«Не застрахована ни одна семья»: как обезопасить подростков от наркотиков

Зачастую школьников к пагубному пристрастию подталкивает равнодушие взрослых и давление сверстников.

Читайте также Кого из знаменитостей чуть не загубили или убили наркотики?

С каждым годом подростковая наркомания приобретает все больший размах. Многие родители признаются, что зачастую они попросту не в силах совладать с трудным характером своих детей и объяснить им всю опасность наркотиков. Ведь природное любопытство школьников не способны остановить ни жесткий контроль, ни ответственность перед законом.

Между тем, по данным ФСКН (Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков), в России количество наркозависимых в 2021-м достигло целых шесть миллионов человек. Из них 20% – школьники 9-13 лет, 60% — молодые люди 16-30 лет, и остальные 20% — представители более возрастных групп.

Почему же запрещенные вещества так привлекают подростков? Что выдает зависимость? И какие аргументы убедят школьников встать на правильный путь? На эти вопросы эксклюзивно Пятому каналу ответила психолог и кандидат наук Руслана Завалихина.

Как и где подросток впервые пробует наркотики

Не секрет, что львиную долю свободного времени школьники проводят в интернете. Именно там наркодилеры вербуют будущих «закладчиков» – юных распространителей запрещенного товара, которые вряд ли окажутся под подозрением. Они обещают жертвам фантастические суммы, чтобы втянуть в криминальный бизнес и подсадить на иглу.

«Отмечу, что сейчас [на черном рынке] превалируют синтетические наркотики, вызывающие мгновенное привыкание. Они запускают необратимые процессы в организме, даже при однократном употреблении. Последствия могут проявиться через лет 5-10 в виде аллергии, астмы и других заболеваний», – предупредила психолог Завалихина.

Однако чаще всего первое знакомство с веществами происходит в компании друзей, которые уже имели опыт «наркоманской» жизни. Ошибочно полагать, что в зоне риска находятся исключительно подростки из неблагополучных семей.

«Не скрою, у меня был случай, когда мой ребенок употребил наркотики. Но потом он пришел ко мне и честно признался, что попробовал их в компании. Если бы я стала его ругать и обвинять, то мы эту проблему бы не решили. От [них] не застрахована ни одна семья», – пояснила эксперт.

Случается, что родители, которые много времени проводят на работе и в командировках, также узнают о проблеме постфактум. Хуже всего, если взрослый все видит и сознательно игнорирует «тревожные звоночки».

Признаки, выдающие пагубное пристрастие

Список симптомов, указывающих на употребление веществ, крайне обширен. Среди наиболее распространенных — расширенные зрачки и покрасневшие глаза, бледность и язвы на коже, спутанное сознание, медленная и невнятная речь.

Независимо от возраста проявляется агрессия, настроение зависимого человека колеблется от депрессии к эйфории. Дополнительный признак — брошенные вскользь шутки и упоминание в разговорах. А из наиболее неочевидного психологи выделяют:

Появление новых пищевых привычек;

Кашель, насморк, тошнота на фоне полного здоровья;

Необъяснимое наличие или отсутствие денег.

Кроме того, о зависимости у подростка свидетельствуют подозрительные предметы: самокрутки, трубки, пинцеты, фильтры, бутылочки из-под лекарств, шприцы, закопченные ложки, старые пластиковые карты, пустые тюбики клея и баллончики из-под лака для волос.

Читайте также Ветер в голове: как мотивировать ребенка заниматься в конце учебного года

Причины употребления наркотиков подростками

Зачастую подростки начинают проявлять интерес к психотропным веществам по самым безобидным причинам — любопытство или скука. Нередко причина кроется в желании ребенка отождествлять себя с более взрослыми ребятами, перенимая их интересы и привычки (не всегда хорошие), в это время за школьником нужен особый надсмотр.

Кроме того, причиной может быть банальное отсутствие радости и счастья в жизни. В погоне за чувством эйфории подросток останавливается на "запрещенке".

Прежде всего, следует понять, что именно ребенок пытается компенсировать с ее помощью. К примеру, ему не хватает признания. Тогда, возможно, стоит направить подростка в театральную студию или на курсы по рисованию.

Сложность состоит лишь в том, что заменить волну дофамина от наркотика чем-то равноценным будет сложно. Психоделик влияет на организм на химическом уровне, быстро вызывая зависимость. Поэтому путь восстановления предстоит нелегкий и ребенку понадобится вся поддержка родителя!

Стадии развития подростковой наркомании

Первая стадия начинается уже с однократного употребления. Как правило, этот опыт происходит в компании сверстников. На начальном этапе эйфория от веществ довольно слабая, поэтому зависимость не возникает. Тем не менее у подростка исчезает психологический барьер и формируется безопасное представление о наркотике.

На второй стадии запрещенные вещества воспринимаются как способ быстрого получения удовольствия и снятия стресса. Эйфория ощущается сильнее, но зависимости по-прежнему нет. Может быть интоксикация.

Третья стадия характеризуется развитием психологической зависимости. При долгом перерыве наблюдаются вспышки агрессии, беспокойство и депрессия. В таком состоянии употребляют уже не только ради удовольствия, но и для того, чтобы заглушить неприятные симптомы.

На четвертой стадии возникает физическая зависимость от психоактивных веществ. При отказе от них организм испытывает озноб, судороги, боли, тошноту и другие болезненные проявления абстинентного синдрома (в народе – ломки).

Жидкий яд: почему вейп вызывает убийственную зависимость у подростков

Как уберечь подростка от наркотиков

Чтобы предотвратить контакт школьника с наркотиками, родителю следует избрать правильную линию поведения. Важно понимать, что в переходном возрасте меняются ценности, среди которых главную роль играет социальный статус.

«Подросткам очень важно признание коллектива и так называемое интимно-личностное общение. Под влиянием группы <...> хочется доказать свою крутость, поэтому они нередко срываются и хамят родителям», – привела пример психолог.

Согласно статистике, приобщение к психоделикам обычно приходится на 12-16 лет. Именно в этот период подросток забрасывает свои детские игрушки и старается как можно больше времени проводить со своими сверстниками. Утверждение в коллективе становится первостепенным.

Кроме того, из-за чувства протеста школьники часто бросают вызов взрослым: намеренно не слушаются, нарушают правила и даже сбегают из дома, чтобы доказать свою самостоятельность. Как достучаться до ребенка?

Провести просветительскую работу — показать документальный фильм, умерших из-за наркотиков звезд.

— показать документальный фильм, умерших из-за наркотиков звезд. Не ругать и не шантажировать, а найти зачинщиков и привлечь к ответственности за распространение.

и привлечь к ответственности за распространение. Не пускать все на самотек и заблаговременно обезопасить своих детей через образование по теме наркотиков дома и в школе, привлекать учителей и администрацию к решению проблемы.

Любые скандалы, шантаж и уговоры бессмысленны. Здесь стоит показать обеспокоенность и как можно деликатнее объяснить, какие тяжелые последствия будет иметь продолжительное употребление веществ.