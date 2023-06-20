Фортуна «поцелует» четыре знака: гороскоп на июль 2023

Июль 2023-го выдастся непростым в финансах и взаимоотношениях для всех знаков зодиака. И все из-за ретроградности сразу трех планет — в таком положении окажутся Плутон, Нептун и Сатурн.

У кого из представителей зодиакального круга ожидаются финансовые сложности, кто ворвется на вершину карьерной лестницы, а кого в самый неподходящий момент может подвести здоровье? На эти вопросы эксклюзивно Пятому каналу ответила астролог Евгения Кузнецова.

Евгения Кузнецова

Астролог

Гороскоп на июнь 2023 — общая характеристика месяца для всех знаков зодиака

Особая внимательность и осторожность в начале второго месяца лета понадобятся всем, кто решился на покупку жилья. Цены на недвижимость под влиянием обратно движущегося Сатурна (с 17 июня по 4 ноября 2023) будут такими же переменчивыми, как и погода. Уповать на свойственные планете стабильность и дисциплину потому — дело заведомо проигрышное. В таком положении светило будто себе не принадлежит.

«Ретроградный Сатурн может дать нестабильную цену в области недвижимости и строительства, поэтому стоит обязательно обратить внимание на эти моменты тем, кто планирует совершать сделки в этот период», — предупреждает Евгения Кузнецова.

Пока Сатурн будет командовать парадом на жилищном фронте, фантазер и философ Нептун возьмется мутить воду с ценами на природные ресурсы. А любитель кризисов Плутон начнет дергать за ниточки в банковском секторе экономики. В общем и целом, ситуация окажется очень шаткой.

«С 1 июля (по 6 декабря 2023 — Прим.ред.) начнет свое ретроградное движение Нептун, он даст нестабильные цены на природные ресурсы, такие как нефть и газ. А ретроградный Плутон влечет изменение ликвидности в банковском секторе. Поэтому стоит тщательно продумывать свои финансовые операции», советует эксперт.

Но осторожность не значит бездействие. Важные дела откладывать на потом ни к чему. Еще лучше взяться за долгосрочные и взаимовыгодные проекты. Самое подходящее время для старта — 3 июля, когда случится полнолуние в знаке зодиака Козерог.

Однако и о здоровье в начале июля тоже не стоит забывать. Даже крепкий иммунитет может подвести в самый разгар жары.

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А с 5 июля особая бдительность понадобится еще и во взаимоотношениях с людьми. Это тот самый случай, когда одиночество пойдет на пользу психике. Лучше вообще отказаться от каких-либо собраний и общественных мероприятий.

«Луна подходит слишком близко к Земле, этот период называется „Перигей“, и в людских массах наблюдается некая нервозность и вспыльчивость. Чтобы этого избежать, следует как можно меньше находиться в местах скопления людей», — подчеркивает Евгения Кузнецова.

Еще одна важная астрологическая дата — 17 июля, на которую придется новолуние в знаке зодиака Рак. Этот период ознаменуется так называемым чувством дома. На фоне высокой эмоциональной восприимчивости захочется вить гнездо, создавать уют, чрезмерно заботиться о близких. Ничего из этого делать не воспрещается, кроме генеральной уборки. Дело в том, что в погоне за идеальной чистотой можно добиться обратного эффекта — хаоса.

«Мы можем нанести только вред своему жилищу и развести еще больший беспорядок», — говорит астролог.

Вопрос здоровья в середине июля все еще не утратит актуальности. Иммунитет по-прежнему будет под угрозой и беречь его в этот период важно как зеницу ока, предупреждает гороскоп.

Есть во второй половине месяца и особые даты в части решения важных дел — это 17, 19, 21, 28 и 29 июля. В эти дни астролог категорически не рекомендует претворять в жизнь какие-либо серьезные проекты — слишком высоки риски потерпеть неудачу.

Овен — гороскоп на июль 2023

Огненному знаку зодиака стоит посвятить июль делам, связанным с недвижимостью и земельными участками. Кроме того, возможно, потребуется больше времени уделить родным и близким — они в определенный момент сами могут об этом попросить.

А в последней трети июля особое внимание Овнов-родителей понадобится детям, и на это тоже придется потратить силы, однако и на романтику найдется время и желание. Также конец июля — подходящий период для спортивных свершений и творчества.

Телец — гороскоп на июль 2023

Первая половина июля для представителей зодиакального созвездия будет сопровождаться частыми поездками. Неминуемы бесконечная суета, обещания и постоянная смена локаций. Возможно, возникнут какие-то дела, связанные с подписаниями договоров или официальных документов.

Ближе к концу июля звезды советуют Тельцам посвятить время своим домочадцам. Также настанет самый благоприятный момент для покупки недвижимости.

Близнецы — гороскоп на июль 2023

Особенно привлекательным по денежной части выдастся середина лета для данного знака зодиака. Есть большая вероятность случайных заработков, а кого-то, возможно, ждет повышение зарплаты. Этим стоит воспользоваться и порадовать себя какими-то обновками.

К концу июля желательно сделать покупку и покрупнее. Самым удачным из приобретений в этот период станет автомобиль — звезды такой выбор Близнецов полностью одобрят и сделают все возможное, чтобы сделка состоялась.

А дальше можно и в путь. Тем более что краткосрочные поездки запланированы свыше.

Рак — гороскоп на июль 2023

Кому несказанно повезло в июле, так это Ракам: они — фавориты месяца. Своей энергией они смогут заражать окружающих и фонтанировать идеями. Что ни событие в июле, в центре внимания обязательно окажется водяной знак зодиака. Такому успеху стоит только позавидовать.

Ближе к концу июля придется задуматься о финансах. Захочется полной самостоятельности и стабильности в этом вопросе. Распоряжаться деньгами знак умеет легко, но нужно подумать, как бы еще лучше зарабатывать.

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Лев — гороскоп на июль 2023

Июль начнется со спада активности и энергии. Ко всему прочему возможно даже обострение хронических заболеваний. Лучше посвятить данный период духовному развитию и чаще бывать на природе.

Зато к концу месяца силы ко Львам вернутся, ожидается сильнейший всплеск активности. Это позволит данному знаку зодиака выйти на передний план и двигаться к большим целям.

Завершится вторая треть лета и приятными подарками для счастливчиков. Принять их нужно с любовью и благодарностью.

Дева — гороскоп на июль 2023

Первая половина месяца окажется отмечена активным общением с друзьями и единомышленниками у Дев. Симпатия и поддержка со стороны окружающих им обеспечена.

Ближе к концу июля пыл этого знака зодиака заметно поутихнет. Захочется побыть наедине с собой и своими мыслями. Любые тайные планы и свершения при этом окажутся вполне результативными и принесут отменные плоды.

Весы — гороскоп на июль 2023

Все внимание представителей зодиакального круга сосредоточится на карьерных свершениях. Захочется двигаться вперед и быть замеченными руководством. В борьбе за место под солнцем придется отодвинуть все другие цели на задний план. Упускать этот момент ни в коем случае нельзя, тем более что удача будет сопутствовать.

В последнюю треть июля Весы займутся активным планированием ближайшего будущего. Стоит тщательно все обдумывать и взвесить. Хорошим подспорьем на пути к новым достижениям станет поддержка друзей и окружения.

Скорпион — гороскоп на июль 2023

Звезды советуют отправиться в заграничные поездки или просто отдохнуть. Желательно заранее продумать все детали, касающиеся предстоящего отдыха.

Впрочем, некоторым представителям знака зодиака в пору заняться вопросами образования. Кому-то предстоит учеба, и важно урегулировать все связанные с этим дела.

Конец июля станет благоприятным временем для подведения итогов. Усилия и старания Скорпионов обязательно оценят по достоинству. Желательно проявить себя перед руководством — есть все шансы добиться повышения.

Стрелец — гороскоп на июль 2023

Первая половина месяца станет достаточно критичной для Стрельцов, предупреждает гороскоп. Разные неожиданности и неприятности станут подстерегать то тут, то там. Некоторые воспримут это как начало черной полосы. Но не стоит отчаиваться — дальше начнется обязательно белая.

Новые горизонты для огненного знака откроются к концу месяца: перспективы нарисуются сами и вовсе не дальние.

Вместе с тем желательно в последнюю треть июля устроить себе полноценный отпуск. Время, отведенное на релакс, станет подходящим ресурсом в решении дальнейших задач.

Козерог — гороскоп на июль 2023

На передний план у представителей земной стихии выйдут деловые вопросы. Придется активно решать задачи, касающиеся бизнес-партнерства.

Также июль станет благоприятным для Козерогов в части договорных отношений. Есть хорошие перспективы заключить очень выгодные контракты.

Знакам зодиака, обремененным семейными обязательствами, стоит побольше времени уделять своим вторым половинкам. Чем больше внимания, тем лучше для обоих.

К концу месяца нужно проявить аккуратность в финансовых вопросах. Необходимо все продумать и взвесить, так как не исключены просчеты и ошибки.

Водолей — гороскоп на июль 2023

Способности Водолеев в июле можно только позавидовать. Особое внимание придется уделить коллегам по работе. Причем предстоит решить много рутинных задач, но переутомляться ни к чему, это может обернуться плохим самочувствием.

В июле вообще не желательно шутить со здоровьем. Стоит почаще бывать на природе, чтобы повысить свой иммунитет.

Ближе к концу месяца представителям водной стихии придется активно подключиться к делам супругов. Да и обычное дружеское общение с партнерами тоже не помешает.

На профессиональном фронте возможно подписание каких-то юридических документов или контрактов.

Рыбы — гороскоп на июль 2023

Достаточно романтический период ждет в июле последних представителей зодиакального круга. Стоит воспользоваться моментом и смело отправляться на свидание.

Творческая активность в середине лета при этом окажется на высоте. Спортсменов на этом фоне даже ожидают новые рекорды.

В отношениях с партнерами звезды рекомендуют Рыбам побольше баловать их вниманием. Но и не забывать про себя, особенно про здоровье. В последней трети июля оно может дать сбой, не исключено обострение хронических заболеваний. Поэтому лучше подстелить соломинку — заранее обследоваться и укреплять свой иммунитет.