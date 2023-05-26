Лето 2023 обещает быть интересным для всех знаков зодиака — в этот период произойдет целых пять астрологических событий. На отдых времени совсем не останется, да и ни к чему он, когда впереди столько всего интересного.

К чему именно готовиться, когда и кому особенно улыбнется финансовая удача? Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астролог и бизнес-тренер Евгения Шустина.

Финансовый гороскоп на лето 2023 — общая характеристика

Первым астрологическим событием, по словам эксперта, станет соединение 1 июня Северного узла с Юпитером, а это — мощная сила: все те, кто стремительно шли к цели, обязательно ее достигнут. Поощрения трудящихся начнутся с начала лета.

«Юпитер — эта планета везения, удачи, прогресса, стратегического мышления, амбициозных целей. А Северный узел отвечает за реализацию предназначения. Кто давно задумывался об этом, наконец получит возможность совершить прорыв, найти дело всей жизни или просто любимое хобби. Или дело, которое приносит удовольствие и заработок», — рассказывает астролог.

Но в первую очередь собирать урожай летом 2023 будут именно самые упертые — кто не сдавался до последнего и был в двух шагах от финиша. А те, кто только на старте, зато смогут определиться со способами достижения цели. С этим как раз и была проблема: знали, что хотят, но не представляли, как действовать.

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Каким знакам зодиака ждать денежное вознаграждение в начале лета 2023

В начале лета, 19 июня, случится еще одна интересная и многообещающая комбинация — секстиль Сатурна с Юпитером. И снова в шоколаде окажутся трудоголики.

«Сатурн — это планета дисциплины, целеустремленности. Поэтому все люди, которые шли к цели в течение первой половины 2023-го, будут вознаграждены в июне, но это не значит, что все другие останутся у разбитого корыта — будет еще одна возможность в конце года. Поэтому сейчас самое время поставить себе амбициозную цель и идти к ней», — рекомендует астролог.

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Вместе с тем попадут в струю астрологических событий и воспользуются шансом не все знаки зодиака. Удачу поймают представители земной стихии — Тельцы, Девы и Козероги, из водяных — Раки и Рыбы.

Все остальные отложат решение финансовых вопросов на вторую половину лета, начиная с 20 июля 2023. И это будет связано с активностью Венеры и Марса.

«Две планеты, Венера и Марс, войдут в июле в знак Льва. У людей возникнет потребность сделать что-то созидательное, показать что-то свое миру, развивать таланты, отстаивать позиции. Поэтому многие именно в середине лета будут просить повышения зарплаты, повышения в должности», — отмечает эксперт.

Однако сворачивать горы астролог рекомендует очень аккуратно. Важно в этот период ни с кем не рассориться. Только так каждый останется в выигрыше.

Каким знакам зодиака повезет с финансами с середины лета 2023

Далее предстоит непростой период — ретроградное движение Венеры, которое продлится с 22 июля по 3 сентября 2023.

«Что это дает — пересмотр отношения к финансовым вопросам, вопросам отношений с партнерами. Удача прежде всего придет к огненным знакам», — говорит Шустина.

Первыми в очереди за финансовой наградой выстроятся Овны, Львы и Стрельцы. У них появится настрой больше зарабатывать, и это желание будет подкреплено энергией второй от Солнца планеты.

Второе место заслужили Близнецы и Весы. Им в руки сама потечет нужная информация и выгодные контакты.

Замыкают список счастливчиков Девы. Им гороскоп советует вернуться к старым проектам или знакомым. Они-то и помогут получить прибыль.

И важно помнить, что большая часть лета 2023 пройдет под знаком ретроградного Сатурна. В таком положении он будет находиться с 17 июня по 4 ноября. Расслабляться в этот период нежелательно никому: планета любит порядок во всем и ненавидит праздность и беспечность.

Овен — финансовый гороскоп на лето 2023

Данный знак зодиака выйдет на первый план среди всех 12 астрологических «коллег». Главное приобретение — силы и желание проявлять инициативу на работе. И конечно, большие преференции ждут от самой Венеры.

Телец — финансовый гороскоп на лето 2023

Телец — один из трех невезунчиков. Легких путей не будет, решений — тоже. Придется полтора месяца потерпеть тяжелый характер Венеры.



«Будет казаться, что есть препятствия в реализации финансового потенциала. Так вот, если эти препятствия есть, значит, нужно в корне изменить финансовые убеждения, которые вас тормозят», — советует эксперт.

Близнецы — финансовый гороскоп на лето 2023

Близнецы — серебряный призер зодиакального созвездия. Счастливый билет удастся вытянуть благодаря новой информации. Однако, чтобы все сложилось, важно не терять коммуникабельности ни в июле, ни в августе. И еще важное условие — слышать других, а не болтать самому.

Рак — финансовый гороскоп на лето 2023

Раки получат возможность летом вырасти в денежном плане за счет интуиции. На нее можно полностью положиться, и результат не заставит себя долго ждать.

Лев — финансовый гороскоп на лето 2023

Как и другим огненным знакам, удача ко Льву летом будет проситься прямо в руки. Нужно пользоваться этим по максимуму, пока дают.

Дева — финансовый гороскоп на лето 2023

У данного земного знака зодиака — третье место по удачливости. Правда, на пути к цели придется поднимать старые связи или старые проекты, которые уже давно заброшены или отложены в долгий ящик.

Весы — финансовый гороскоп на лето 2023

Весы — еще один серебряный медалист финансовой фортуны. Летом все сложится как нельзя лучше. Придет новая информация, которая откроет дополнительные возможности.

Скорпион — финансовый гороскоп на лето 2023

Скорпион — очередной знак, которому придется летом принимать удары судьбы. Хочется или нет, но на трудности придется настроиться — и в финансах, и карьере.

Стрелец — финансовый гороскоп на лето 2023

Представители огненного знака зодиака поймают летом финансовый куш. Двери в мир новых возможностей откроются сами, даже стучаться не придется.

Козерог — финансовый гороскоп на лето 2023

Козерогам стоит взяться за проекты, которые они долго вынашивали, но боялись претворить в жизнь — они обязательно будут иметь успех.

Водолей — финансовый гороскоп на лето 2023

Водолей — третий знак зодиака, кому летом никакая удача не улыбнется. Деньги с неба сыпаться не будут, так что на время придется перейти в режим экономии.

Рыбы — финансовый гороскоп на лето 2023

Данный знак зодиака уйдет с головой в творчество, и этот способ самовыражения станет триггером в реализации финансовых задач.