится. Но нельзя.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дженнифер Энистон рассказала, почему она перешагнула шестой десяток, так и не став матерью.

-2° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.09
0.11 83.76
0.27
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 апреля

Последние новости

7:01
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2023
6:53
Подобрела: на фоне слухов о скорой свадьбе Бородина отдала дочь Омарову
6:37
Сокрушительный удар: артиллеристы наносят прицельные удары по позициям ВСУ
6:25
Юлия Салибекова о бывшем муже: «На дне рождения сына кричал, чтобы я сдохла»
6:13
Затор на трассе М4 «Дон» сократился на треть
6:00
Десант не боится диверсантов: лучшее видео из зоны СВО за день

Сейчас читают

Военный дипломат Бартош предупредил о ловушке Украины на переговорах с Россией
Главная ценность — канистра: что происходит в гигантской пробке на трассе М-4 «Дон»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео