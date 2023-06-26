Отравление или беременность: почему Буланова отказалась от еды на открытии своего ресторана

Звезда 90-х Татьяна Буланова привыкает к роли хозяйки дорогого ресторана. Какие планы по работе заведения строит певица, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Татьяна Буланова открыла собственный бизнес. Как певица справляется с новой для себя ролью? Правда, что муж артистки Валерий Руднев взял на себя все финансовые вопросы? Зачем на праздник в честь открытия пришел бывший супруг звезды Николай Тагрин? И как на это отреагировал молодой избранник Булановой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Концепция такая: отдохнуть, поужинать, послушать музыку хорошую, потому что будут и артисты выступать…» — рассказала заслуженная артистка.

Татьяна Буланова 2 июня вышла замуж за бывшего теннисиста, а ныне бизнесмена Валерия Руднева. Молодой супруг устроил для нее шикарную свадьбу в центре Санкт-Петербурга и подарил поистине роскошный подарок — ресторан. СМИ пишут: на открытие заведения мужчина потратил около 50 миллионов рублей.

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«Ресторан семейный. Я еще не могу привыкнуть к тому, что у меня свой ресторан. Я надеюсь, что, может, через месяц, через два привыкну к этому», — призналась Буланова.

«Таня — королева. Она столько уже на сцене, 30 с лишним лет. Под нее рыдает вся наша женская половина человечества. Естественно, она достойна не 50 миллионов, а 100 миллионов. И она молодец, что выбирает таких мужиков, понимаете? Не нищебродов, которых выбирают многие наши звезды, пытаясь самоутвердиться. А она выбирает себе богатых мужиков, которые ей могут что-то дать», — высказался светский журналист Денис Сорокин.

Супруг оградил артистку от всех забот. Он сам подбирал персонал и следил за ремонтом помещения. Руднев и дальше планирует заниматься всеми вопросами, а Татьяна в ответе только за общую атмосферу и меню.

«Татьяна для города — знаковая персона. Поэтому надеемся, что эта идея воплотится в жизнь и будет успешной», — сказал муж Булановой Валерий Руднев.

Правда, ранее певица признавалась, что не умеет и не любит готовить. Но артистка заверяет: она и не собирается вставать к плите. Будет давать рекомендации шеф-повару и руководить процессом.

«Со временем я хочу Юрия Михалыча Голова уговорить на какие-то чисто русские позиции: это борщ, это селедка с картошкой. Такое что-то. Я еще с ним поговорю, потому что он такой творческий человек», — отметила Буланова.

«При всей ее мягкости, при всей ее душевности, при всей ее открытости у нее достаточно твердый характер. Я не буду говорить жесткий, но он твердый. Она умеет добиваться своего и настаивать на своем», — заявил друг певицы Сергей Рогожин.

На праздник Татьяна пригласила близких и друзей. На столах были сплошь деликатесы: устрицы, морские ежи, различные виды рыбы. Посетителей развлекала сама певица.

«Я знаю, что вчера еще от некоторых дверей ручки отваливались. То есть это все делалось в спешном порядке, потому что к определенной дате нужно было открыть. Но я считаю, что ребята справились. Просто фантастика! Потому что по рассказам, что здесь происходило, я думал, что сейчас приду, а здесь чего-то закомуфлировано, спрятано», — уточнил Сергей Рогожин.

Среди гостей был и первый супруг звезды Николай Тагрин. Артистка смогла сохранить с ним дружеские отношения после развода. Однако новый муж певицы заметно нервничал и внимательно следил, с кем она обнимается.

«Я счастлив. Не знаю, что вам Татьяна сказала. Я счастливый человек», — подчеркнул Руднев.

«У меня настолько насыщенная жизнь, не личная, а своя. Чтобы и Валера, естественно, включился в этот процесс тоже, в мою жизнь. И какие-то еще параллельно устраивать сюрпризы, это просто, наверное, не хватит сил», — сказала певица.

Буланова ограничилась безалкогольными напитками и даже не притронулась к еде. Прямо накануне праздника у знаменитости произошло ЧП.

«Не пробовала много. Я еще сегодня отравилась. У меня такая неприятность случилась. Я думала, сегодня получится. Но сегодня не получится. Я сегодня на такой диете жесткой», — объяснила она.

Многие даже заподозрили: возможно, у Булановой не отравление, а токсикоз. Известно, что Валерий Руднев давно мечтает о ребенке.

«Хотелось бы, конечно. Будем работать в этом направлении», — подтвердил бизнесмен.

«В Валерии уверена. И потом, мы вместе уже больше трех лет, поэтому не страшно точно», — заявила Буланова.

Поклонники считают: Татьяна прекрасно справится с материнством. Она вырастила двух сыновей. К тому же Валерий уже доказал свою надежность. Бизнесмен сделает все, чтобы супруге было комфортно, а будущий наследник ни в чем не нуждался.