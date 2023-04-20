Ветер в голове: как мотивировать ребенка заниматься в конце учебного года

Чтобы помочь школьнику успешно закрыть год с хорошими оценками и при этом не поругаться с ним в пух и прах,

Май — ответственный период для школьников. В конце учебного года им предстоит держать экзамен. Чтобы успешно пройти это испытание, придется приложить немало усердия в учебе. Однако солнечная погода и предвкушение летних каникул резко снижают мотивацию делать домашние задания и повторять пройденный материал. Такое поведение очень беспокоит многих родителей, опасающихся, что их наследники упустят возможность получить хорошие оценки и перейти в другую школу или успешно поступить в высшее учебное заведение.

Как заставить детей сесть за книжки в майский период? Стоит ли наказывать за неподготовленность к урокам? Почему весной у школьников резко падает успеваемость? Влияет ли возраст на отношение к учебе?

На эти вопросы Пятому каналу эксклюзивно ответила психолог и кандидат наук Руслана Завалихина.

Почему в конце учебного года у детей снижается успеваемость

Уроки в школе почти не интересуют учеников в последнем месяце весны. Несмотря на это учителя не снижают планку и даже напротив стараются дать как можно больше знаний, чтобы подготовить детей к сдаче экзаменов. Причем порой дисциплинарные меры и оценки не заставляют школьников взяться за ум. По мнению психолога, причиной резкого спада мотивации может быть утомляемость на физиологическом уровне.

«Весна — это период перемен, в том числе в организме. Чаще всего у ребенка обнаруживается авитаминоз, поэтому родителям нужно позаботиться о сбалансированном питании, включить в рацион много фруктов и прием витаминов. Есть безопасные препараты, которые быстро обогащают мозг кислородом, поэтому их рекомендуется принимать при интенсивной умственной нагрузке», — порекомендовала Завалихина.

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Дело в том, что излишняя нагрузка в мае во многом бессмысленна, поскольку за этот период существенно повлиять на успеваемость нельзя, особенно если это ученики выпускных классов. Единственное, что будет наиболее эффективно в плане обучения — освежить в памяти какие-то темы, вызывающие сложности. В противном случае подросток просто перестанет открывать учебники совсем, чтобы не участвовать в бессмысленном «марафоне». Зато у учащихся, не привыкших к плохим оценкам, может произойти обратный эффект от перегрузок.

«Важно уметь расслабляться и гулять на свежем воздухе. А то бывает две грани: кто-то [в ожидании лета] совсем не хочет учиться, а кто-то, наоборот, погружается в учебники настолько, что это заканчивается нервными срывами. Последнее характерно для отличников. У моих детей так было, например. Поэтому переключение внимания обязательно. Весной прекрасная погода: надо гулять, ходить в кино и театры», — посоветовала эксперт.

Для здоровья и гармоничного развития ребенку важно не только учиться, но и отдыхать, играть, общаться с ровесниками, заниматься спортом и хобби. Если же оценки доставляют беспокойство, то задача родителей — не отчитывать, а поддерживать дисциплину и помогать с выполнением домашних заданий.

«Нервная система человека так устроена, что в ней попеременно действуют два основных процесса — возбуждения и торможения. Поэтому нужно соблюдать баланс между активностью и отдыхом», — пояснила психолог.

Кроме того, важно учитывать особенности поведения детей в разном возрасте. Например, младшеклассник может переживать из-за ссоры с приятелями, поэтому стоит поинтересоваться его самочувствием и тем, какая атмосфера царит в школе. Для подростков в период полового созревания гораздо большее значение имеет социальный статус, нежели оценки в дневнике. Учащиеся выпускных классов могут переживать личностные кризисы, связанные с самооценкой и туманными перспективами на будущее.

Как заставить ребенка готовиться к экзаменам

Нежелание ребенка учиться объясняется недостатком мотивации. Ведь пока его содержат родители, ему не нужно беспокоиться о пище, крыше над головой или оплате интернета, благодаря которому он играет в любимые онлайн-игры. Понимание важности знаний придет с возрастом, а пока родителям следует ненавязчиво увлекать младшеклассника, например, подкидывая ему интересные книжки. Причем не обязательно, чтобы они были из школьной программы. Главное, сформировать страсть к чтению, и тогда от любимых книг он перейдет к литературе из школьной программы.

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По словам психолога Завалихиной, распространенной ошибкой многих родителей является излишняя концентрация на оценках и достижениях. Вместо этого следует поощрять инициативу и удовольствие от самого процесса изучения чего-то нового.

«Чтобы мотивировать ребенка учиться, прежде всего, важно говорить не столько о сдаче экзаменов и учебе, сколько о том, чего он хочет достичь в жизни. Здесь важен индивидуальный подход. В моей практике из троечников получались очень хорошие специалисты. Аттестат не всегда является показателем знаний», — подчеркнула специалист.

Зацикленность родителя на успехе может серьезно невротизировать ребенка. Ведь ему придется постоянно доказывать, что он лучший, чтобы заслужить любовь и одобрение. У него могут появиться комплексы и зависть по отношению к более удачливым ученикам, что помешает построить крепкие социальные связи. Причем сегодня на рынке труда навык общения ценится также высоко, как и квалификация.

Оценки не являются надежным критерием знаний хотя бы потому, что на них влияет личностный фактор, например, неприязнь учителя. Кроме того, бывает так, что у ребенка попросту нет природной склонности к каким-то наукам. Даже у гениальных математиков может отсутствовать музыкальный слух или талант к рисованию.

«Бывает такое, что какие-то предметы просто не даются, а родители насилуют ребенка репетиторами. Как итог: нервный срыв и отвращение к учебе. Понятно, что это делается, чтобы ребенок поступил в хороший вуз, но для начала нужно хотя бы дать ему тест на выявление способностей. Он должен понимать, кем хочет стать», — уверена психолог.

Поскольку человек преуспевает в тех сферах детальности, которые ему нравятся, желательно интегрировать увлечения подростка в процесс обучения. Например, занятия в театральной студии повысят мотивацию читать книги.

«Важно понять, что ребенку интересно по жизни. Поэтому советую вместе сходить к психологу, который выявит, к чему у него есть способности. Должен быть азарт к будущей профессии. А то решите, что он будет юристом, экономистом, инженером или военным, а у него душа к этому не лежит. Конечно, у ребенка будет стресс, и он не будет ничего делать», — аргументировала Завалихина.

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Главное, чтобы подросток сам выбрал направление, в котором ему хочется развиваться. Правда, отмечает психолог, зачастую родители все-таки пытаются реализовать в детях собственные амбиции и уже с детства ставят им сверхзадачи в учебе. Несмотря на большое количество времени и материальных затрат, в конечном счете ожидания взрослых не оправдываются: ребенок либо тщетно попытается преуспеть в нелюбимом деле, либо все-таки находит силы заниматься тем, что ему по душе.

«Приведу очень простой пример из жизни. Моя подруга закончила школу с золотой медалью и по желанию матери поступила в медицинский вуз. Спустя несколько лет она получила диплом и отдала его маме. И вот уже 30 лет она поет в кабаке. У нее прекрасный голос: люди ходят на ее концерты. Это мир, где она счастлива. Нельзя все решить за детей», — пояснила эксперт.

Дело в том, что у каждого человека разные представления об успехе. Существует распространенное мнение, будто высшее образование гарантирует доходную должность, однако в действительности привыкший работать под давлением ребенок становится взрослым, которому всегда будет необходим авторитет, что может помешать ему стать начальником.

Многие финансисты преуспели благодаря тому, что с детства пытались продавать сверстникам различные предметы. Их желание заниматься бизнесом естественно. Это отличает их от тысячи экономистов и маркетологов. Кроме того, увлеченный своим делом человек может совершить открытие в, казалось бы, неприбыльной сфере, например, палеонтологии.

Таким образом, уверяет психолог Завалихина, только внутреннее желание и мотивация поможет добиться значительного успеха в учебе и карьере.