«Черные тайны»: экстрасенс объяснила частые проблемы со здоровьем Бари Алибасова

Организм в последнее время все чаще подводит Бари Алибасова. Почему продюсер не хочет соблюдать рекомендации врачей, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

У 76-летнего Бари Алибасова серьезные проблемы со здоровьем. Что случилось с шоуменом? Из-за чего он не мог двигаться? Как сейчас чувствует себя продюсер? Почему он перестал общаться с бывшей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной? И удалось ли Алибасову помириться с единственным сыном? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я привык к жизни. И неважно, где это происходит, в каких обстоятельствах», — признался заслуженный артист России.

В последние годы все дни рождения заканчиваются для Бари Алибасова плачевно. То он выпьет жидкость для прочистки труб, то таинственно исчезнет в знаменательную дату. Два года назад продюсер встречал праздник в больнице. Ему делали операцию на позвоночнике после неудачного падения.

«Само рождение, приход в мир человека сопряжено со страданием. Скорее всего, у Бари Алибасова есть большие черные тайны. То, что ему сейчас прилетает достаточно жестко, в том числе за счет того, что в своей жизни он, в общем-то, наследил», — объяснила экстрасенс Марианна Абравитова.

В этом году свой день рождения отметил дома, в кругу близких.

«В этот раз мы как-то тихо, спокойно. Дома, без всяких гостей, без всяких друзей. Все прошло прилично», — сказал продюсер.

«Я просто проехал по всей Москве и собрал ему самых вкусных деликатесов. Наблюдал, как папа со счастливым лицом это все ест. Подарил ему три часа гастрономических наслаждений», — похвастался сын Бари Алибасова.

Ничто не предвещало беды. А несколько дней спустя шоумену пришлось вызывать скорую помощь. Он в очередной раз упал. Удар оказался такой силы, что трудно было встать.

«До сих пор (трогает грудь и кричит. — Прим. ред.). Долбанулся дома, ударился об диван. Я не знаю, как я умудрился удариться о диван так, что мне до сих пор больно», — высказался продюсер.

«У людей старшего и пожилого возраста со временем зачастую снижается плотность костной ткани, развивается остеопороз. И при каких-то серьезных сильных ушибах возможно развитие патологических переломов костей», — отметил нейрохирург Сергей Сарычев.

Медики рекомендовали знаменитому пациенту беречь себя и избегать чрезмерной физической активности. Алибасов был возмущен. Ведь он ненавидит сидеть без дела.

«Я не могу спокойненько, потому что я прыгучий. Мне обязательно надо, чтобы происходило вокруг какое-то событие. Тогда это жизнь», — объяснил продюсер.

Но близкие уговорили шоумена на время умерить пыл.

«Уже возраст, учитывая его активный образ жизни, когда не бывает у тебя стопроцентного здоровья так или иначе. Это невозможно. Уже начинает постоянно где-то что-то болеть, даже если не было никаких механических повреждений и травм», — уверен Алибасов-младший.

Еще полгода назад два Бари сильно поругались. Отец заявил, что сын много лет обманывал его и даже обокрал, пока шоумен находился на лечении.

«Много чего упер. Я лежал в больнице, а в это время он вывез из квартиры все, включая новую мебель, которую я привез из Китая», — сказал продюсер.

А когда у молодого человека возникли проблемы с деньгами и трудности с бизнесом в Калининграде, Алибасов-старший отказался помогать наследнику.

«Я ему двух копеек не дам. Он живет в Калининграде. И все его проблемы там, в Калининграде», — заявил шоумен.

Но недавно отец и сын помирились. Бари-младший переехал в Москву.

«Он живет буквально через дорогу. У него своя работа, у меня своя работа. Просто какие-то семейные встречи, разборки, поцелуи», — уточнил продюсер.

Бари Алибасов делится: в последнее время он общается только с семьей и музыкантами из группы «На-На». Даже с бывшей возлюбленной Лидией Федосеевой-Шукшиной перестал видеться.

«Лида живет своей жизнью. Я думаю, что сейчас у нее все неплохо устроено», — предположил шоумен.

Недавно актриса попала в реанимацию, куда ее госпитализировали с диагнозом «инфаркт головного мозга». Бари желает ей здоровья, но навещать в больнице не планирует.

«У Лиды своя семья и куча внуков, детей. У меня своя семья», — подчеркнул Алибасов.

Продюсер говорит: у него нет сил на поездки. Нужно заботиться о своем здоровье, которое с каждым годом становится все хуже. И надеется, что следующий его день рождения пройдет без приключений.