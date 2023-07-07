«Красный флажок для родителей»: что делать, если ребенок ходит на цыпочках

Походка на носочках может говорить о серьезных неврологических нарушениях у ребенка.

Первые шаги — это всегда трогательное и волнительное событие для каждого родителя. Обычно дети совершают это достижение в период от 10 месяцев до полутора лет. Мамы и папы радуются новому успеху малыша и упускают детали походки. Но именно она часто выдает проблемы, скрытые в теле. Например, если малыш не может полноценно встать на стопу и при движении постоянно поднимается на носочки, это тревожный сигнал.

Что приводит к ходьбе на цыпочках и как бороться с проблемой, эксклюзивно Пятому каналу рассказал врач-остеопат Владимир Животов.

Почему ребенок ходит на носочках

Ходьба на цыпочках — это серьезное неврологическое нарушение. Его причина скрывается в том, как ребенок появился на свет. Врач-остеопат рассказал, что нарушение двигательных процессов — следствие достаточно грубой родовой травмы. И эта проблема не так-то легко поддается лечению.

«Если смещены тазовые кости у мамы, то когда плод проходит через родовые пути, его головка чуть сдавливается, скручивается, напрягается затылочная кость. Это напряжение переходит на мышцы шеи, а от них по задней поверхности тела распространяется на стопы», — описал механизм возникновения патологии эксперт.

Все мышцы в данной системе напряжены. Чтобы разгрузить их, тело вынуждено встать на носочки.

Могут ли ходунки спровоцировать ходьбу на носочках

Иногда родители не придают значения данной патологии, так как думают, что она вызвана использованием специальных приспособлений: ходунков и вожжей. Их часто применяют, чтобы малыш быстрее сделал первые шаги. Но, по словам врача, такой способ негативно влияет на здоровье.

Читайте также Бабушкины методы устарели: какие ошибки при купании могут навредить здоровью младенца

«Ходунки подвергают тело напряжению, которое оно пока не способно выполнить. Если ребенок еще не делает попытки ходить то, значит, его позвоночник не готов к вертикальной нагрузке. А ходунки заставляют его это трудное задание выполнять», — отметил эксперт.

Дети, находящиеся в этих устройствах, часто отталкиваются носочками от пола, чтобы двигаться вперед, и не опускаются на пятки. Но такая внешняя причина не способна, как утверждает эксперт, привести к серьезным неврологическим нарушениям.

Однако торопить ребенка с помощью подобных механизмов все равно не нужно, потому что это способно привести к проблемам с позвоночником. Малыш обязательно пойдет, но всему в свое время.

Какие ошибки допускают родители при переучивании ребенка

Часто мамы и папы не осознают глубинной причины патологии и «винят» во всем ноги ребенка, поэтому пытаются исправить стопы. Подобная практика только усугубляет проблему и не позволяет ее решить на начальных этапах.

«При таком нарушении иногда обувают ребенка в жесткие ботинки, которые элементарно не дают стопе согнуться. <…> И тут получается, что из мозга идет импульс икроножной мышце сократиться и встать, а ботинок удерживает стопу в определенном положении. А мышца-то продолжает оставаться напряженной и в то же время растянутой», — прокомментировал врач.

Это приводит к серьезным изменениям в тканях. В результате жесткой фиксации происходят микронадрывы в икроножных мышцах, образовываются рубцы, и мышца перерождается. Исправить подобные изменения бывает очень трудно.

О каких сопутствующих проблемах «говорит» ходьба на носочках

Стоит помнить, что ходьба на носочках часто указывает на сопутствующие заболевания.

«Там сто процентов, кроме „цыпочек“, есть и другие нарушения вследствие родовой травмы. <…> Большой спектр проблем обычно у этих детей», — предупредил эксперт.

Ходьба на носочках может свидетельствовать о:

нарушении осанки;

разных асимметриях в теле;

отставании в развитии;

задержке речи.

Также из-за постоянного напряжения мышц такие малыши могут испытывать проблемы со сном, так как не могут полноценно расслабиться.

Как избавиться от ходьбы на носочках

Чтобы избавиться от проблемы нужно пройти обследования, проконсультироваться с педиатром и неврологом, записать малыша на массаж.

Недетские проблемы: когда родителям пора вести ребенка к психиатру

Помочь избавиться от последствий родовой травмы помогает и остеопатия. Врач воздействует на кости черепа ребенка, что помогает исправить их положение. После долгой работы можно убрать и некоторые другие нарушения.

«Это как некий красный флажок, который обращает внимание родителей, что этим надо заниматься. И лучше всего это делать, пока ребенок маленький. <…> После того, как мы уберем то, что ему мешает, можно сделать так, чтобы он сформировался правильно», — отметил эксперт.

Стоит помнить, что с возрастом исправить патологию будет сложнее, так как тело станет менее пластичным и неправильное положение войдет в привычку.