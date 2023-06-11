«Я сильно изменилась»: внучка Ларисы Долиной призналась, что ее обижали в школе
Внучка Ларисы Долиной рассказала о том, что ее обижали в школе
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Девочку задевали из-за связи со звездной бабушкой?
В эфире одного из федеральных каналов 11-летняя внучка российской народной певицы Ларисы Долиной Александра призналась, что ее задирали в школе. Девочка пошла по стопам народной артистки и пристрастилась к музыке. Ее одноклассники стали обвинять Александру в том, что она пользуется именем своей звездной бабушки.
«Меня задирали, но заслуженно. Я сильно изменилась, сейчас я уже разговариваю иначе, выгляжу. Меня было за что ненавидеть», — рассказала внучка артистки.
Александра добавила, что с тяжелым периодом ей помог справиться отец. Мужчина давал дочери ценные советы и рассказывал истории из собственной жизни. Девочка уверена, что благодаря словам отца она смогла наладить репутацию в классе.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как дочь Ларисы Долиной чувствует себя рядом с матерью. К слову, они уже несколько лет живут в одной квартире.
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