Каким семьям полагается путевка в детский лагерь

По словам члена комитета Госдумы, есть риск закрытия многих мест отдыха.

На бесплатную путевку в детский лагерь имеют право сразу несколько групп населения. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Эксперт отметила, что в первую очередь льготами стараются обеспечить малоимущие семьи, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Зачастую речь идет о тех людях, чьи доходы ниже одного минимального размера оплаты труда.

«Это многодетные семьи, независимо от дохода на члена семьи. Конечно, бесплатно отдыхают и дети участников СВО. Для нас это одна из самых важных задач», — отметила Бессараб.

Она добавила, что существуют отдельные программы для детей с проблемами со здоровьем. При необходимости ребенок может поехать с мамой.

«Несмотря на все предпринимаемые усилия, лагерей становится все меньше и меньше. Небольшой толчок к возрождению и развитию дал детский кешбэк, который работал в 2021 и 2022 году», — заявила Бессараб.

Сейчас есть риск закрытия остававшихся мест отдыха. Чтобы этого не произошло, необходимо развивать национальные проекты.

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