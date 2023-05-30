Выдает лицо: какие первые признаки указывают на женский алкоголизм

При алкогольной зависимости у женщины сильнее всего страдают внешность и репродуктивная функция.

Для многих женщин бокал вина — частый спутник после трудовой недели. И хотя на первый взгляд, выглядит все безобидно, на деле за этой привычкой может скрываться серьезная проблема. На фотографиях в соцсетях такой досуг выглядит даже эстетично, поэтому обнаружить, что человек страдает от зависимости и нуждается в помощи, сложно.

Женщина, страдающая алкоголизмом, может долго скрывать свое пагубное пристрастие. Поначалу внешние признаки удается маскировать с помощью косметики, но со временем они проявляются более отчетливо.

Как алкоголь старит женское лицо? По каким признакам можно определить, женский алкоголизм? Какие виды спиртного сильнее всего наносят урон красоте и здоровью?

На эти вопросы Пятому каналу эксклюзивно ответил психиатр и нарколог Василий Шуров.

Как распознать женский алкоголизм

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по всему миру более 3 миллионов человек ежегодно умирает по причине алкогольной интоксикации. Иными словами, на количество жертв вследствие опьянения приходится более 5,3% от всех смертей.

При этом женский алкоголизм распространен не менее, чем мужской. Национальный центр статистики злоупотребления наркотиками в США (National Center for Drug Abuse Statistics) пришел к выводу, что соотношение мужчин и женщин, регулярно потребляющих алкоголь, примерно одинаковое (55% — мужчин, 48,6% — женщин).

В России тенденция на первый взгляд позитивная: количество пьющих женщин по сравнению с мужчинами составляет соотношение 1:4. Однако в последнее время, напротив, как отмечают врачи, женский алкоголизм «молодеет». Так, около 82% женщин активно употребляют спиртное в возрасте до 30 лет. Причем половине опрошенных не исполнилось еще и 20 лет.

«Я очень часто сталкиваюсь с ситуацией, когда младшую сестру, у которой проблемы с алкоголем, приводит старшая. И вот младшая выглядит на 10 лет взрослее, чем старшая. Это связано с тем, что алкоголь — токсичная субстанция, нарушающая метаболизм, клеточный синтез и обмен витаминов. Поэтому удар на организм массированный», — привел пример нарколог Шуров.

По словам врача, алкоголь сильно меняет поведение и психику, но главный удар приходится именно по внешности. Регулярное потребление спиртных напитков беспощадно сказывается на красоте.

«Прежде всего, в глаза бросается снижение тонуса мелких капилляров — розацеа, проявляющаяся в виде сосудистой сеточки на щеках и носу. Также у пьющей женщины можно заметить выраженные морщины, образовавшиеся вследствие нарушения синтеза коллагена», — пояснил врач.

Характерным признаком, свидетельствующем о постоянном запое у женщины, является так называемое «поехавшее лицо» с нарушенным овалом и брылями.

«При алкоголизме у женщины выражен отек лица, в том числе в периорбитальной области (мешки под глазами). Довольно часто у страдающих алкоголизмом наблюдается лишний вес. Кожа также становится тусклой, серой и сухой. Из-за нарушения соотношения эстрогена и тестостерона у пьющих женщин появляется угревая сыпь», — подчеркнул Шуров.

Симптомы, указывающие на женский алкоголизм:

Частое и чрезмерное употребление алкоголя;

Отрицание зависимости от спиртного;

Асоциальное поведение;

Резкие перепады настроения от злости к эйфории;

Неряшливость;

Нездоровый внешний вид (гиперемия, высыпания, выпадение волос и зубов и т. д.);

Промискуитет (беспорядочные половые связи);

Проблемы с памятью, концентрацией и способностью мыслить.

Врачи выделяют три стадии женского алкоголизма. На начальном этапе зависимость только формируется. Как правило, женщина начинает выпивать два-три раза в неделю, чтобы повеселится и забыть о проблемах. Плавно пьянство «по выходным» перетекает в «утренний бокал».

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После того как у женщины возникла психологическая связь с алкоголем, начинается вторая стадия, характеризующаяся появлением абстинентного синдрома. Без выпивки самочувствие настолько ухудшается, что организму на физиологическом уровне требуется «доза». Причем после длительного запоя нередки провалы в памяти: зависимая не может вспомнить события, происходившие накануне.

И, наконец, на третьей стадии запускаются необратимые изменения, когда без спиртного жизнь становится невыносимой. Женщина в таком состоянии испытывает ряд проблем со здоровьем, но ничего не может с этим поделать: ее мысли поглощены единственной целью — найти выпивку.

Почему женский алкоголизм опаснее мужского

Как правило, психологические барьеры у женщин сильнее, чем у мужчин. К тому же, женский организм физиологически более устойчив к боли и стрессам. Но если по какой-либо причине осознанность отходит на второй план и женщина начинает злоупотреблять спиртными напитками, привыкание к алкоголю формируется очень быстро.

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«Женский алкоголизм возникает стремительно, чуть ли не с одного бокала. В первую очередь женщина утрачивает красоту, начинает стыдиться и прятаться. У нее растет уровень стресса, а с ним — и количество потребления алкоголя. Так и получается замкнутый круг», — объяснил нарколог Шуров.

Сильнее всего при алкоголизме страдает репродуктивная функция. Но если организм мужчины, бросившего пить, через какое-то время восстанавливается, то женские клетки гибнут безвозвратно.

Кроме того, зависимость формируется в одиночестве, поэтому на начальном этапе женщину попросту некому остановить. Самостоятельно идентифицировать у себя признаки алкоголизма не позволяет состояние. Ведь, как правило, люди ищут утешение в бутылке, чтобы пережить какую-то стрессовую ситуацию. И часто это делается тайно. Женщина может стыдиться поделиться своей проблемой, поэтому до последнего скрывает свое пагубное пристрастие.

Правдивы ли мифы о женском алкоголизме

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Относительно женского алкоголизма существует много мифов. Бытует мнение, будто выпивают только неблагополучные женщины со слабой силой воли. Как показывает практика, среди богатых, замужних и успешных женщин пьянство также встречается. И нередко это личности со стальным характером.

Еще один предрассудок связан с количеством и качеством алкоголя. Считается, что у женщин, потребляющих крепкие напитки, якобы быстрее формируется зависимость. В действительности привычка формируется вне зависимости от концентрации спирта, хотя само опьянение происходит быстрее.

«Этанол — токсическая субстанция. Чем крепче напиток, тем больше в нем спирта, и соответственно сильнее вред здоровью. При этом алкоголь вреден в любых количествах. Нет безопасных доз, тем более для женщин. Из-за повышения тестостерона у женщин появляются высыпания на лице, а у мужчин — сизый нос», — подытожил эксперт.

Важно помнить, что алкоголизм трудно поддается лечению, особенно у женщин. Последствия могут быть необратимыми. По оценкам врачей, употребление спиртного вызывает более 200 заболеваний. Например, гепатоз, цирроз печени, почечная недостаточность, кардиомиопатия, инсульт, бесплодие и туберкулез.