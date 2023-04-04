Купальница: зачем 18 апреля нужно обливать водой домашних животных

Александра Саливанова
Александра Саливанова 11

В Светлый вторник было принято обливать друг друга водой, а также просить землю о богатом урожае.

Купальница: зачем 18 апреля нужно обливать водой домашних животных

Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов

После Пасхи православные христиане празднуют Светлую Седмицу. Каждый день недели после Христово Воскресения получил особое название и имел собственные традиции.

Во вторник после праздника наступает Светлый вторник. В народном календаре этот день прозван Купальщицей или Купальницей. Этот праздник в 2023-м приходится на 18 апреля.

Народные традиции Светлого вторника 18 апреля

В этот праздник было принято проводить за веселыми гуляниями и играми. Как и в Поливальный понедельник, в Светлый вторник окатывали друг друга водой. В первую очередь доставалось тем, кто пропускал заутреню. Считалось, что те, кто не посетил службу притягивают к своей семье беды и несчастья, а холодная вода помогает смыть грехи, обиды и болезни.

Обычно на утреннее богослужение в этот день ходили женщины, а мужчины оставались на домашнем хозяйстве, так как было принято, что в праздничные дни женщинам нужно было отдыхать.

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В забавах с водой участвовали и парни с девушками. В ходе игр молодые люди присматривали себе пару. Предки верили, что это самый удачный момент для того, чтобы найти суженого.

Также водой окропляли скот и домашних животных, чтобы предотвратить болезни.

Что нельзя делать на Купальницу 18 апреля

В Светлый вторник не разрешалось поститься. Даже если человек намеревался причаститься, он должен был что-либо съесть. Категорически запрещалось в Купальницу совершать земные поклоны. Нельзя было унывать и предаваться мрачным мыслям, ругаться и желать зла.

Весь тяжелый физический труд откладывали на на неделю, даже если требовался срочный ремонт.

В этот день, как и всю неделю после Пасхи, не совершаются венчания и заупокойные службы. Также нельзя ездить на кладбище, потому что для посещения умерших родственников отводились определенные дни.

Что можно делать в Светлый вторник 18 апреля

Первым делом крестьяне в этот день отправлялись к своей земле и поздравляли ее с наступившей Пасхой. Обязательно на своем участке закапывали крашеное яйцо и просили высшие силы о хорошем урожае.

В Светлый вторник старались ходить в гости и устраивать семейные посиделки, причем мужчины обязательно должны были помогать женщинам в домашних делах. Также в этот день разрешалось крестить младенцев, поэтому поводов для семейного праздника становилось еще больше.

Молодые люди в этот день утраивали игры. Девушки начинали водить весенние хороводы. Молодежь устаивала веселые катания на качелях. На Руси говорили, что это занятие помогает избавиться от грехов.

Обязательно в Светлый вторник помогали нуждающимся. Пожертвования требовалось совершать от всей души.

Народные приметы на 18 апреля

  • Коли на дне оврага пятно осталось величиной с корову, можно начинать пахоту.
  • Теплый сухой день — к жаркому лету, а пасмурный — к дождливому.
  • Сильные дожди — к богатому урожаю.
  • Поет кукушка — родится ребенок.
  • Зудят губы — к поцелую.

Светлая седмица 2023: 17 — 22 апреля

День празднования Пасхи вычисляется по лунному календарю, поэтому дата праздника постоянно меняется. В 2023-м Светлое Христово Воскресение выпало на 16 апреля. Этот праздник настолько значим для православных верующих, что его широко празднуют еще в течение недели. Окончание пасхальной недели, как еще называют этот период, приходится на Светлую субботу.

Согласно традициям после богослужений в эти дни устраивают крестные ходы и окропление верующих святой водой. В храмах настежь открывают Царские врата (вход в алтарную часть храма), что символизирует нисхождение с небес Божьей благодати.

Каждый день Светлой Седмицы или имеет свое название:

  • Поливальный понедельник;
  • вторник — Купальница;
  • среда — Градовая или Хороводница;
  • Навский четверг или Пасха мертвых;
  • пятница — прощеный день;
  • Светлая суббота.

Традиционно в каждый день соблюдались определенные правила.

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