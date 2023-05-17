«Личность, а не собственность»: почему вредно душить детей заботой

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 18

Психологи Ямбург и Слободчиков объяснили, чем опасна для детей гиперопека

«Личность, а не собственность»: почему вредно душить детей заботой

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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Из-за тревожности взрослых их чада страдают от гиперопеки.

Совсем скоро начнутся летние каникулы — самое опасное время для детей, что вызывает у многих родителей поводы для гиперопеки. Об этом сообщает издание aif.ru.

Причины гиперопеки

Именно летом происходит больше всего смертей среди несовершеннолетних по внешним причинам. Так, дети умирают от травм, ДТП, утоплений и других происшествий.

При этом в СССР отпрысков присылали к бабушкам в деревню, а подростки находили себе развлечения в городе. В настоящее время такое случается редко.

Во-первых, дети сами предпочитают оставаться дома в окружении компьютеров и игровых приставок. Во-вторых, в современном мире очень распространена гиперопека и вечно взволнованные родители предпочтут, чтобы их дети были в безопасных квартирах.

«Родителей можно понять по той простой причине, что жить стало чрезвычайно опасно. Когда мы были мальчишками, мы совершенно спокойно играли во дворах, и никому не приходило в голову водить нас за ручку. Помню, как меня маленького мама в восемь лет посылала за кефиром: выстаивали эти очереди, самостоятельно переходили улицы», — рассказал заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

Педагог также решил сравнить прошлое с настоящим и рассказал, какая ситуация сложилась в современном мире.

«Сегодня, конечно, ситуация изменилась. Очень много опасных вещей, связанных с педофилией, террористической угрозой и так далее. С другой стороны, у своей юбки не удержишь. Поэтому наиболее мудрые родители предпочитают готовить ребят к той жизни, которая имеет сегодня много вызовов и угроз», — отметил наставник.

Ученые из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС составили статистику за 2015–2019 годы. Специалисты подтвердили, что средняя смертность за год была значительно меньше, чем в летний период.

О детских смертях часто слышно в СМИ, а от этого тревожность родителей только повышается. Семейный и подростковый психолог Илья Слободчиков рассказал, гиперопека над отпрысками становится все больше из-за уровня тревожности отцов и матерей.

Современные родители больше заняты работой, гаджетами и другими вещами, но не своими наследниками. Периодически они спохватываются и понимают, что недостаточно уделяют тем времени, а затем начинают посвящать детям каждую минуту своей жизни.

Из-за таких паттернов поведения жизнь ребенка превращается в кромешный ад. Врач выделил и другие причины возможной чрезмерной заботы: тяжелые роды, болезненность в младенчестве, единственный и долгожданный ребенок.

Слободчиков объяснил, что во всех этих историях у мамы рождается мнение, что дитя — это ее собственность, ведь она его заслужила и выстрадала. Также к чересчур сильной опеке, как правило, склонны и бабушки.

Чем опасна гиперопека

Данный феномен, в первую очередь, характеризуется желанием сделать из ребенка того человека, которым не смог стать сам. Однако у каждого свой путь, по которому он должен идти: не стоит навязывать детям свои несбывшиеся желания и мечты.

При чрезмерной заботе наследники не могут формироваться как личности и просто превращаются в игрушку родителей. Но стоит отметить, что в крупных мегаполисах отцов и матерей заниматься гиперопекой вынуждают обстоятельства.

Народный учитель Ефим Рачевский считает, что защита от внешних угроз может и не навредить ребенку. Но только при том условии, что отношения родителя с ребенком построены на дружеской ноте и не несут характер подчиненного и руководителя.

Иногда родители теряют рассудок и начинают душить детей своей любовью. Таким образом они не дают ему развиваться, он не может нормально мыслить и действовать. Из-за этого его жизнь начинает идти по шаблону — он всегда думает, что от него чего-то ждут. Выращенный в таких условиях ребенок не сможет нормально жить без чьих-либо указаний.

Чтобы не прийти к такой ситуации, нужно не боятся отпустить детей и давать им действовать самостоятельно. Даже если они ошибаются, не стоит их ругать, кричать и тем более применять физическое насилие.

Дети должны быть уверены, что за их спиной стоят родители, которые их поддержат и помогут в трудную минуту. Ребенок — это личность, а не собственность. Задача отцов и матерей — не пичкать детей собственными нереализованными мыслями и идеями, а, наоборот, научить отпрысков быть самостоятельными.

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