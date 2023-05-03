Киш и йоркширский паркин: какими блюдами удивят гостей на коронации Карла III

Выбор коронационных блюд Карла III и Камиллы удивил британцев.

Коронация Карла III в качестве короля Соединенного Королевства и других королевств Содружества состоится 6 мая 2023 года. Для британцев это историческое событие, поскольку в последний раз подобное торжество они наблюдали 70 лет назад — в момент вхождения на престол его матери Елизаветы II в июне 1953. В этот особенный день соберутся знаменитости и представители аристократии из разных стран. Вновь всему миру на церемонии будут показаны редкие коронационные регалии, роскошные кортежи и старинные обычаи.

И, конечно, главной интригой, является королевское меню. Для торжества в честь коронации монарх выбирает официальное блюдо. Карл III и его супруга Камилла остановились на The Coronation Quiche — пироге с хрустящей корочкой и заварным кремом.

Буквально за считанные дни до торжества Букингемский дворец опубликовал еще три рецепта блюд, которые будут на коронационном столе. Какие-то из упомянутых угощений, скорее всего, можно будет попробовать обычным британцам на уличной ярмарке, которая состоится 7 мая, то есть на следующий день после коронации. Праздничные застолья пройдут не только в Лондоне: по всей стране откроют более 3 тысяч точек питания.

Пятый канал рассказывает, как повторить коронационные блюда в точности по рецепту.

История коронационного киша, выбранного Карлом III для церемонии

Youtube / The Royal Family

Рецепт был специально придуман по случаю церемонии королевским шеф-поваром Марком Фланаганом и — на тот момент — королевским кондитером Кэтрин Катбертсон на основе французского киш-лорена. Похожая выпечка есть и в знаменитой английской кулинарной книге XIV века «Forme of Cury». Такой пирог можно есть как горячим, так и холодным, его легко адаптировать к различным диетическим требованиям. Само слово киш пришло во французский язык из Швейцарии (Quiche происходит от немецкого слова Küchele и означает «торт»).

Существует множество вариантов приготовления киша. Так, повара любят поэкспериментировать с начинкой, добавляя щавель, голубой сыр, грибы, шпинат, томаты, перец и даже рыбу. Сегодня, например, появились вегетарианские рецепты, тем не менее именно французская версия считается классической.

Стоит сказать, что выбор Карла и Камиллы очень удивил британцев. Многих возмутило то, что в качестве главного блюда для коронации чета предпочла французский рецепт. Известно, что жители Туманного Альбиона высоко чтят национальные традиции. Некоторые же осудили киш за его «скучность». Правда, поклонники британской королевской семьи посчитали, что киш был выбран в связи с поддержкой вегетерианства и простотой в приготовлении, поскольку не нуждается в каких-то редких и дорогих продуктах.

Как приготовить киш для коронации Карла III

Киш — универсальное блюдо, которое можно есть как в семейном кругу, так и за романтическим ужином. По структуре он напоминает смесь пирога, воздушного суфле и мясной запеканки, однако французы считают его все-таки пирогом. Чтобы его приготовить, понадобятся следующие ингредиенты:

Тесто:

Мука — 125 г;

Масло сливочное — 25 г;

Сало —25 г;

Молоко — 2 столовые ложки;

Соль — щепотка.

Начинка:

Молоко — 125 мл;

Сливки — 175 мл;

Яйца — 2 штуки;

Свежий эстрагон — 1 столовая ложка;

Тертый сыр чеддер — 100 г;

Вареный шпинат — 180 г;

Соевые бобы — 60 г;

Соль и перец.

Способ приготовления:

Для начала следует просеять в миску соль и муку, добавить туда масло, сало и перетереть смесь кончиками пальцев, пока не получится песочная текстура. Затем добавить молоко и замешать тесто, после чего оставив его накрытым в холодильнике на 30-45 минут.

Теперь предстоит слегка присыпать рабочую поверхность мукой и раскатать тесто в круг чуть больше формы для выпечки и толщиной около 5 миллиметров. После тесто выложить в форму, накрыть и оставить еще на 30 минут в холодильнике, а затем выстелить форму пергаментной бумагой.

Следующий шаг — положить поверх бумаги сухие бобы и выпекать пирог в разогретой до 190 градусов духовке, а затем убрать бумагу и бобы и уменьшить температуру до 160 градусов. Смешать молоко, сливки, яйца, зелень и приправы. После чего половиной тертого сыра посыпать запеченную основу, положить сверху нарезанный шпинат, бобы и зелень, а затем залить жидкой смесью. И, наконец, присыпать блюдо оставшимся сыром и отправить запекаться в духовку на 20-25 минут.

Как приготовить цыпленка по случаю коронации Елизаветы II в точности по рецепту

www.globallookpress.com / Paul Williams

На банкете в честь коронации королевы Елизаветы в 1953 году подавалось другое блюдо — «Коронационный цыпленок». Оно было придумано специально к торжеству и приобрело популярность среди жителей Великобритании.

Ингредиенты, которые понадобятся для легкого варианта блюда («Easy coronation chicken»):

Майонез — 6 столовых ложек;

Карри-порошок — 2-3 чайных ложек;

Молотая корица — 0,5 чайной ложки;

Чатни из манго — 2 столовые ложки;

Изюм — 1-3 столовых ложек;

Измельченная вареная курица — 500 г;

Перец черный молотый — щепотка.

Способ приготовления:

Прежде всего, следует разрезать куриное филе вдоль на две части, слегка посолить, поперчить и обжарить на гриле или сковороде. Затем остывшее мясо курицы нарезать на полосочки толщиной 1 см.

После этого смешать майонез с порошком карри, корицей, чатни, изюмом и черным перцем. Получившийся соус добавляют в нарезанную курицу так, чтобы он на ней застыл. При необходимости можно полить двумя столовыми ложками воды для разбавления смеси и приправить блюдо.

Как приготовить бараньи ребрышки к коронации Карла III

www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

После публикации рецептов на сайте поклонники королевской семьи попытаются осуществить кулинарные эксперименты дома.

Ингредиенты, которые понадобятся для жаркого:

Мясо ягненка — 750 г;

Арахисовое масло —2 столовые ложки;

Свежемолотый черный перец —2 чайные ложки;

Кунжутное масло —1 столовая ложка;

Жареные семена кунжута —2 столовые ложки;

Сахар (песок) —1 столовая ложка;

Горчица —2 столовые ложки;

Светлый соевый соус — 1 столовая ложка;

Темный соевый соус — 2 столовые ложки;

Чеснок — 1 зубчик чеснока;

Крупная морская соль —1 столовая ложка;

Сухой шалфей —до 3 столовых ложек;

Куриный бульон —120 мл;

Сливочное масло — 2 столовые ложки.

Способ приготовления:

Для начала нарезанное мясо ягненка следует натереть солью и черным перцем. Затем на пропитанную арахисовым маслом сковородку аккуратно выкладывают кусочки. После этого мясо должно настаиваться в заранее заготовленном маринаде в течение часа.

Затем бараньи ребрышки завернуть в фольгу и разогреть в духовке при температуре 200 градусов, предварительно приправив их шалфеем. Спустя полчаса можно вынимать блюдо и подавать к столу, приправив кунжутным маслом и семенами кунжута. В качестве гарнира к нему подают жареный картофель и зеленый салат.

Как приготовить жареные баклажаны к коронации Карла III

www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

В список коронационных блюд также попали жареные баклажаны. Готовится оно всего за 20 минут.

Ингредиенты, которые понадобятся для жареных баклажанов:

Оливковое масло —223 мл;

Чеснок —3 зубчика;

Луковица — 1 штука;

Паприка —1 чайная ложка;

Соль —1 чайная ложка;

Баклажаны —2 штуки (около 600 г);

Для заправки баклажанов понадобятся:

Греческий йогурт —200 г;

Карри —2 чайные ложки;

Чеснок — 2 зубчика;

Соль —0,5 чайной ложки;

Манговый чатни —2 чайные ложки;

Молоко цельное —2 чайные ложки;

Изюм, жареный лук, кориандр — по усмотрению.

Способ приготовления: рецепт блюда довольно прост: нарезанные кружочками овощи кладут на разогретую сковороду, заправляют оливковым маслом, паприкой, солью, манговым чатни, молоком, измельченными чесноком и луком. Финальный штрих — горсть изюма и кориандра.

Как приготовить йоркширский паркин к коронации Карла III

www.globallookpress.com / Lars Hallstrom

На десерт королевские особы будут есть йоркширский паркин — традиционную выпечку, широко распространенную в северной части Англии, а точнее в графстве Йоркшир. По сути, это имбирный пряник, по виду больше напоминающий кекс.

Ингредиенты, которые понадобятся для йоркширского паркина:

Сахарный сироп —300 г;

Несоленое сливочное масло —300 г

Черная патока (меласса) —75 г;

Тростниковый сахар —300 г;

Мука (самоподнимающаяся) —300 г;

Овсяные хлопья —225 г;

Яйцо — 3 штуки;

Имбирь молотый — 15 г;

Мускатный орех молотый —7 г;

Смесь специй (по вкусу) —7 г.

Ингредиенты для клубничного желе:

Клубничный сок — 150 мл;

Сахарная пудра — 125 г;

Желатин — 6 листов.

Ингредиенты для имбирного крема:

Яичный желток — 16 штук;

Сахарная пудра — 260 г;

Мука пшеничная —200 г;

Молоко цельное —1 л;

Имбирь измельченный — 20 г.

Ингредиенты для ванильного крема:

Сливки — 300 г;

Сахарная пудра —50 г;

Ваниль —1 стручок.

Ингредиенты для засахаренных фисташек:

Фисташки — 200 г;

Сахарная пудра — 200 г;

Вода — 150 мл;

Клубничное варенье (по вкусу).

Способ приготовления: Для начала предстоит приготовить коржик: растопить сливочное масло вместе с сахарным сиропом и коричневым сахаром в миске, все сухие ингредиенты измельчить в миксере и смешать. Затем добавить туда яйца и остальные ингредиенты и взбивать венчиком в миске в течение 5 минут. Массу нужно разложить в фигурки для запекания и отправить в духовку до готовности.

Следующий шаг при готовке йоркширского паркина—клубничное желе. Сначала желатин растапливают в холодной воде, затем выжимают и убирают воду. Теперь клубничный сок с сахаром следует подогреть в кастрюле. После этого желатин смешивают с соком.

Для приготовления имбирного крема нужно, прежде всего, налить в кастрюлю молоко, насыпать туда измельченный порошок имбиря и довести до кипения. Затем заготовку оставляют на 20 минут остыть. Теперь предстоит смешать в отдельной миске сахар, муку и яичный желток. Настоявшееся молоко через сито пропускают в миску. Массу взбивают венчиком и снова отправляют греться на плите при температуре 85 градусов до загустения. Получившийся крем следует переложить на пергаментную бумагу, чтобы охладить.

Для приготовления ванильного крема понадобится смешать все ингредиенты. То есть сливки, ваниль и сахарную пудру нужно хорошенько взбить венчиком и также выложить в посуду для отдельной подачи к паркину.

Чтобы приготовить фисташки, нужно предварительно разогреть духовку до 170 градусов, затем поместить туда орехи и оставить поджариваться в течение 12 минут. Воду с сахарной пудрой наливают в отдельную кастрюлю и ставят на средний огонь до тех пор, пока она не закипит. Затем туда добавляют фисташки и перемешивают, чтобы сахар закристаллизовался. Глазированные орехи готовы.

И, наконец, блюдо остается приготовить к подаче на стол. Йоркширский паркин нарезают кубиками. Теперь в стакан наливают клубничное варенье, сверху него кладут желе, затем имбирный и ванильный крем. Получившийся слой должен немного застыть. Затем стакан переворачивают на корж, а сверху посыпают глазированными орехами.