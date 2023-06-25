Лариса Долина отреагировала на критику внешнего вида: «А стареть красиво — это как?»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 167 0

Лариса Долина ответила на критику недовольных ее внешним видом

Лариса Долина отреагировала на критику внешнего вида: «А стареть красиво — это как?»

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Артистка выглядит гораздо моложе своего возраста, что не устроило хейтеров.

Певицу Ларису Долину раскритиковали за ее внешний вид в 67 лет. Некоторые интернет-пользователи обвинил звезду в том, что она выглядит не на свой возраст — ярко одевается и прибегает к поддерживающим красоту процедурам. Артистка, в свою очередь, молчать не стала.

Критику в сторону Долиной со стороны хейтеров спровоцировало ее недавнее фото на фоне природы. На снимке артистка в бело-темном длинном платье, подчеркивающем стройную талию. Тогда ее призвали не игнорировать цифры в паспорте и научиться принимать свой возраст и все вытекающее с ним последствия. Однако певица не считает, что с годами женщина должна перестать ухаживать за собой.

«А стареть красиво — это как? Завернуться в пуховый платок, взять палку и тихо ждать ухода?.. Не дождетесь!» — отреагировала Долина в социальной сети.

До этого специалист клиники пластической хирургии Анастасия Любченко рассказала, какие пластические и косметологические процедуры могла сделать Лариса Долина. По ее мнению, артистка делала инъекции ботулотоксина и проводила круговую блефаропластику. Специалист также подчеркнула, что певица не испортила внешность, а сохранила ее красоту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, прибегала ли к пластическим операциям 56-летняя певица Лада Дэнс.

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