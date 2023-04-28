Пособие на погребение: кому полагается, где оформить и как получить в 2023

Пособие на погребение считается компенсацией расходов человеку, который занимается организацией похорон. Государственная мера социальной поддержки распространяется на различные категории граждан России. Это право зафиксировано в федеральном законе № 8-ФЗ от 12.01.1996 «О погребении и похоронном деле».

Кому положено пособие на похороны в 2023

Получить материальную помощь от государства может человек, который независимо от степени родства с усопшим проводит организацию траурного ритуала и тратит собственные средства.

К этой группе населения относятся:

супруг или супруга,

близкий или дальний родственник,

законный представитель, опекун умершего,

иное лицо, не имеющее родственных связей с покойным.

Выплата положена за оформление документов для погребения, приобретение и доставку гроба и других ритуальных предметов, перевозку тела или останков на кладбище, в крематорий, а также на само погребение или кремацию.

Какие есть виды выплат на погребение

По закону россияне имеют право на получение сразу нескольких видов господдержки. Она позволяет частично или полностью возместить понесенные расходы на погребение.

Пособие на похороны

Социальная выплата, которая имеет фиксированный размер и равна стоимости соответствующих услуг, предоставляемых по гарантированному законом перечню. Оно не зависит от типа погребения: его выплатят и после общепринятых похорон, и после кремации.

Главное условие для получения — после траурного мероприятия родственник должен документально подтвердить факт того, что потратил личные средства на организацию ритуала.

Размер федерального пособия с 1 февраля 2023 составляет 7 793,48₽. Ранее сумма равнялась 6 964,68₽.

Компенсация затрат на похороны

Выплата представляет собой возмещение расходов по предоставленным чекам. Она не имеет строго определенного размера как пособие на похороны. Установлен только максимальный предел, сверх которого человек не может получить средства даже в том случае, если ему пришлось потратить больше.

Компенсация за памятник

Возмещение расходов за установленное на могиле надгробие также полагается отдельным категориям:

несущие службу и призванных для участия в военных сборах, сотрудников ОВД и войск нацгвардии РФ, уголовно-исполнительной системы и других;

уволенные с такой службы в силу возраста или состояния здоровья, а также по иным причинам, но отработавших при этом от 20 лет и более;

должностные лица таможенных органов, которые погибли после окончания службы из-за увечья или болезни, полученных при исполнении должностных обязанностей;

ветераны военной службы и участников Великой Отечественной войны.

Максимальная сумма компенсации затрат на изготовление и установку памятника составляет 26 761₽. В субсидию включено возмещение затрат на цветник, постамент, стелу либо плиту.

Для получения средств потребуется предоставление в районный военкомат документов, подтверждающих расходы.

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Региональные пособия

Каждый субъект РФ имеет право оказывать дополнительные меры поддержки гражданам на огранизацию погребения усопших родственников. В Санкт-Петербурге на такую выплату могут рассчитывать малообеспеченные граждане, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. В Волгоградской области выплата предусмотрена для малоимущих семей или одиноких людей с низким доходом.

Бесплатные похороны и гарантированный набор услуг

В случае бесплатного предания земле умершего стоимость ритуала не должна выходить за рамки минимального гарантированного перечня услуг. В него входят следующие пункты:

оформление документов для погребения;

подготовка гроба и сопутствующих аксессуаров (покрывала, траурные ленты);

организация перевозки тела из дома до кладбища или до крематория с последующей передачей урны с прахом;

проведение ритуала (предание земле);

установка надгробного знака (табличка с персональными данными усопшего).

Итоговая сумма равна размеру общефедерального пособия — 7 793,48₽.

Безвозмездную услугу предоставляют специализированные службы. В столице их список опубликован на сайте мэрии Москвы.

Правом на бесплатное захоронение могут воспользоваться родственники и представители абсолютно любого гражданина (в рамках утвержденного перечня). Как правило, бесплатно хоронят одиноких людей или неопознанных лиц. Пособие в этом случае не выплачивается.

Дополнительная помощь

В отдельных регионах установлены дополнительные меры поддержки для определенных категорий. В Москве на возмещение ритуальных расходов, которые не превышают сумму в 35 000₽ (учитывая доплату к социальному пособию на похороны), имеют право родственники усопших, которые занимали должности столичных госслужащих и получали на момент смерти доплату к пенсии из городского бюджета.

Кто может получить выплаты на похороны

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Государством установлены определенные категории граждан, которые имеют законное право на получение соцпособия.

Погребение работника

Если усопший официально работал и платил страховые взносы, то государство выплатит пособие через работодателя. В некоторых организациях трудовой договор содержит пункт о дополнительной оплате расходов на похороны. Это повлияет на размер суммы в сторону увеличения.

Если человек на момент смерти числился безработным и не имел статус пенсионера, то на его похороны полагается такая же сумма, как и для трудоустроенных.

Чтобы получить социальную помощь, в Социальный фонд России (СФР) нужно предоставить:

документ, удостоверяющий личность человека, оплатившего похороны;

справку о смерти по форме № 11;

свидетельство о смерти;

документ о том, что на дату смерти человек нигде не работал;

документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства;

реквизиты счета, на который необходимо перечислить средства.

Погребение пенсионера

Работающим пенсионерам пособие на похороны выплачивается в соответствии с нормами для трудоустроенных граждан.

Если человек на момент смерти вышел на пенсию, то за соцподдержкой необходимо обратиться в территориальное отделение СФР по месту жительства умершего.

Размер пособия при этом остается неизменным — 7 793,48₽. К нему добавляется повышающий коэффициент, установленный в районе проживания усопшего.

Финансовая помощь оказывается органом СФР в день обращения на основании справки о смерти, которую выдают специалисты ЗАГС.

Семья умершего пенсионера также имеет право на выплату недополученной пенсии. Для этого они должны до истечения шести месяцев со дня смерти пожилого родственника предоставить в местный орган СФР пакет документов:

заявление о выплате начисленной и неполученной пенсионером суммы пенсии;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственные отношения с умершим (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и другие).

По истечению шести месяцев со дня смерти пенсионера выплата неполученных им сумм осуществляется наследникам, представившим следующие документы:

заявление о выплате начисленной и неполученной пенсионером суммы пенсии;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

свидетельство о праве на наследство.

Погребение несовершеннолетнего

При погребении детей, не достигших 18 лет, государством не установлены дополнительные выплаты, кроме общефедерального пособия. Поэтому родителям или опекунам положена социальная поддержка в размере 7 793,48₽, которая может быть увеличена за счет повышающего территориального коэффициента. Например, выплат в Кировской области с региональной прибавкой составит 8 962,5₽.

Если в трудовом договоре одного из родителей указаны дополнительные выплаты на захоронение членов семьи, то эта сумма может оказаться больше.

При рождении мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности (примерно 22 недели) семья также может получить пособие.

Для этого потребуется предоставить в СФР:

паспорт одного из родителей;

документ, подтверждающий место жительства;

справку о рождении по форме № 3 с записью о смерти младенца.

Погребение военнослужащего

Согласно постановлению Правительства РФ, за счет средств из федерального бюджета хоронят следующие категории военных:

несущие службу и призванных для участия в военных сборах, сотрудников ОВД и войск нацгвардии РФ, уголовно-исполнительной системы и других;

уволенные с такой службы в силу возраста или состояния здоровья, а также по иным причинам, но отработавших при этом от 20 лет и более;

должностные лица таможенных органов, которые погибли после окончания службы из-за увечья или болезни, полученных при исполнении должностных обязанностей;

ветераны военной службы и участников Великой Отечественной войны.

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В официальном документе прописано, что государством оплачивается оформление документов, перевозка тела в морг и затем к месту похорон, сам ритуал предания земле или кремация.

Родственники действующих военнослужащих (в том числе по контракту), ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы имеют право на выплату в размере не более 41 196₽. Для погибших призывников, курсантов, тех, призванных на сборы, а также ветеранов Великой Отечественной войны сумма не может превышать 33 005₽.

В случае похорон пенсионеров-военнослужащих (а также тех, кто служил в правоохранительных органах, нацгвардии, был сотрудником противопожарной службы и так далее) выплачивается повышенное пособие в размере трех пенсий умершего.

Членам семьи покойного также положено единовременное дополнительное пособие, если пенсионер был высшим или старшим офицером. Например, супруга получает трехмесячную пенсию умершего, а нетрудоспособные члены семьи — месячную.

Для получения выплаты на похороны военнослужащего нужно подать в военкомат следующие документы:

заявление на выплату соцпособия;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

справка о смерти по форме № 11;

оригинал свидетельства о смерти;

документы, подтверждающие родство;

реквизиты личного счета для перечисления средств.

Если умерший работал, то нужно дополнительно предоставить документ о выплате пособия работодателем.

Погребение инвалида

Финансовая помощь в этом случае составляет 7 793,48₽. Она может быть увеличена за счет повышающего территориального коэффициента.

Для получения компенсации на похороны понадобятся: