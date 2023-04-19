От петербургских фонтанов до кавказских гор: куда поехать на майские праздники

Традиционно на майские праздники большинство россиян отправляется на отдых. И это неудивительно, потому что последний месяц весны, как правило, радует солнечной, почти летней погодой, располагающей к выезду на природу и долгим прогулкам по культурным центрам.

Правда, далеко не все люди планируют поездки заранее, поэтому многие нюансы, касающиеся цен на билеты, бронирования жилья, планирования маршрута и посещения мероприятий, становятся неприятной неожиданностью. Тем не менее даже в таких случаях есть альтернативы, позволяющие выгодно и со вкусом провести досуг в мае.

Куда лучше всего поехать на майские праздники? Какие недооцененные места следует посетить? Где хорошо и выгодно отдохнуть с детьми? Как распределить время поездки, чтобы все посмотреть и при этом не устать?

На эти вопросы Пятому каналу эксклюзивно ответили президент Союза туристических агентств Сергей Голов и генеральный директор туристической компании Алексан Мкртчян.

Какие направления самые популярные на майские праздники

Конец весеннего сезона большинство россиян планирует провести на море, чтобы насладиться пляжем и солнцем. Поэтому в приоритете оказались теплые страны, заявил президент СТА Сергей Голов.

«Честно говоря, на майские праздники все в основном стремятся уехать за границу. В основном в Турцию, Египет и ОАЭ. Поскольку между праздниками есть разрыв, многие люди берут отпуск за свой счет. Стараются отправиться вместе с детьми на море», — пояснил эксперт.

Он отметил, что почти 85% граждан старается уехать на море, остальные же на майские праздники планируют путешествовать по России.

«Но, как правило, большинство самостоятельно организовывают мини-поездки по таким городам как Москва и Санкт-Петербург. Соответственно услугами турагентств они не пользуются», — подчеркнул Голов.



© РИА Новости / Артур Лебедев; 5-tv.ruПо словам гендиректора турфирмы Мкртчяна, за две недели до майских праздников приобрести билеты по выгодной цене не получится. Такие популярные направления как Санкт-Петербург и Калининград подорожали в два-три раза. Поэтому придется либо переплачивать, либо переориентироваться на менее раскрученные курорты.

«Самые выгодные направления по хорошим ценам уже закончились. На майские праздники люди начали покупать билеты на самолет и бронировать номера еще в декабре–феврале. Уже с марта цены, конечно, резко пошли вверх. Вообще к любым праздникам желательно покупать авиабилеты минимум за три месяца, а лучше за полгода, тогда получится дешевле», — пояснил он.

Так, например, в декабре авиабилеты из Москвы в Сочи стоили три тысячи рублей, а сейчас они стоят пятнадцать. Если в начале года гостиничные номера можно было забронировать за пять тысяч рублей, то уже в апреле цены подскочили до десяти.

«Самое популярное направление по России — Санкт-Петербург. В этот период там очень хорошо, комфортно и нехолодно, плюс в тестовом режиме начинают работать фонтаны. Второе по посещаемости место — Сочи, поскольку это единственный открытый аэропорт на всем черноморском побережье России. Третье место занимает Золотое кольцо России», — рассказал Мкртчян.

Куда поехать на майские праздники недорого

Наиболее выгодный с точки зрения экономии вариант для путешествия в мае — передвижение на личном транспорте по европейской части России. Например, большим спросом пользуются православные святыни, куда регулярно совершают паломничества.

«Москвичи обычно ездят отдыхать в Нижегородскую область и паломнический центр Серафима Саровского. Туда можно добраться на машине. Это недалеко и недорого, там есть, что посмотреть», — пояснил Голов.

Чтобы успеть посетить все актуальные мероприятия, можно воспользоваться туристическими информационными центрами (ТИЦ).

«Те, кто предпочитает активный отдых, как правило, отправляются на собственной машине. Сейчас большой популярностью среди туристов пользуются ТИЦы. Если кто-то собирается в путешествие по России в первый раз, то можно заранее узнать, есть ли в городе ТИЦ, поскольку информация в интернете не всегда достоверная», — посоветовал президент СТА Голов.

Относительно недорогой отдых в Крыму, однако добираться до полуострова придется своим ходом либо на поезде.

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«К моему большом сожалению, цены на авиабилеты и железнодорожный транспорт оставляют желать лучшего. У нас очень дорогие перелеты внутри страны, благодаря действиям наших так называемых зарубежных партнеров. Даже в Крым и к побережью Черного моря добраться можно только на поезде. Самолеты туда не летают», — пояснил Голов.

Если исключить неудобства, с которыми придется столкнуться, чтобы добраться до Крыма, цены на проживание там вполне демократичные. К тому же, развитая инфраструктура предоставляет отличные возможности как для размеренных прогулок по побережью, так и активного туризма по горам.

«Если хочется куда-то выгодно поехать именно на майские, то мой совет — Крым. Там сейчас резкое снижение цен: почти на 40% дешевле Сочи. Например, аналогичные по сервису с Сочи отели там будут стоить пять-шесть тысяч», — подчеркнул гендиректор турфирмы Мкртчян.

В качестве бюджетной альтернативы отдыху за границей стоит обратить внимание на города, где можно насладиться экзотическими пейзажами, уникальными традициями и национальной кухней.

«Отдельно можно выделить республики Кавказа — Дагестан, Северная Осетия и Кабардино-Балкария. Там везде интересно и относительно недорого», — посоветовал Мкртчян.

Какие недооцененные места стоит посетить на майские праздники

География России открывает огромные возможности для туризма, благодаря наличию разных климатических зон. Тем не менее многие живописные места по-прежнему остаются terra incognita для большинства соотечественников. Причина тому — недостаток рекламы и инвестиций в развитие гостиничного бизнеса.

«К сожалению, в некоторых хороших местах мало отелей. Например, в Ингушетии. Люди бы туда ездили с удовольствием, но остановиться негде. То же самое с потрясающим горнолыжным курортом Ведучи в Чечне, где всего три отеля, хотя можно смело строить двадцать. Там же потрясающее озеро Кезенойам — очень красивое место, но там всего один отель», — пояснил Мкртчян.



© РИА Новости / Игорь Онучин; 5-tv.ru

При этом наиболее перспективными в плане туризма являются Кавказский регион и республика Алтай. Правда, чтобы провести незабываемый отпуск, понадобится заблаговременно планировать маршруты и найти съемное жилье. Так, например, уже сейчас хорошие гостиницы на Алтае забронированы до конца августа. Большинство туристов стремится посетить озеро Байкал.

«Если брать курорты России, то отдых на Черном море — сейчас не очень популярное направление. Среди недооцененных мест, где хорошо провести праздники, это курорты Кавказа: Минеральные воды, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки. Вот они недостаточно разрекламированы, но могли бы пользоваться большим спросом», — считает Голов.

По мнению гендиректора турфирмы Мкртчяна, многие россияне по-новому открыли для себя ранее непопулярные места после пандемии коронавируса и западных санкций.

«Три года назад Дагестан был в три-четыре раза менее популярен, чем сейчас. После того, как закрыли аэропорты в Геленджик, Анапу, Краснодар и так далее, появилась возможность по-новому взглянуть на направления, которые ранее были недооцененными. Те, для кого Сочи не по карману, приезжает в Махачкалу, а там, оказывается, хорошие отели, вкусная гастрономия и теплое Каспийское море», — с иронией отметил эксперт.

Куда отправиться на отдых в майские праздники с детьми

Семейный отдых дарит много ярких эмоций, однако он может обернуться настоящей катастрофой, особенно если это путешествие с маленькими детьми. Поэтому стоит заранее выбрать досуг, который был бы интересен всем возрастным группам.

Двухлетние дети часто капризничают и устают долго ходить, поэтому идеальным вариантом в таком случае станет морской курорт. С детьми в возрасте 10-12 лет уже можно отправляться в далекие поездки по культурным центрам, где есть музеи, театры, океанариумы, парки развлечений и другие виды деятельности.

«Если ребенку уже исполнилось 12 лет, то с ним смело можно ездить по таким европейским городам России как Калининград и Санкт-Петербург. С совсем маленькими детьми лучше отправиться в Сочи, где можно погулять по набережной. Более бюджетный вариант — в Абхазию. Советую также рассмотреть Дагестан и Анапу», — советует Мкртчян.

Как правильно распределить время поездки

Прежде всего, следует заблаговременно приобрести билеты и забронировать отель, чтобы сберечь время и деньги на разные культурно-развлекательные мероприятия.

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«Даже сейчас на майские можно поехать куда угодно. Нет такого, что мест абсолютно нет. Загвоздка в том, что отели, авиакомпании и железные дороги ввели динамическое ценообразование. Это значит, что при активной скупке мест на какой-то период компьютерная программа начинает завышать цены. Поэтому получаем билет Москва—Сочи за 15 тысяч вместо трех», — объяснил Мкртчян.

Для поездки на отдых лучше всего выбирать утренние или вечерние рейсы, чтобы в запасе был полный день. Худший вариант — после обеда, поскольку путь в гостиницу и распаковка багажа займет много времени. В итоге сутки получатся разбитыми. Обратный билет также желательно брать вечером, а не утром, чтобы не «красть» собственный отдых, проводя его в такси, зале ожидания и на борту самолета.

Чтобы все успеть, досуг также следует планировать заранее. Например, не стоит откладывать покупку билетов на концерт или в театр, рассчитывая, сделать это на месте. Поскольку у музеев бывают выходные дни, важно учитывать, чтобы они не пришлись на время отдыха.

Перед поездкой следует внимательно изучить афишу и экскурсии. Это позволит не только сэкономить средства, но и насладиться осмотром достопримечательностей и посетить интересные мероприятия в комфортных условиях. Например, можно выбрать хорошие места в оперной ложе по скидке.