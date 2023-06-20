Баклажан — один из популярных растений, которые садоводы высаживают на своем участке. Говорят, что выращивание этого овоща помогает проверить мастерство дачника, так как растение это очень капризно, боится ветров и сквозняков и нуждается в большом количестве солнца. При хороших условиях первые плоды баклажаны дают уже в июне.

Сняв урожай, некоторые огородники ломают голову, что приготовить из овоща, так как в русской кухне достаточно мало блюд из этого продукта. Это связано с тем, что в России с «синенькими», как плоды называют в южных регионах страны, познакомились довольно поздно — лишь в XVII–XVIII веках.

Разнообразие яств, которые можно приготовить из баклажанов, можно найти в восточной кухне. Культивировать растение более полутора тысяч лет назад начали в Индии, где его прозвали «овощем долголетия» за уникальные целебные свойства. Позднее культура распространилась в Китай и Африку.

В Поднебесной хранят множество рецептов приготовления баклажанов. Там этот продукт очень популярен. Блюда отличаются яркими вкусовыми сочетаниями, которые точно порадуют даже самого избалованного гурмана.

Собственным рецептом приготовления хрустящих баклажанов в кисло-сладком соусе поделился шеф-повар Дмитрий Ознобишин.

Какие ингредиенты нужны для приготовления баклажанов по-китайски

Согласно рецепту от шефа, нужно взять следующие ингредиенты:

баклажан — 1 шт;

крахмал кукурузный — 40-50 г;

томат — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

кинза — по вкусу;

кисло-сладкий соус чили — 40 г;

соевый соус — 1 ч. л.;

чеснок — 1 зубчик.

Как выбрать баклажаны

Каким бы ни был рецепт, вкус блюда зависит от правильно подобранных ингредиентов. Чтобы еда точно получилась вкусной, нужно знать, как правильно выбирать баклажаны. Важно помнить несколько правил:

Не стоит выбирать перезревшие овощи. Чем дольше они оставались на ветке, тем больше горечи будет иметь блюдо. Даже после термической обработки и использования соусов и заправок неприятный вкус все равно останется. Баклажаны должны быть упругими. Кожица не должна сильно продавливаться при нажатии пальцем. На поверхности овоща не должно быть трещин, царапин и пятен. Эти признаки говорят о том, что он перезрел. Блеск поверхности плода должен быть умеренным. «Сияющий» баклажан — явное свидетельство, что после сбора урожая продавцы использовали химикаты. Важно, чтобы у овоща была зеленая плодоножка (хвостик с листьями, которым плод прикреплялся к растению). Сухой кончик или его отсутствие говорит, что продукт долго хранили.

Определить свежесть баклажана на первый взгляд иногда проблематично, ведь он имеет достаточно темную кожицу и практически не пахнет. После покупки стоит внимательно осмотреть его в разрезе. Пятна на мякоти и неприятный запах могут указать, что продукт уже начал портиться и его нельзя употреблять в пищу.

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Зная эти правила, можно выбрать подходящий овощ для приготовления блюда по рецепту от шеф-повара и порадовать себя и близких новой позицией в домашнем меню.

Как приготовить баклажаны по-китайски по рецепту шефа

Технологию приготовления блюда можно разделить на два этапа: первый — подготовка соуса, а вторая — непосредственно обжарка самих баклажанов.

Приготовить заправку довольно просто. Для этого нужно:

Взять готовый кисло-сладкий соус. Добавить в него соевый соус и давленый молодой чеснок. Любители острой пищи, согласно рецепту, могут дополнить соус парой капель соуса шрирачи. Нарезать томат и болгарский перец и обжарить овощи на сковороде пару минут. Соединить все составляющие.

Первый этап выполнен. Соус готов!

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Приготовить баклажаны тоже не составит труда. Главное — помнить о хитростях, которые особо отметил шеф-повар. Чтобы повторить рецепт, надо:

Очистить баклажаны от кожуры. Разрезать овощ пополам и каждую часть разделить еще на три. Нарезать баклажан крупными кубиками и сложить в миску. Посыпать нарезанный овощ солью, залить водой и перемешать. Согласно рецепту, нужно дать овощу пропитаться в течение пяти минут. Засыпать нарезанный баклажан кукурузным крахмалом, хорошо перемешать, выложить кусочки на доску и дать отдохнуть пять минут. Соль с водой, которые добавлялись на предыдущем этапе, нужны, чтобы крахмал стал влажным и хорошо прилип к кусочкам. Его добавление позволит сделать блюдо хрустящим. Налить много масла на сковороду, разогреть и погрузить кусочки баклажана. Обжаривать овощ, как говорится в рецепте, нужно до того момента, пока не образуется золотистая корочка со всех сторон. Готовые кусочки выложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Обжаренные и очень хрустящие кусочки баклажана готовы. Перед подачей нужно смазать тарелку соусом, чтобы кусочки не разлетелись, выложить баклажан горкой и полить кисло-сладким соусом. Украсить блюдо можно нарезанной кинзой.

Угощение готово! Самое время собрать близких и порадовать их вкусными и очень хрустящими баклажанами по-китайски.