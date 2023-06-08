Небесный властелин судеб: какому знаку с 17 июня 2023 Сатурн принесет неприятности

Сатурн с 17 июня 2023 уходит почти на пять месяцев в «обратное» путешествие. Период, когда небесные тела начинают перемещаться в противоположном обычной траектории направлении, астрологи называют ретроградным. Считается, что указанное время приводит к затруднениям в определенных сферах.

Поскольку в астрологии шестая планета от Солнца отвечает за карьерные успехи и материальное благополучие, то практически весь летне-осенний сезон человечество будет испытывать сложности в данных областях. Вновь привычный курс планета возьмет только 4 ноября 2023.

Как избежать негативного влияния ретроградного Сатурна и кому из знаков зодиака придется проявлять особую выдержку, эксклюзивно Пятому каналу рассказала эзотерик Аделина Панина.

Что такое ретроградность планет в астрологии

Каждая планета Солнечной системы движется по собственной орбите. Траектория движения, как объясняют ученые, у небесных тел представляет эллипс, но наблюдателям с Земли кажется, что отдаленные космические объекты периодически меняют направление, то удаляясь вперед, то возвращаясь назад. Такое явление вызвано оптической иллюзией.

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«Во время этого небесного явления планета словно замедляет свой темп, <…> но на самом деле она не меняет заданного курса, хотя с нашей точки зрения все выглядит именно так», — поделилась эзотерик.

Период, когда какая-либо космический объект начинает «пятиться», в астрологии окрестили «ретроградным». Считается, что несмотря на то, что это зрительный обман, обратное движение небесных тел воздействует на жизнь людей.

«Находясь в ретрограде, планеты оказывают определенное влияние на все сферы человеческой жизнедеятельности. Они меняют эмоциональный фон, срывают планы, повышают риск получения травм», - предупредила эксперт.

Стоит помнить, что определенные небесные тела отвечают за разные направления деятельности, поэтому нужно внимательнее относиться к тем областям, за которые «ответственна» та или иная планета, в период ее обратного движения.

Какое влияние окажет ретроградный Сатурн 17 июня — 4 ноября 2023

Ретроградный Сатурн представляет особый интерес для астрологов, поскольку отвечает за собранность, субординацию и финансы. Эти сферы в летне-осенний период окажутся скованы властью данной планеты.

«Сатурн находится в ретрограде каждый год по пять-шесть месяцев, поэтому успевает оказать сильное влияние на некоторые события. Поскольку планета отвечает за контроль, дисциплину, материальное благополучие, соблюдайте осторожность по всем указанным пунктам», — пояснила специалист.

Эзотерик предупредила, что Сатурн не терпит незавершенные или брошенные на середине дела, и если во время его ретроградного движения проявить небрежность, последствия станут омрачать жизнь еще в течение долго времени.

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Планета в данной фазе практически всегда замедляет привычное течение времени, поэтому нужно подготовить себя к неспешному развитию событий. Ускорить некоторые ситуации точно не получится. Возможны бюрократические проволочки и неурядицы, связанные с документооборотом.

«Кроме того, ретроградный Сатурн вмешивается в наши планы и преподносит неожиданные сюрпризы. Вот почему в указанный период лучше отказаться от судьбоносных сделок, переезда, поиска новой работы. Планета может замедлить текущие финансовые потоки», — предостерегла эзотерик.

Небесное тело покровительствует тем, кто привык добиваться своей цели упорным трудом, несмотря на неприятности и трудности. Каждому знаку зодиаку, вероятно, придется испытать сложности на пути к успеху. Их источником станет воздействие сурового Сатурна.

Что можно делать во время ретроградного Сатурна 17 июня — 4 ноября

Несмотря на то, что ретроградный Сатурн грозит многими ограничениями и трудностями, есть способ избежать неприятностей.

«Бояться указанного периода не стоит, однако следовать определенным рекомендациям все-таки придется, чтобы извлечь из происходящего небесного явления максимум пользы», — отметила специалист.

Чтобы сделать планету верным союзником, нужно сделать следующее:

обязательно завершить все неоконченные дела, в противном случае они затянутся на долгие месяцы;

распределить бюджет рационально и экономно, тщательно продумывать каждую покупку и вложения, возможно, даже придется подумать о поиске дополнительных источников дохода, чтобы «заткнуть дыры в бюджете»;

заниматься краткосрочным планированием;

покончить со старыми обидами и давней враждой.

Энергия небесного тела в указанное время поможет справиться с теми проблемами, которые беспокоили в течение долгого времени.

«Ретроградный Сатурн представляет вам отличное время закрыть все хвосты, причем не только делового характера», — поделилась эксперт.

Достаточно лишь проявлять волю и решительность, тогда многие события в жизни удастся решить с пользой для себя.

Что нельзя делать в период ретроградного Сатурна 17 июня — 4 ноября 2023

Чтобы не усложнять ситуацию во время этого необычного небесного явления, следует действовать следующим образом:

не строить долгосрочные планы;

не пытаться ускорить некоторые события;

не совершать необдуманные траты;

не провоцировать конфликты с окружающими людьми.

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Нежелательно также откладывать решение каких-либо вопросов в долгий ящик и оставлять незавершенные дела. Мечтательность и постоянные скачки от одного дела к другому не приведут к позитивному результату.

Для кого ретроградный Сатурн станет тяжелым испытаниям

Сдерживать свой пыл с невероятной силой с июня по ноябрь 2023 следует представителям одного знака зодиака.

«Особое внимание на период ретроградности стоит обратить Водолеям, тем, кто рожден в третьей декаде знака зодиака (с 12 по 20 февраля, — Прим. ред.)», — предупредила эзотерик.

Рожденные в указанный период отличаются излишней мечтательностью и склонностью строить воздушные замки. Ретроградный Сатурн имеет другую энергию. Он покровительствует не иллюзорным фантазиям, а конкретным поступкам, поэтому в летне-осеннее время стоит уделить время реализации задуманного.