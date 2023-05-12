Покоя хочется: что делать с шумными соседями и куда обращаться с жалобами

Старая поговорка гласит: «Собрался строить дом — выбирай не место, а соседей». Древняя мудрость до сих пор не теряет актуальности. Особенно часто ее вспоминают обитатели многоквартирных домов, где нередко приходится мириться с поведением разных по воспитанию и интересам соседей. Некоторые их привычки не все способны вытерпеть. Самой раздражающей, конечно, является шум по ночам.

Если жильцы за стенкой не могут дождаться утра и в темное время суток слушают музыку, громко скандалят и передвигают мебель, а устных замечаний не понимают, следует обратиться с жалобой в соответствующие органы. Куда написать в первую очередь, узнал Пятый канал.

Какой уровень шума считается недопустимым

Согласно нормам, утвержденным Санэпидемнадзором, уровень шума, доносящегося из квартиры соседей, днем не должен превышать 55 децибел (дБ), а ночью — 45 дБ. По законодательству, такого уровня звука вполне достаточно, чтобы спокойно общаться с домочадцами и выполнять некоторую работу по дому.

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Шептать и передвигаться на цыпочках в темное время суток не придется. В шумовой порог до 45 дБ входит средняя громкость речи человека, звук льющейся из крана воды, работа стиральной машинки и даже дребезжание советского холодильника.

Однако после установленного времени, когда весь дом должен соблюдать тишину (часы определяются каждым регионом России отдельно), не стоит проводить генеральную уборку и продолжать ремонтные работы, так как шум агрегатов способен сильно превышать допустимые значения. Например, звук пылесоса может достигать 65-75 дБ, а работающий перфоратор и вовсе создает рокот в 95-100 дБ.

Что считается шумом

Шумом называют звуки, превышающие допустимый порог. Обратиться с жалобой на соседей можно, когда из их жилья доносятся:

громкие крики;

взрывы петард;

звук неисправной бытовой техники;

вой домашних питомцев;

грохот ремонтных, отделочных и монтажных работ по ночам.

Также обратиться в соответствующие инстанции можно с заявлением на любителей устраивать дрифты на автотранспорте во дворах жилых домов, когда все их обитатели уже спят. Владельцы машин после определенного времени, согласно законодательству, тоже должны соблюдать тишину.

Однако существует некоторые виды шумов, на которых действие закона о тишине не распространяются. Например, если шум вызван действиями по предотвращению правонарушений, ликвидации аварий и других чрезвычайных ситуаций. Заявление также не примут в случаях, когда у соседей плачет маленький ребенок, течет вода или слышатся шаги.

В некоторых регионах особые нормы тишины распространяются на новогоднюю ночь, когда законом разрешено еще несколько часов шуметь после полуночи. Но к определенному моменту все равно нужно убавить звук на телевизоре и выключить музыку.

В какое время нельзя шуметь и какие штрафы полагаются за нарушение

Согласно общепринятым нормам, в жилых домах нельзя шуметь с 23:00 до 07:00. Однако в разных регионах этот период могут увеличивать. Если жильцы за стенкой систематически пренебрегают нормами и мешают соседям вести привычный образ жизнь, то это веский повод, чтобы подать единичную или коллективную жалобу. Нарушителю напомнят о правилах проживания и обяжут выплатить штраф.

В Москве режим тишины действует с 23:00 до 07:00. Также в столице существуют определенные нормы, касающиеся проведения ремонтных работ. Так, сверлить и стучать в рабочие дни с 19:00 до 09:00, выходные (воскресенье) и праздники запрещается.

Нарушителям порядка грозит штраф в размере:

для обычных граждан — одна-две тысячи рублей;

для должностных лиц — четырех-восьми тысяч рублей;

для юридических лиц — сорока-восьмидесяти тысяч рублей.

В Московской области режим тишины немного другой, чем в столице. Соседей в этом регионе нельзя тревожить после 21:00 и до 08:00 в рабочие дни, с 22:00 до 10:00 по субботам (при этом в выходной нужно приостанавливать работы с 13:00 до 15:00), воскресенье и праздничные дни.

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Штрафы в Подмосковье примерно такие же по размеру, как в столице, но если в течение года жалобы поступят вновь, любителям пошуметь придется заплатить больше.

Рядовым гражданам за повторный инцидент придется отдать четыре тысячи рублей, а за третий — пять тысяч.

Должностных лиц, не усвоивших режим проживая с первого раза, обяжут выплатить от 25 до 30 тысяч рублей, а в следующий раз — до 50.

Юридическим лицам, постоянно нарушающих закон о тишине, выпишут штраф в размере от 60 до 80 тысяч, а если жалобы не прекратятся — от 100 до 150.

В Санкт-Петербурге, согласно закону, прекратить шуметь нужно в 22:00. Режим тишины в регионе должен соблюдаться до восьми утра. Однако ремонтные работы можно начинать не раньше 12:00.

За несоблюдение норм соседу выпишут штраф в размере:

для граждан — от 500 рублей до 5000;

для должностных лиц — от 20 до 25 тысяч;

для юридических — от 50 до 200 тысяч.

Если в многоквартирном доме предполагаются дневные ремонтные работы длительностью больше одного часа в сутки, то петербуржцы должны согласовываться их с уполномоченным лицом, утвержденным на общем собрании или управляющей компанией. Сделать это нужно обязательно, так как в противном случае придется заплатить еще один штраф.

Куда жаловаться на шумных соседей

В первую очередь нужно попробовать решить конфликт, не привлекая общественность и соответствующие инстанции. Рекомендуется сначала поговорить с жильцами проблемной квартиры и объяснить ситуацию. Возможно, визиты соседей помогут нарушителям понять, что они мешают другим, и мирно урегулировать ситуацию без участия третьих лиц.

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Если беседы не помогают, а шум повторяется, или возникает подозрение, что соседи нарочно нарушают режим, нужно обратиться с единичной или коллективной жалобой в соответствующие инстанции. Прежде всего следует написать в управляющую компанию, а затем в Роспотребнадзор.

Специалисты должны будут измерить уровень шума, доносящегося из квартиры соседей. Если он окажется выше нормы, сотрудники службы составят соответствующий акт и накажут нарушителей административным штрафом.

Обратиться с заявлением также можно к участковому или в отделение МВД. После поступления сигнала сотрудник полиции должен отреагировать на жалобу, проверить ситуацию и провести с нарушителями беседу, по итогу которой составляется соответствующий отчет. При этом, чтобы обратившемуся не вменили ложный вызов, заявителю следует собрать доказательства шума в неположенное время на случай, если к моменту приезда правоохранителей станет тихо.

Когда испробованы все вышеперечисленные способы, но утихомирить соседей не удается, следует обратиться в прокуратуру, прикрепив заявку в предыдущее ведомство. Последним в списке инстанций выступает суд.