Танцовщица назвала бывшую «свекровь» несуществующим для нее человеком.

Балерина Анастасия Волочкова поделилась очередными шокирующими откровениями об отношениях с бизнесменом Игорем Вдовиным — отцом ее дочери Ариадны. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru она заявила, что мать ее бывшего возлюбленного Римма Павловна убеждала ее избавиться от ребенка на этапе беременности.

«Она для меня несуществующий человек, потому что, когда я забеременела от этого **** (дурака — Прим. ред.) я хотела ребенка, да, хотела. Я любила этого Игоря Вдовина… А мамаша вот этого ***** (дурака — Прим. ред.) знаете, что мне сказала? „Делай аборт, у моего сына и так много детей“. Вы понимаете?! А мне хотелось задать этой Римме Павловне вопрос: „А ты не знала, кого ты подсылаешь ко мне? Если он у тебя альфонс, нищеброд и аферист, то извините, пожалуйста, не мне надо было делать аборт!“ Я сохранила ребенка и родила дочь мою», — поделилась звезда.

Также танцовщица обвинила бывшего в том, что он настраивает против нее их дочь. По мнению Волочковой, именно Вдовин сделал так, что Ариадна отказалась видеть родную мать на выпускном в лицее.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Волочкова вновь накинулась на дочь в преддверии выпускного.