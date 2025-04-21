Служил бедным и вере: папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет

Глава Римско-католической церкви папа римский Франциск ушел из жизни в 88 лет.

Детство и юность Хорхе Марио Бергольо

Мирское имя папы римского — Хорхе Марио Бергольо. Он родился 17 декабря 1936 года в столице Аргентины Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. Отец работал железнодорожником, а мать была домохозяйкой. Родители воспитывали пятерых детей, Хорхе был самым младшим в семье.

Он получил светское образование по специальности химика-технолога и параллельно работал уборщиком, вышибалой в ночном клубе и лаборантом. Однако еще в юные годы Хорхе решил посвятить свою жизнь с служению богу и людям.

Духовный путь Хорхе Марио Бергольо из Аргентины в Ватикан

Папа Франциск впервые в истории отказался от золотого кольца рыбака и выбрал себе более скромное из серебра. www.globallookpress.com / imago stock& people

Сначала молодой человек учился в семинарии Вилья-Девото в Буэнос-Айресе. В 22 года вступил в орден монахов-иезуитов. Прошел новициат (период послушничества — Прим.ред.) в Чили, затем учился в колледже святого Иосифа в Буэнос-Айресе, где получил степень лиценциата философии, а потом богословия. После преподавал в католических колледжах.

В 1969-м в возрасте 33 лет был рукоположен в священники и назначен профессором теологического факультета в колледже Сан-Мигель в аргентинской столице. В 1970-е занимал различные посты в иезуитском монашеском ордене Аргентины и параллельно учился в испанском университете Алкала-де-Энарес.

Старания молодого священнослужителя быстро заметили, и назначили его в 1973-м на позицию провинциал (руководителя) аргентинского ордена иезуитов. В 1980-м его назначили ректором своей альма-матер — семинарии святого Иосифа. В 1986-м в Германии Хорхе Бергольо защитил докторскую диссертацию и вернулся на родину уже в качестве исповедника и духовного директора кардинала.

В 1992-м 56-летний Бергольо был посвящен в епископы с титулом титулярного епископа Ауки. Шесть лет спустя, когда умер действующий кардинал, Хорхе Бергольо стал нового архиепископом Буэнос-Айреса. В 2001-м папа римский Иоанн Павел II возвел Бергольо в кардиналы. Он получил титул церкви Сан-Роберто-Беллармино и был назначен генеральным представителем 10-й Очередной Генеральной Ассамблеи Синода Епископов по епископальному служению. В 2005–2011 годах возглавлял Конференцию епископов Аргентины.

Кардинал Хорхе Марио Бергольо. www.globallookpress.com / imago stock& people

266-й папа римский Франциск

Когда в феврале 2013-го папа римский Бенедикт XVI объявил об отставке, конклав кардиналов 13 марта избрал архиепископа Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо следующим папой римским. Церемония интронизации состоялась 19 марта в соборе Святого Петра в Риме.

Новый папа впервые в истории Римско-католической церкви принял имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского. Кроме того, на Апостольском престоле впервые окказался представитель Латинской Америки и к тому же иезуит.

«Похоже, что мои братья-кардиналы сделали практически невозможное», — сказал новый папа после избрания.

Папа Франциск также стал первым понтификом, отказавшимся селиться в апартаментах Апостольского дворца. Вместо них он выбрал гостевую резиденцию Дом святой Марты. Он также предпочел обедать в общей столовой, а трон заменить на кресло. Еще новый понтифик нарушил традицию и вместо золотого креста и кольца рыбака, которые специально изготавливаются для избранных глав католической церкви, продолжил носить свой старый монашеский крест и заказал кольцо из более дешевого металла — серебра.

13 марта 2013 года кардинал Хорхе Марио Бергольо становится Папой Франциском. www.globallookpress.com / evandro Inetti

Папа Франциск учредил специальную комиссию по расследованию работы Института религиозной деятельности (IOR — Банк Ватикана) после скандалов, связанных с отмыванием денег. Глава католической церкви не раз заявлял, что хотел бы видеть бедной церковь для бедных. Именно скромность и консерватизм стали отличительными чертами данного понтифика.

Вопреки желаниям публики Франциск отказался заводить аккаунт в Facebook* и не отказался от своей клятвы не смотреть телевизор. При этом папа стал инициатором создания специального сайта и мобильных приложений для онлайн-молитв, чтобы каждый мог прикоснуться к вере тогда, когда пожелает его сердце.

В 2015 году под его руководством была проведена реформа, упрощающая процесс признания брака недействительным. В 2015-м он разрешил священникам в течение года отпускать женщинам грехи за аборт, если те раскаялись. Он также неоднократно заявлял, что церковь не должна притяснять людей нетрадиционной ориентации.

В 2018-м Франциск пересмотрел постулат католической церкви в сторону полного отвержения смертной казни.

Здоровье папы римского

www.globallookpress.com / Stefano Spaziani

В последние годы папе Франциску было тяжело передвигаться. Он страдал от артроза и вынужден был передвигаться в инвалидном кресле-коляске. Главу католической мучили боли в суставах.

Еще в 2014-м папа заявил, что не исключает вероятность отречения от престола из-за проблем со здоровьем. В июле 2022-го он подтвердил свои намерения, а в декабре 2022-го объявил, что уже подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения общего состояния.

В марте 2023 папу госпитализировали на несколько дней для лечения бронхита. В июне 2023 ему провели операцию на брюшную полость, в ходе которой ему удалили грыжу. В последние годы понтифик страдал от воспаления толстой кишки.

В феврале 2025 понтифику потребовалась госпитализация. У него диагностировали инфекцию дыхательных путей.

Достижения папы римского

В 2015-м Франциск стал первым папой, выступившим перед Конгрессом США.

В 2016-м папа Римский впервые в истории двух ветвей христианства провел личную встречу с патриархом Русской православной церкви.

В 2017-м извинился в Швеции перед лютеранами за все акты насилия католиков в годы Реформации (1517 — 1660).

В 2019-м стал первым папой, посетившим Аравийский полуостров — родину ислама.

В 2021-м стал первым папой, который встретился с духовным лидером шиитов Ирака.

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В 2013-м папу Римского назвали «Человеком года» по версии американского журнала Time. В том же году он попал в первую десятку рейтинга влиятельных персон по версии китайского издания. Примечательно, что до этого в китайский список не попадали религиозные деятели.

В 2016-м папу наградили международной премией имени Карла Великого за вклад в объединение Европы.

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