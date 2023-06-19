«Я многим отказываю»: Долина задумалась о дуэте с Карнавал после примирения

Конфликт между артистками, по заверениям звезды, полностью исчерпан.

Певица Лариса Долина призналась, что конфликт между ней и блогером Валей Карнавал окончательно исчерпан. Артистка добавила, что за прошедшие годы девушка заметно выросла, стала общительной и доброй. Однако с чем связаны такие изменения, знаменитость не знает, передает издание dni.ru.

«Мы с ней даже думаем о дуэте. Хотя спеть со мной может не любой желающий — я многим отказываю. Для меня важно, чтобы человек в полной мере принадлежал профессии, соответствовал ей», — подчеркнула Долина.

Исполнительница записывала совместные работы с Александром Панайотовым, Burito, Ольгой Кормухиной, Стасом Ярушиным и другими. А ее дуэт с Александром Еловских признали лучшим на премии «Золотой хит» телеканала Music Box Gold.

«Она разная»: дочь Ларисы Долиной рассказала, как чувствует себя рядом с матерью

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внучку Долиной обижали в школе. Девочку обвиняли в том, что она пользуется славой знаменитой бабушки.