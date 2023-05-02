По всей строгости закона: за что активисты требуют наказать Олега Газманова

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Иван Лесюк
Иван Лесюк Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 951

Олега Газманова обвинили в браконьерстве из-за вылова щуки во время нереста

Фото, видео: Григорьев Максим / ТАСС; 5-tv.ru

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Целый вал критики обрушился на Олега Газманова после его недавней публикации в социальных сетях. В чем провинился известный певец, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

На Олега Газманова набросились хейтеры. Они требуют наказать народного артиста по всей строгости закона. Чем певец так разгневал публику? Правда ли, все дело в щуке, которую он якобы незаконно выловил в реке? И какое наказание ждет музыканта, если вина его будет доказана? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Народ, ни фига себе! Сбылась моя мечта. Мне подарили рогатку, из которой можно было подстрелить рыбу. И вот, пожалуйста», — рассказал певец.

На днях Олег Газманов похвастался в своих социальных сетях удачным уловом. В одном из водоемов Подмосковья артист поймал щуку. Ему попалась крупная особь длиной более 80 сантиметров.

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«Подмосковная щука — самая лучшая и вкусная в мире», — заявил Газманов.

Певец — заядлый рыбак. Он объездил все крупные водоемы страны. Гордился пойманной добычей и всегда получал позитивные отклики от поклонников. Олег Михайлович рассчитывал, что и на этот раз всех восхитит его сноровка. Но безобидное видео с рыбой обернулось скандалом. Хейтеры обвинили Газманова в жестокости.

«Она нерестилась вообще-то».

«Живодер».

«Рыбалка, охота, подстрелить — варварство все это. И радуетесь этому».

«Если честно, я не люблю охоту и не люблю рыбалку. Я на это просто даже смотреть не могу! Все, что убийство, — для меня это неприемлемо вообще», — признался шоумен Сергей Зверев.

Зоозащитники и вовсе заявили, что Газманов нарушил закон о рыболовстве. Согласно документу, певец не имел права отлавливать щуку в неположенном для этого месте, да еще и калечить ее выстрелами из рогатки.

«Устанавливается прямой запрет на осуществление рыбной ловли с использованием колющих приспособлений. Рогатка в данном случае относится к таким приспособлениям», — уточнил юрист Антон Ковалев.

К тому же апрель — это время нереста у щуки. В этот срок правила ее отлова ужесточены до полного запрета. Правозащитники возмущены. Они намерены добиться справедливости. И если вина артиста будет доказана, ему грозит административный штраф до 300 тысяч рублей и даже арест на шесть месяцев.

«У нас в России с 1 апреля и до 10 июня рыбалка на щуку запрещена», — подтвердил рыболов Игорь Калинин.

«Если человек, который осуществляет рыбную ловлю в данный период времени, поймал щуку, он обязан ее отпустить, потому что идет период нереста. Более того, он не имеет права ее ловить. Если рыбак использует запрещенные способы вылова, то он должен нести ответственность, компенсируя государству стоимость этой рыбы», — объяснил юрист Ковалев.

Сам Газманов расстроен происходящим. Он уверяет, что действовал без злого умысла. Просто решил опробовать подарок друзей в ближайшем водоеме.

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«Купили рогатку. Попал в рыбу и съел ее. Все», — высказался артист.

«Если на него напали зоозащитники, их тоже можно понять. Они за сохранение природы», — считает певец Влад Зотов.

«Может, Олег не знал? Есть люди, которые вообще не знают. Творческий человек», — предположил Сергей Зверев.

Олег Михайлович объясняет, что действительно не ознакомился со всеми тонкостями закона о рыбалке.

«Я непрофессиональный рыбак. Чтобы зимой на льду, на холоде сидеть, чтобы крючком зацепить за губу рыбу и вытащить ее… Нет, это вряд ли», — признался исполнитель.

Но Газманов удивлен, что его назвали браконьером. Ведь он всегда относился с уважением к живой природе.

«Если меня оставить в тайге голодным на месяц, я тогда оленя загрызу. Я не буду, как зоозащитники все, нет. Я буду выживать. Лягушку съем, орехи», — заявил артист.

Олег Газманов уверяет: теперь, прежде чем взять удочку в руки, он максимально подготовится к рыбалке, учтет все нюансы. Поклонники певца надеются, что зоозащитники на первый раз его простят и не будут настаивать на административном наказании.

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