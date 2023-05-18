Закуска на пять звезд: салат «Цезарь» на шпажках для пикника

Салат «Цезарь» является одним из самых популярных блюд в мире. Причем едят его не только в обычном виде, но и подают в качестве начинки в роллах. Благодаря своей простоте повторить его можно даже дома.

С наступлением жаркого сезона салат «Цезарь» снова возвращается во все ресторанные меню. Самым удобным вариантом для застолья на природе станет вариант закуски на шпажках. Как его приготовить, Пятому каналу эксклюзивно рассказал шеф-повар Дмитрий Ознобишин.

История салат «Цезарь»

Несмотря на название, история салата не имеет ничего общего со знаменитым древнеримским полководцем Гаем Юлием Цезарем.

Своим появлением блюдо обязано американскому шеф-повару Цезарю Кардини. Рецепт салата он придумал случайно. В 1924 году, в День Независимости США, к нему в ресторан «Caesar’s Place» пришли выпить голливудские звезды. В то время в США действовал сухой закон, запрещающий продажу алкоголя, однако по счастливой случайности ресторан Кардини располагался на границе с Мексикой, что давало возможность легально продавать спиртные напитки.

Правда, угостить именитых звезд было нечем, поэтому шеф-повар наскоро придумал салат из простых ингредиентов. Блюдо настолько понравилось посетителям, что очень скоро его рецепт распространился по всему миру.

В оригинальную версию рецепта салата сходили целые листья салата, вареные яйца, чеснок, гренки, сыр пармезан, оливковое масло и вустерский соус. А вот вопреки разным мифам, анчоусов в нем не было.

Соус для салата «Цезарь» на шпажках — пошаговый рецепт

Ингредиенты для соуса к салату «Цезарь»:

Яичный желток — 2 штуки;

Соль — ½ чайной ложки;

Сахар — ½ чайной ложки;

Горчица дижонская — 1 чайная ложка с горкой;

Сок лимона — 1 столовая ложка;

Растительное масло — 80 граммов;

Сыр пармезан — 15 граммов;

Чеснок — 1 зубчик;

Соевый соус –1 чайная ложка;

Анчоус в масле — 1 маленькая тушка.

Стоит сказать, что в самом распространенном рецепте анчоусы в масле являются обязательным ингредиентом, но ввиду того, что в обычных магазинах их найти достаточно сложно, можно обойтись и без этой рыбы.

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Способ приготовления соуса к «Цезарю»:

Прежде всего, нужно помыть куриные яйца и отделить белки от желтков.

В отдельную посуду добавить яичный желток, горчицу, соль, сахар и лимонный сок, а затем все хорошо взбить блендером (или вручную венчиком).

Во время перемешивания в миску с ингредиентами влить тонкой струйкой растительное масло. Должна получиться однородная консистенция.

Соус почти готов. Осталось добавить туда предварительно измельченный зубчик чеснока, немного соевого соуса и мелко нарезанный на терке пармезан. Получившуюся массу снова тщательно перемешать в миксере. По желанию можно добавить анчоусы.

Салат «Цезарь» на шпажках — пошаговый рецепт

Ингредиенты для «Цезаря» на шпажках на 8 человек:

Куриное филе (бедро) — 2 штуки;

Хлеб для тостов — 1 упаковка;

Салат айсберг или романо — 1 пучок;

Помидоры черри — 8 штук;

Шапжки — 8 штук;

Соус для салата «Цезарь».

Способ приготовления салата «Цезарь» на шпажках:

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1. Для начала предстоит нарезать пшеничный хлеб для тостов на равные квадратики. Эти кусочки хлеба следует проткнуть шпажкой, чтобы в центре осталась небольшая дырочка. Затем аккуратно выложить их на пищевую бумагу, полить маслом и приправить солью и сухим чесноком. Тарелку с хлебцами отправить в духовку на 10 минут и нагреть до 160 градусов, чтобы засушить их до румяных сухарей.

2. Теперь нужно приготовить куриное филе. Для салата лучше выбрать бедро — это самая вкусная и сочная часть мяса птицы. Курицу нарезать на 8 равных кусков, приправить солью и перцем, выложить на разогретую сковороду и жарить до готовности.

3. После того, как приготовлены сухари и куриное мясо, можно перейти к замешиванию соуса для салата «Цезарь».

4. Когда все готово, можно водружать ингредиенты на шпажки в определенной последовательности, чтобы ничего не развалилось. На палочку насаживают разрезанный пополам помидор черри, кусочек курицы, сложенный в несколько слоев салатный лист, два сухарика, мясо курицы, салат, и, для завершения, половинку помидора черри.

5. И, наконец, все восемь закусок раскладывают на тарелку в форме расходящихся лучей солнца и заправляют сверху соусом.