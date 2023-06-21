«У него и так много!» — зачем мать Вдовина убеждала беременную Волочкову избавиться от ребенка

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 806 0

Волочкова обвинила мать Вдовина в том, что она заставляла ее сделать аборт

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich, Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Танцовщица назвала бывшую «свекровь» несуществующим для нее человеком.

Балерина Анастасия Волочкова поделилась очередными шокирующими откровениями об отношениях с бизнесменом Игорем Вдовиным — отцом ее дочери Ариадны. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru она заявила, что мать ее бывшего возлюбленного Римма Павловна убеждала ее избавиться от ребенка на этапе беременности.

«Она для меня несуществующий человек, потому что, когда я забеременела от этого **** (дурака — Прим. ред.) я хотела ребенка, да, хотела. Я любила этого Игоря Вдовина… А мамаша вот этого ***** (дурака — Прим. ред.) знаете, что мне сказала? „Делай аборт, у моего сына и так много детей“. Вы понимаете?! А мне хотелось задать этой Римме Павловне вопрос: „А ты не знала, кого ты подсылаешь ко мне? Если он у тебя альфонс, нищеброд и аферист, то извините, пожалуйста, не мне надо было делать аборт!“ Я сохранила ребенка и родила дочь мою», — поделилась звезда.

Также танцовщица обвинила бывшего в том, что он настраивает против нее их дочь. По мнению Волочковой, именно Вдовин сделал так, что Ариадна отказалась видеть родную мать на выпускном в лицее.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Волочкова вновь накинулась на дочь в преддверии выпускного.

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«У него и так много!» — зачем мать Вдовина убеждала беременную Волочкову избавиться от ребенка

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