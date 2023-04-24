Три секретных ингредиента: как быстро приготовить маринад для идеального шашлыка

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Анна Свотина
Анна Свотина Эксклюзив 348

Уксус лучше отложить в сторону — на мясо он действует не лучшим образом.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru

Майские праздники не обходятся без ароматного шашлыка на природе в кругу семьи или друзей. Как правило, идея выбраться на пикник появляется спонтанно. И на подготовку меню времени практически не остается. В этой ситуации действовать нужно со знанием дела, особенно в вопросах выбора маринада для шашлыка.

Кулинарные эксперты напоминают, что шашлык на мангале будет вкуснее и сочнее, если приготовить маринад собственноручно. Ведь маринованное мясо отличается целым спектром вкусовых и ароматных оттенков. Чтобы добиться лучшего результата, потребуется правильно подобрать ингредиенты.

Как быстро приготовить мясо для идеального шашлыка — своим фирменным рецептом эксклюзивно для 5-tv.ru поделился шеф-повар Дмитрий Ознобишин.

Дмитрий Ознобишин
Шеф-повар

Какие три секретных ингредиента делают маринад идеальным

Для мягкого и тающего во рту мяса в маринад необходимо добавить три продукта:

  1. лук — это самый важный ингредиент. Он поможет мясу размягчиться и даст потрясающий сладковатый вкус. Если в луке много сока, то мясо будет гораздо вкуснее. Кроме того, овощ помогает организму быстрее переварить мясо.
  2. минеральная вода. Она размягчает структуру мяса и быстрее напитает его всеми соками маринада.
  3. сладкая паприка и хлопья перца чили. При обжарке на шампурах или решетке на мангале у шашлыка будет красивый золотистый цвет.

Идеальный маринад для шашлыка — быстрый рецепт

Такой маринад удобен тем, что его можно сделать накануне выезда на природу, и мясо успеет хорошо промариноваться.

Ингредиенты:

  • Филе куриного бедра — 1 килограмм
  • Лук репчатый — 350 граммов
  • Минеральная вода
  • Кинза/петрушка — 1 пучок
  • Паприка — 1 чайная ложка
  • Хлопья чили — 1 чайная ложка
  • Растительное масло — 100 миллилитров
  • Соль, перец — по вкусу

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Способ приготовления идеального маринада для шашлыка

Филе куриного бедра нарезать кусочками среднего размера. Хрящи необходимо убрать. Если выбор за свининой, то шеф-повар рекомендует покупать для шашлыка только шейную часть, так как это самая сочная и вкусная мякоть за счет большого количества жировых прослоек.

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Лук нарезать полукольцами и хорошо отжать сок.

Посолить и поперчить.

Зелень мелко порубить и отправить к мясу.

Добавить сладкую паприку с хлопьями чили одновременно с растительным маслом, которое раскроет их пряный аромат.

Финальный компонент — минеральная вода. Многие делают маринад на основе уксуса. По словам Дмитрия Ознобишина, ни в коем случае этого делать не стоит. Жидкость на основе уксусной кислоты «убивает» вкус мяса.

Тщательно перемешать и оставить мариноваться на период от трех до пяти часов.

Готовый шашлык подавать на листе лаваша с нарезкой из свежих огурцов и помидоров с красным луком.

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