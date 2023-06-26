«Ребенок просто умирал»: Лариса Долина рассказала о самом страшном дне в жизни

Чем занимается дочь Ларисы Долиной? Планирует ли она выйти замуж? Почему внучка певицы не хочет жить с ней в одной квартире? Ответы на вопросы — в видео.

Лариса Долина откровенно рассказала, как тяжело ей далось материнство. Правда, что единственная дочь звезды едва не умерла, когда ей было всего три дня? Из-за чего певице пришлось похищать собственного ребенка из больницы? Чем занимается наследница артистки? Планирует ли она выйти замуж? И почему единственная внучка Долиной больше не хочет с ней жить? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы очень хорошо развиваемся. У нас в прошлом году было всего семь студентов, на сегодняшний день их 37», — уточнила певица.

Год назад осуществилась главная мечта Ларисы Долиной. Она открыла свою музыкальную академию, о которой грезила 15 лет. Отметить первую годовщину школы артистка решила в кругу близких. Народная артистка арендовала теплоход, пригласила друзей. Впрочем, у певицы был еще один повод для праздника. Ее единственной дочери Ангелине исполнилось 40 лет.

«Она не очень прихотливый человек. Украшения не носит. Я вышла из положения. Купила сумку, на которой написала ее имя и фамилию», — рассказала Долина.

«Сейчас я себя немножко бабушкой ощущаю, потому что у нас Лариса Александровна — девчонка, а я бабулька», — заявила дочь певицы Ангелина Миончинская.

В день рождения наследницы Долина предалась воспоминаниям. Она со слезами на глазах рассказала, как едва не потеряла девочку при родах. Уже на третий день новорожденной диагностировали гемолитическую желтуху. Ребенка с тяжелой патологией увезли на скорой в детскую больницу втайне от матери.

«Искала ее во всех больницах. Потом нашла в детской Морозовской. Это было страшное зрелище. Ребенок просто умирал под капельницей. У нее была температура под 40…» — поделилась артистка.

Долина говорит: это были самые страшные дни в ее жизни. В итоге певица похитила дочь из больницы.

«Выкрали ее через первый этаж. Какую-то машину остановили по дороге, какого-то „Жигуленка“, помню. Вылезли в окно и поехали домой», — объяснила певица.

К счастью, Ангелина пошла на поправку. Но вскоре у Ларисы Александровны появился новый повод для волнений. Она разъезжала с концертами по стране. Наследница жила у бабушки и тяжело переживала разлуку с матерью.

«Были такие моменты, когда она буквально сдерживала слезы, когда я уезжала. Я это видела. Потом, когда я от нее отворачивалась, начинала плакать», — вспомнила Лариса Долина.

Певица много работала, чтобы дать дочери самое лучшее. Но, несмотря на усилия матери, карьера Ангелины не сложилась. Она перепробовала множество занятий, но так и не нашла себя. Недавно Долина устроила ее в свою академию на должность программного директора.

«Близкий человек когда рядом, он тебя всегда понимает. Она знает мою жизнь. Она знает, что мне нужно. Она знает, какой у меня характер», — сказала певица.

«Я занимаюсь прежде всего скаутингом. Я езжу вместе с нашими педагогами, слушаю вокалистов. Плюс куча всяких разных административных (задач. — Прим. ред.) и пиар. Короче, руки, ноги, как это называется, человек-оркестр», — отметила дочь Ларисы Долиной.

Личная жизнь Миончинской тоже не задалась. Она так и не вышла замуж. В 2011 году родила дочь Александру, но общественность до сих пор не знает, от кого. Ангелина скрывает его имя, но уверяет, что отец Саши принимает активное участие в жизни ребенка.

«Они общаются. И я общаюсь. Они с папой решают тренировочные олимпиадные задачи по математике», — рассказала Ангелина.

«Папа рассказывает мне многое для того, чтобы я лучше понимала жизнь. И папа изменил многие мои взгляды», — дополнила внучка Долиной Александра Миончинская.

За плечами самой королевы джаза три неудачных брака. Она мечтает, что хотя бы Ангелина создаст крепкую семью. Однако наследница Ларисы Долиной заявила, что совсем не торопится в ЗАГС.

«Я никогда не хотела выйти замуж. У меня есть прекрасные друзья, есть мужчины прекрасные и замечательные. Дом теплый, гвозди прибиты», — заверила Миончинская.

Сегодня родственники живут втроем в квартире Долиной. Ангелина отвечает за быт. Она готовит, убирается, следит за оплатой счетов.

«Мы живем с бабушкой. Это один такой сплошной балаган. Мы все вместе в разных комнатах», — призналась дочь певицы.

«Дочка взяла на себя всю готовку, весь быт, весь дом. И кто это все будет без нее делать — вообще загадка», — высказался светский журналист Феликс Грозданов.

Однако внучка Долиной призналась, что больше не хочет жить с бабушкой и все время просит мать переехать в отдельное жилье. К тому же у них есть своя недвижимость.

«Сашка растет. Она уже девушка большая, ей уже нужна отдельная комната. А у меня в квартире ее просто нет», — объяснила Лариса Долина.

Артистка призналась: она совсем не хочет расставаться с дочерью и особенно внучкой. Когда Александра начала делать первые шаги в качестве певицы, на девочку накинулись хейтеры. Так, актер Сергей Шакуров раскритиковал ее вокал и посоветовал не пользоваться родственными связями.

«Да, мне это неприятно. Но я понимаю, что это заслуженно. Я буду расти для того, чтобы меня знали не просто как внучку чью-то, а как меня саму», — пообещала Александра Миончинская.

«Конечно, ей надо делать замечания. Но надо находить, с ребенком тем более, форму правильную, чтобы не потерять доверие», — заявила певица.

«Это удел всех детей и внуков звезд. Всегда все будут на них оттягиваться, всегда все будут им вставлять палки в колеса», — выразил свое мнение журналист Грозданов.

Лариса Долина и Ангелина возлагают на Сашу большие надежды. Они надеются, что девочка не повторит их судьбу, и в итоге ей удастся и построить карьеру, и создать семью.