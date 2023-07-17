Подобно кандалам и смирительной рубашке: чем опасно тугое пеленание новорожденных

Сильное укутывание ребенка приводит к серьезным проблемам со здоровьем и психологическим травмам.

Еще с давних времен существует обычай пеленать детей. Сегодня считается, что делать это нужно только в первые месяцы жизни новорожденного, однако на Руси процедуру проводили намного дольше. Иногда ее даже повторяли, когда малышу было больше года.

В старину этот метод использовали потому, что одежду для младенцев не шили. Расходовать дорогостоящую материю на «приданое» для малыша, который быстро растет и развивается в это время, считалось неуместным расточительством. К тому же, люди были убеждены, что тугое пеленание с выпрямлением ручек и ножек помогает добиться аристократической осанки.

Со временем ситуация изменилась. Детская одежда стала более доступной, а современные медицинские исследования доказали, что в некоторых случаях дедовский метод ухода за новорожденными приводят к развитию проблем с суставами.

Как правильно пеленать ребенка, эксклюзивно Пятому каналу рассказал врач-остеопат Владимир Животов.

Почему пеленание может быть опасно для новорожденного

В народе первые недели жизни младенца называют десятым месяцем беременности, так как бытует мнение, что в этот период новорожденный нуждается в условиях, похожих на те, что были в утробе матери.

Воссоздать их, по мнению бабушек и дедушек, помогает тугое пеленание. Однако, по словам врача-остеопата, старинный метод приносит больше вреда, чем пользы.

Известен факт, что русский писатель Лев Толстой помнил себя, начиная с довольно раннего возраста, и в очерке «Моя жизнь» описал впечатления от того, как его обездвиживали с помощью пеленок.

«Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. <…> Я заливаюсь криком противным для самого меня, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы и жалость над самим собою», — вспоминал этот душещипательный момент своей биографии великий классик.

Подобные ощущения могут негативно отразиться на психологическом развитии новорожденного.

«Мало кому понравится, когда его обездвиживают. Это способ наказания: наручники, кандалы. <…> Смирительная рубашка используется для того, чтобы утихомирить буйного больного, но никак не для здорового человека», — выразил мнение врач-остеопат.

Кроме психологических проблем, у грудничка, которого с первых дней жизни туго пеленают могут развиваться проблемы в опорно-двигательном аппарате.

«Пеленать ребенка — это, конечно, не лучший вариант. Ничего у него не выпрямится, как раз наоборот, когда, например, между ногами находится какая-то прокладка, а колени стянуты, и получаются между ног распорки, это способствует подвывиху в тазобедренном суставе», — прокомментировал специалист.

Как к пеленанию относятся врачи во всем мире

Тугое пеленание не рекомендуется многими врачами, специализирующимися в разных областях медицины, так как подобная практика приводит к:

затруднению дыхания;

нарушению циркуляции крови в конечностях;

замедлению развития нервно-мышечной координации;

затруднению лактации из-за того, что ребенку трудно поворачивать голову.

Также из-за пеленки может происходить перегревание, так как плотное прилегание ткани к телу новорожденного снижает способность к терморегуляции кожи, особенно, если покрыта голова.

Какое пеленание благоприятно влияет на здоровье новорожденного

Существует такой вид пеленания, которое называется свободным. Оно не только помогает обеспечить нормальное развитие новорожденного, но и успокаивает, так как младенец ощущает себя так же, как и во время вынашивания.

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«Есть так называемое широкое пеленание, когда просто ребенка оборачивают каким-то материалом, чтобы он чувствовал некий контакт, потому что он, когда находился в утробе матери, постоянно был в контакте со стенками матки. Это для него более привычно», — пояснил врач.

Подобный способ помогает не только наладить крепкий сон ребенка, но и не допустить, чтобы малыш нанес себе травму.

В медицине описан рефлекс Моро, который закладывается еще во время внутриутробного развития и исчезает через три-шесть месяцев после рождения. Этот механизм связан с тем, что малыш непроизвольно двигает ручками, когда чувствует внезапную потерю опоры, бессознательно пытаясь за что-то зацепиться. Некоторые малыши во время таких взмахов травмируются. Свободно накинутая пеленка позволяет малышу свободно двигать конечностями, но не повреждаться.

«Иногда бывает, что ребенок себя царапает из-за непроизвольного движения рук или этими движениями себя будит. И в этом случае вот такое широкое пеленание может дать ему ощущение комфорта», — пояснил эксперт.

Несмотря на то, что рефлекс Моро с возрастом исчезает, человек все равно успокаивается в ситуации, когда находится в непосредственном контакте с окружающим пространством. Согласно многочисленным исследованиям, воссоздание «утробы матери» во взрослом возрасте помогает справиться с тревогой и другими психологическими трудностями.

Чтобы успокоиться, нужно почаще спать, укрываясь тяжелым одеялом. Этот способ помогает уменьшить уровень стресса, нормализовать пульс и даже снизить симптомы депрессии.