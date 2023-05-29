День защиты детей 1 июня: история и традиции праздника в России

Первого июня в мире отмечается Международный день защиты детей. У праздника давняя история, и началась она с позапрошлого столетия благодаря американскому священнику.

День защиты детей — главный праздник для маленьких жителей планеты. Именно они — самая уязвимая категория людей на Земле, и без поддержки любимой семьи, государства и просто неравнодушных людей им не обойтись. Беспечное детство — главный билет в счастливое будущее. Об этом и не только принято вспоминать в мире 1 июня.

Когда на проблемы защиты детей обратили внимание в мире

Считается, что история Дня защиты детей родом из позапрошлого столетия. В 1857-м американский пастор Чарльз Леонард во второе воскресенье июня провел особую службу в городе Челси, которую посвятил детям. Этот день он назвал Днем розы, позже его переименовали в Цветочное воскресенье и уже затем — в День защиты детей.

Особое внимание на международном уровне к проблеме защиты детей привлекла Первая мировая война: в 1918-м десятки тысяч малолетних оказались на грани нищеты. Не оставшаяся равнодушной к ситуации британка Эглантайн Джебб вместе с сестрой Дороти Бакстон основала в 2019-м Фонд спасения детей Лондоне. Предполагается, что именно Джебб первой предложила создать международный документ, регламентирующий права детей.

Таковым стала Женевская декларация прав ребенка, принятая 26 ноября 1924-го Пятой Ассамблеей Лиги наций.

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В основу документа легли пять пунктов:

Ребенку необходимы средства и условия для нормального развития — как материального, так и духовного.

Голодные дети должны быть накормлены; больные — находиться на грудном вскармливании; обязательна помощь отсталому ребенку; и сирота, и беспризорник нуждаются в защите и поддержке.

Малолетним важно первым предоставлять помощь в трудные минуты.

Несовершеннолетним нужна возможность зарабатывать на жизнь, как и защита от любой формы эксплуатации.

Ребенка правильно воспитывать в сознании того, чтобы его таланты посвятить служению ближним.

Почему День защиты детей стали отмечать 1 июня

Отмечать же День защиты детей в мире начали в середине прошлого столетия, в 1950-м. За год до этого с соответствующей инициативой выступила Международная демократическая федерация женщин, предложив праздничной датой 1 июня.

Однако позже, через девять лет, появилась еще одна дата праздника: 20 ноября 1959-го была принята очередная Декларация прав ребенка. На этот раз автором документа выступила Организация объединенных наций (ООН), взявшая за основу женевский документ.

Его обновленная версия предусматривала десять пунктов (вместо пяти). К примеру, появились положения о том, что права должны признаваться за всеми детьми без исключений и дискриминации по цвету кожи, полу, языку, религии. Кроме того, отмечалась необходимость в любви и заботе о ребенке и получении бесплатного образования.

Правда, декларация носила рекомендательный характер, и только почти через 40 лет, 20 ноября 1989-го, ООН приняла первый документ, где права детей рассматривались на уровне международного права, им стала Конвенция о правах ребенка. К ней присоединилась 61 страна: 13 июля 1990-го это сделал и СССР.

Какие законы в России защищают права детей

Права детей в России сегодня защищает целый ряд нормативных документов, но главный из них — федеральный закон (ФЗ) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998-го. Принципы и нормы документа составлены с учетом Конституции РФ, Семейного кодекса РФ, а также международного законодательства, включая указанную выше конвенцию ООН.

Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе. Самый главный из них гласит, что каждый ребенок имеет основные права, которые не должны ограничиваться ни в семье, ни в общественной среде. К таковым относятся следующие:

право на охрану здоровья — оно заключается в предоставлении бесплатной медицинской помощи, включая оздоровление, профилактику, санаторно-курортное лечение, диспансерное наблюдение, а также медицинскую реабилитацию детей-инвалидов и детей с хроническими заболеваниями;

право в сфере профессионального обучения и занятости — с 14 лет дети могут получать специализированное образование, с 15 — устраиваться на работу с трудовыми гарантиями, такими как вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное рабочее время, отпуск и разные льготы.

право на отдых — предусматривает государственный контроль за обеспечением безопасного, качественного и доступного детского отдыха.

Какие меры защиты детей прописаны в законодательстве РФ

Также федеральный закон предусматривает разные меры по защите детей в России. К примеру, несовершеннолетние должны быть ограждены от информации, которая может нанести вред их здоровью и нравственному развитию. Неприемлема в том числе пропаганда неравенства, насилия, антиобщественного поведения, порнографии, наркомании и алкоголизма.

Вместе с этим ФЗ обязывает уполномоченные органы защищать социальную инфраструктуру для малолетних. Относящиеся к ней объекты, к примеру, могут быть ликвидированы только с согласия специальной комиссии.

Противодействие эксплуатации детей и торговле ими — еще одна из предусмотренных законодательством РФ мер. Более того, гарантируется поддержка жертвам этих преступлений и их родителям.

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Отдельная статья в законе посвящена детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. К этой категории государство относит сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, жертв насилия, вооруженных конфликтов и катастроф, а также детей из малоимущих семей, семей беженцев и из воспитательных колоний. Всем им в России гарантирована судебная защита. Во время же внесудебных процедур должностные лица должны действовать в рамках принципов и норм международного права и РФ. В приоритете — личное и социальное благополучие несовершеннолетних.

Важный момент данной статьи — полномочия общественных объединений в части защиты интересов маленьких россиян. По закону они могут в судебном порядке оспаривать действия должностных лиц, организаций и граждан, включая родителей, если они ущемляют или нарушают права малолетних.

Какие организации защищают права детей в РФ

Один из важнейших институтов, призванных защищать интересы детей в России, — уполномоченный по правам ребенка. При участии омбудсменов как на региональном, так и федеральном уровне рассматриваются и принимаются разные проекты, касающиеся несовершеннолетних — от различных программ до нормативных актов.

Уполномоченный также имеет право свободно посещать учреждения, в которых находятся дети, получать от должностных лиц информацию и документы, связанные с соблюдением прав детей.

Кроме того, в России предусмотрена система местных органов опеки и попечительства, они действуют при муниципальных администрациях каждого региона. Их главная задача — следить за благополучием детей в семьях той или иной территории.

Под особым надзором — несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, а также дети из социально незащищенных семей. Им при участии опеки оказываются разные виды помощи — от материальной до психологической и юридической.

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Более того, органы опеки играют важную роль при подборе приемной семьи для ребенка, они же имеют право и изъять несовершеннолетнего из так называемой неблагополучной семьи и после подать в суд на лишение родителей родительских прав. Конечно же, если для этого имеются веские основания.

Защитой прав и интересов детей в России занимаются и комиссии по делам несовершеннолетних (КПДН). Это коллегиальный орган, создаваемый главой того или иного муниципалитета. В его компетенцию, в частности, входят профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и помощь в реабилитации детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Широкими полномочиями в сфере защиты прав детей наделена прокуратура РФ. К основным направлениям органа относятся, например, надзор за исполнением законодательства о социальной защите детей, образовании, охране их жизни и здоровья, а также пресечение случаев жестокого обращения с ребенком.

Как 1 июня отмечают День защиты детей в России

Как и многие страны Россия следует давней традиции, отмечая День защиты детей 1 июня. Он как раз выпадает на первый день летних каникул школьников.

Повсеместно в этот праздник в разных уголках России маленьких жителей приветствуют зеленым флагом. На нем изображена Земля и цветные фигурки детей, которые держатся за руки. Зеленый фон полотна олицетворяет гармонию, планета — общий дом, а фигурки — разнообразие и терпимость.

В каждом городе страны в День защиты детей проходят образовательные, спортивные и культурные мероприятия — от семейных эстафет и экскурсий до всевозможных викторин и мастер-классов.

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Но 1 июня — это еще и время говорить о самом главном и наболевшем. Потому важная часть программы — познавательные и просветительские мероприятия. К примеру, совсем юным участникам напоминают, как заботиться о старшем поколении, а с более взрослыми обсуждают такие злободневные темы, как насилие, наркомания, подростковая преступность и не только.

Особое внимание в рамках праздника уделяется воспитанникам детских домов, детям-инвалидам, тяжело больным пациентам медицинских организаций. В их же поддержку общественники, к примеру, устраивают благотворительные акции и концерты, приезжают в организации с подарками.

К примеру, одно из известных благотворительных мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей — «Белый цветок», стартовавшее в Москве в 2011-м. Сегодня география проекта насчитывает свыше десяти городов России, включая Воронеж, Симферополь, Тулу, Самару и другие.

Цель акции — рассказать обществу о том, что дети с тяжелыми заболеваниями — такие же, как и остальные. Им тоже хочется играть, познавать мир и дружить. В помощь этим детям ежегодно собирается несколько миллионов рублей.

В рамках главного детского праздника в России также проводятся различные акции против абортов. Этому посвящены многочисленные автопробеги по стране, митинги, пикеты, фильмы и лекции.

Вместе с этим в День защиты детей в России проходят круглые столы, за которыми встречаются, как чиновники, так и общественные деятели. В числе главных вопросов, которые затрагивают участники — как помочь больным детям, улучшить условия жизни обездоленных малышей и многие другие.

Как отмечают День защиты детей в других странах

Праздник отмечается не менее чем в 60 странах мира. Во многих бывших союзных республиках он, как и в России, приходится, на 1 июня. Но в некоторых государствах даты выбраны совершенно разные, да и традиции непохожи одна на другую.

Так, в Колумбии День детей приходится на 4 июля. Дети наряжаются в клоунов или надевают маски и в таком виде гуляют по улицам.

А в Испании праздник выпадает на 5 января и считается религиозным. В переводе на испанский он означает «праздник Короля магии». По улицам страны колесят парадные машины, где сидят «три короля», которые угощают детей разными сладостями и дарят подарки.