«Ощущают больше, чем другие»: какие признаки выдают аутизм у младенца

Аутизм — одно из самых загадочных заболеваний современности. Детям с подобным расстройством сложно найти место в обществе. Что важно знать об аутизме и как его лечить?

Ежегодно 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Этот праздник появился относительно недавно. Впервые его отметили в 2008-м по решению Генеральной Ассамблеи ООН. По официальной статистике Всемирной организации здравоохранения от 2022 года, этим расстройством страдает примерно один ребенок из ста. Заболевание еще недостаточно изучено, поэтому обросло множеством мифом.

Во многих странах, в том числе и в России, 2 апреля традиционно проводятся различные просветительские мероприятия и обсуждения. Главная цель подобных встреч — показать, что люди с аутизмом могут и должны быть полноценными членами общества, просто для этого им нужна квалифицированная помощь.

В эфире радио «Петербург» рассказала об особенностях течения и лечения болезни, а также помогла разобраться, какие представления об аутизме в корне не верны, психофизиолог, доктор психологических наук Виктория Ефимова.

Что такое аутизм

Аутизм (научное название — расстройство аутического спектра, РАС) — это нарушение развития нервной системы, которое приводит к трудностям во взаимодействии с другими людьми и проблемам в обработке информации, поступающей от различных органов чувств.

«То есть эти дети, эти люди могут <…> чувствовать все, что приходит от органов чувств по-другому, не так, как мы», — рассказала эксперт.

Несмотря на многочисленные исследования, ученые пока не определили, что вызывает подобное состояние. Впервые РАС было описано австрийским и американским психиатром Лео Каннером в 1943-м году. Врач выявил у 12 пациентов признаки аутизма.

www.globallookpress.com / Thomas Frey

В России к этой проблеме обратились намного позже, хотя подобный диагноз описала советский психиатр Груня Сухарева. Еще в 1925-м она опубликовала статью «Шизоидные психопатии в детском возрасте», где в подробностях изложила о состоянии больных с этим расстройством. Позднее определение «шизоидные» в научного работе врач изменила на «аутические». В статье исследователь отмечала, что аутизм, вопреки распространенному в те годы мнению, совсем не похож на детскую шизофрению, которую диагностировали детям с симптомами РАС.

«У нас долго считалось, что аутизма не существует, а есть только шизофрения. И, кстати, до сих пор люди с аутизмом от этого страдают, потому что их воспринимают как психических больных. И есть даже такое, что пока ребенок маленький, у него стоит диагноз аутизм, а как только ему исполняется 18 лет психиатр говорит: „Все, аутизм кончился, теперь шизофрения“. Хотя это совершенно два разных расстройства», — призналась доктор психологических наук.

Симптомы аутизма

Официально аутизм ставят в возрасте трех-четырех лет. Осложняет диагностику РАС то, что у него не существует определенных биомаркеров, поэтому его нельзя выявить при анализах крови и других материалов.

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Однако первые подозрения, что с малышом что-то не так, у родителей обычно возникают гораздо раньше. Взрослые обращаются за помощью в тех случаях, когда ребенок не улыбается, не реагирует, когда к нему обращаются, не интересуется игрушками или ведет себя непривычно тихо для грудничка.

«Все родители волнуются, когда младенец слишком беспокойный. Он все время вопит, не дает спать. А если ребенок тихий, удобный, все думают: „О, классно, повезло, какой спокойный ребенок!“ Излишне спокойный младенец — это тоже очень срочный сигнал. Это может быть первый признак аутизма», — предупредила специалист.

РАС у каждого ребенка проявляется индивидуальными симптомами, которые достигают пика в возрасте трех-четырех лет. Существует целый список признаков, по которым определяют расстройство:

Стереотипное, повторяющееся поведение, ограниченный круг интересов и увлечений. Обычно такие дети придумывают своеобразные игры. Например, складывают кукол или машинки в определенной, только им понятной последовательности. Или например, готовы часами напролет решать математические упражнения или постоянно рисуют и не могут отвлечься от своей деятельности. Своеобразные реакции на прикосновения и другие ощущения. Пациенты с РАС часто отказываются от объятий и телесных контактов, а также неправильно реагируют на боль. Сложности в коммуникации. Дети с аутизмом не могут выстроить контакт с другим человеком, так как не способны считывать информацию от невербальных (бессловесных) источников, оценивать жесты, интонацию, мимику собеседника. Существуют и другие характеристики поведения детей с аутизмом: хождение на цыпочках, скачки настроения, нетерпимость к громким звукам, пренебрежение опасностью. Все эти моменты родители обсуждают с врачом, который потом ставит диагноз.

«Существуют специальные опросники, которые заполняют родители и специалисты, и на основе этой информации врач, обычно психиатр, делает вывод: есть или нет у ребенка аутизм», — объяснила прохождение процедуры доктор психологических наук.

Особенности интеллектуального и эмоционального поведения детей с аутизмом

Дети с аутизмом по-другому воспринимают окружающую действительность. Зачастую их мышление и эмоции отличаются от того, как видят мир сверстники. Распространено мнение, что такие малыши обладают уникальными способностями. По словам психофизиолога, это не совсем так, потому что только 10% пациентов с РАС имеют выдающиеся таланты.

www.globallookpress.com / Laurie Dieffembacq

«Это, бывает, встречается при аутизме, но не обязательно. Это называется синдром саванта, когда у человека есть одна какая-то узкая способность, а во всем остальном он может быть абсолютно не приспособленным к жизни», — пояснила гость в радиостудии.

Подобные представления пагубно отражаются на социальном сознании и приводят к довольно необычным последствиям.

«Среди подростков сейчас даже стало модным подозревать у себя аутизм. В центры, в которых занимаются аутизмом, звонит обычный подросток и говорит: „Здравствуйте, у меня аутизм. Мне надо прийти к вам полечиться“. То есть это стало определенным образом популярно», — прокомментировала психофизиолог.

Также при РАС часто возникают особенности в эмоциональной реакции на различные события. Эта группа пациентов — прекрасные эмпаты. Они способны перенимать те чувства, которые тревожат собеседника.

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«Когда работаешь, например, с ребенком с аутизмом невербальным, то есть который не умеет говорить, он очень хорошо чувствует состояние взрослого. Если ты встревожен, он тоже тревожится. Это проблема общения с этими людьми, потому что они иногда ощущают больше, чем обычные люди. Нельзя в их присутствии тревожиться, потому что непонятно, как ребенок себя поведет», — поделилась особенностями своей работы эксперт.

Однако воспринимать чужие эмоции и анализировать их — разные вещи. Такие дети не могут угадать, что в голове у другого человека, а это важно для дальнейшей социальной адаптации.

«Ученые говорят, что у них не сформирована теория психического. Маленький ребенок уже года в два прекрасно может прогнозировать, как отреагирует собеседник на те или иные вещи. Человек с аутизмом <…> может этому научиться искусственно, то есть себя заставлять узнавать культуру социальных отношений», — отметила гость в студии.

Сами люди с аутизмом признаются, что им сложно идти на контакт с окружающими. Всемирно известная женщина с РАС американка Темпл Грандин неоднократно называла себя «антропологом на Марсе», потому что в общении с людьми она чувствует себя как исследователь, которому надо изучить культуру инопланетян.

Отличия аутизма от гиперактивности

Многие думают, что аутизм характеризуется заторможенностью ребенка и его желанием постоянно проводить время наедине с собой. Это не всегда так. Дети с аутизмом часто довольно подвижны, поэтому взрослым кажется, что их малыш просто гиперактивный и с возрастом это пройдет. Однако махать рукой на эти признаки не стоит, так как даже если это синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), с этим состоянием надо научиться справляться.

«Если сказать простыми словами, это дети, у которых плохая связь между головой и телом, а мозг все время запрашивает информацию, что происходит с телом. Это и про детей с гиперактивностью, и с аутизмом. <…> Иногда трудно разделить эти расстройства, потому что определенные неврологические проявления есть и у тех, и у других. Это создает путаницу. Таким детям нужно все время крутиться, ерзать, бегать, чтобы информация о положении тела поступила в голову. Самая частая причина гиперактивности в этом», — пояснила специалист.

Могут ли дети с аутизмом учиться в общеобразовательной школе

Проблема обучения ребенка с аутизмом заключается в том, что обычные школы не приспособлены для работы с особенными учениками. К их появлению за партами не готовы ни педагоги, ни другие школьники вместе со своими родителями. Однако мамы и папы могут беспрепятственно определить сына или дочь с ограниченными возможностями здоровья в любое учебное заведение. По словам эксперта, это решение может быть опрометчивым.

«Хотя по законам об образовании России родитель может привести ребенка в любую школу, не предоставляя никаких медицинских документов и не отчитываясь о диагнозах — и некоторые так делают, — нужно понимать, что ничем хорошим это не заканчивается, потому что в школе никто к этому не готов. Во всем мире процесс интеграции начался гораздо раньше — в 70-е годы. И там более менее эта проблема решилась. У нас пока до этого еще очень далеко», — констатировала психофизиолог.

Детей с особенностями развития нередко травят в школе за их неспособность усваивать программу на уровне сверстников. Буллинг чаще всего исходит от одноклассников, но иногда нелестные высказывания позволяют и учителя. По словам психофизиолога, это происходит из-за недостаточной информированности окружающих о том или ином заболевании и незнании, как вести себя с таким учеником и как помочь ему освоить программу.

Умерить агрессию со стороны других людей помогает просвещенность. Нужно сначала обучать педагогов взаимодействовать с разными группами воспитанников. И если в классе появляется ребенок с аутизмом или другим заболеванием, объяснять одноклассникам, почему этот мальчик или девочка так себя ведет. Получив возможность представить ситуацию со стороны ученика с РАС, сверстники, как правило, начинают более чувствительно относиться к этому ребенку и поддерживать его успехи.

«Все незнакомое пугает. Когда кто-то ведет себя как-то странно, у детей и у взрослых может возникать непонятная реакция: агрессия, отторжение, неприятие», — пояснила кандидат психологических наук.

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Дети с различными способностями должны проводить время вместе, знакомиться друг с другом, играть, выстраивать социальные связи. Это поможет им лучше социализироваться в обществе.

«Мне кажется, идеальный вариант — когда все участники образовательного процесса знают о детях с разными особенностями. Вот ребенок с синдромом Дауна — у него такие-то слабые стороны, такая-то ему помощь нужна, ребенок с СДВГ — ему такая, ребенок с аутизмом — другая», — выразила мнение специалист.

Нужно обязательно сделать так, чтобы и обычные школьники, и ученики с неврологическими проблемами имели возможность играть вместе и общаться. Однако полный перевод таких детей в общеобразовательные школы нежелателен.

«Часть времени дети должны проводить все вместе. Безусловно, учитель или воспитатель обязан регулировать отношения, потому что спонтанно само по себе ничего не произойдет. А часть времени дети с особенностями должны учиться индивидуально. Допустим, они переходят в другой класс и занимаются математикой в особом режиме», — поделилась эксперт.

Если организовать подобное в школе проблематично, то можно устраивать такие мероприятия в обычной жизни: на базе домов культуры или даже на детских площадках. Однако важно подготовить детей без особенностей к подобному событию, а также провести занятия с учениками с аутизмом. Нередко последние просто пугаются окружающих, так как не знают, как себя вести. Подготовить ребенка к выходу в общество помогает метод социальных историй.

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«Как я уже сказала, человеку с аутизмом приходится изучать социальные отношения искусственным образом, как какой-то иностранный язык. Социальные истории — это такие истории в картинках, а у людей с аутизмом часто зрительное восприятие лучше, чем слуховое, как комиксы, которые описывают ситуации, которые могут возникнуть в школе, в классе. И с ребенком это проходят, проговаривают много раз, чтобы сформировать (в его сознании. — Прим. ред.) уже какие-то ожидаемые ситуации, на которые ребенок уже знает, как реагировать», — отметила эксперт.

Благодаря постоянному взаимодействию с окружающими школьнику легче адаптироваться в обществе и найти свое место в жизни.

Лечение аутизма

Аутизм ставится в довольно раннем возрасте — в три-четыре года, однако предсказать, как будет дальше развиваться малыш и что его ждет в будущем, невозможно. Как правило, терапия и реабилитация помогают снизить симптомы. Но расстройство способно дать о себе знать новым неожиданным образом.

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Методов лечения аутизма довольно много. Психофизиолог отметила, что все можно разделить на три большие группы:

Работа с нарушениями в головном мозге.

«Я работаю в неврологическом центре, поэтому мы выявляем у этих детей внутри аутизма различные неврологические расстройства и работаем с ними. И в результате признаки аутизма постепенно уходят. То есть мы проводим диагностику с помощью приборов, смотрим, что в голове не то, и воздействуем именно на это», — пояснила кандидат психологических наук.

К такому способу также прибегают при СДВГ и проблемах с учебой.

Коррекция поведенческих реакций.

«Есть метод, который называется методом поведенческой терапии или ABA-терапией. Он построен на том, что <…> можно сделать что-то до поведения или после него, чтобы эту реакцию усилить или, наоборот, снизить. Здесь очень структурированный подход, когда анализируются триггеры, почему так ребенок себя повел. И вот специалисты так тренируют детей, подкрепляя желаемое поведение или игнорируя нежелательное», — прокомментировала этот способ лечения аутизма психофизиолог.

Решение проблем с пищеварительной системой.

«Третья целая большая группа — это методы, связанные с регуляцией питания, потому что у этих детей часто нарушен метаболизм, очень много аллергий всяких. Это <…> определение, что не так с биохимией в организме и работа со всякими биологическими добавками», — объяснила доктор психологических наук.

Но, как правило, родители выбирают одно направление лечения. При аутизме важен комплексный подход к решению проблемы.

Как помочь детям с аутизмом реализоваться во взрослой жизни

Сказать, что ждет ребенка с аутизмом во взрослом возрасте, не представляется возможным, так как динамика развития расстройства не до конца изучена.

«Кто-то просто становится немножко странным взрослым человеком, способным на какие-то чудачества, а кто-то не может полностью адаптироваться к жизни. И, к сожалению, человек живет в изоляции. Но это зависит не только от самого ребенка, но и во многом от его окружения», — отметила эксперт.

Что касается реализации этих людей во взрослой жизни, то определенные аутистические черты могут сыграть и позитивную роль в будущем такого ребенка.

«Если человек упорно делает свое и ему никогда не становится скучно — это идеальный вариант для научной работы. Представьте себе, какая-нибудь биологическая лаборатория, где нужно одну и ту же пробу без изменений брать много тысяч раз. Этот ученый будет честно, без изменений делать это и никогда не подтасует результаты», — объянила психофизилог.

В этом вопросе важно только найти то место в жизни, которое будет соответствовать способностям и сильным сторонам этого человека.

Советы родителям детей с аутизмом

Быть родителем ребенка с аутизмом — тяжелая миссия. Но любовь и вера в его возможности помогает преодолеть препятствия. Чтобы помочь ребенку справиться, психофизиолог порекомендовала:

Избегать родительских форумов и общих советов. Читать книги, написанные людьми с аутизмом или родителями этих детей, потому что нужно понять, что происходит в голове ребенка. Сразу обращать внимание на симптомы заболевания. Не надо ждать возраста в три года, а при проявлении первых симптомов следует сразу обращаться к специалистам.

Своевременное начало терапии позволит как можно эффективнее справляться с заболеванием.