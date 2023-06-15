Праздник любви: сколько стоила свадьба Татьяны Булановой и что ей подарил муж

В Санкт-Петербурге прошла свадьба звезды 90-х Татьяны Булановой. Почему некоторые раскритиковали певицу, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж. Во сколько обошлось молодоженам торжество? Какой дорогостоящий подарок певице преподнес жених на свадьбу? Правда, что артистка впервые в жизни сменила фамилию? И почему хейтеры раскритиковали образ невесты? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Санкт-Петербург. Дворец бракосочетаний на Английской набережной. Татьяна Буланова прибыла в ЗАГС на элитной иномарке. Невеста в роскошном пышном платье с трехметровым шлейфом. Вместо фаты — стильное украшение. Жених Валерий Руднев выбрал для церемонии костюм василькового цвета. Влюбленные обменялись обручальными кольцами и клятвами любви.

За несколько недель до свадьбы наряд певицы пришлось срочно переделывать. А именно — ушивать в области талии. Дело в том, что Буланова похудела на пять килограммов. Певица рассказывала: она урезала размер порций и перестала есть после шести.

«Я всю жизнь худею. Сейчас результаты дают о себе знать. Мне это нравится. Но я в процессе. Я еще надеюсь дальше. То, чего я хочу, стремлюсь, я добьюсь», — заявила она.

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Но не всем понравился образ невесты. Хейтеры раскритиковали наряд за кружева и рюши. Они заявили: платье слишком старомодное и не соответствует пропорциям артистки. Недоброжелатели считают, что в 54 года Булановой больше бы подошел элегантный костюм.

«Что за повязка на голове… как раненная».

«С платьем, конечно, беда. Не красит Таню».

«У Булановой и не было никогда вкуса».

«Платье, в котором прошла официальная регистрация, было из эпохи 2000-х. Сейчас в моде другие фасоны: более легкие, струящиеся текстуры, более открытые», — уточнила организатор мероприятий Екатерина Акимова.

Изначально Буланова не хотела устраивать пышную свадьбу, но сдалась ради возлюбленного. Ведь для 35-летнего Валерия Руднева это первый поход в ЗАГС.

«Самая такая эйфория — в первый раз, когда не знаешь все это. А потом, я его очень люблю. Я ему очень доверяю. И мне кажется, что действительно это человек, с которым я буду счастлива», — призналась певица.

На торжество Татьяна позвала только самых близких. Из звездных гостей были: Кай Метов, Светлана Бондарчук, Светлана Кузнецова и Анна Семенович. Именно экс-солистка группы «Блестящие» четыре года назад познакомила подругу с Рудневым.

«Валера был приглашен на концерт, который проходил здесь, в Санкт-Петербурге. Я его вела. Там пела Таня, и я Таню после концерта пригласила на ужин в нашу общую компанию. Так они познакомились», — вспомнила певица Анна Семенович.

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Татьяну поначалу смущала разница в возрасте. Бывший теннисист, а ныне бизнесмен на 19 лет младше певицы. Но Валерий был настойчив. Он красиво ухаживал, дарил дорогие подарки. На помолвку Руднев преподнес кольцо с сапфиром стоимостью более одного миллиона рублей.

«Валера — отличный парень. Мы с ним уже по 50 граммов выпили. Я сказал ему, что в его руках достояние России», — заявил певец Кай Метов.

Бизнесмен доказал Татьяне Булановой, что с ним она будет как за каменной стеной. А главное, подружился с сыновьями артистки — Александром и Никитой.

«Он пришел в костюме, такой подготовленный. Я так полагаю, он знал, куда идет. Не место, а сам статус события. Что знакомство с детьми: со мной, с моим братом… Что касается него — человек крайне порядочный», — сказал сын Булановой Александр Тагрин.

Звезда 90-х не стала заключать брачный договор и взяла двойную фамилию. Теперь она Буланова-Руднева.

«Действительно, настоящий мужчина. И мои друзья, которые с ним знакомы, абсолютно со мной согласны», — заверила исполнительница.

«Я желаю, Тань, тебе, чтобы просто была счастлива. Чтобы этот мужик наконец-то оказался тем самым, о котором мы мечтаем, когда у нас происходит пубертат», — поздравила коллегу Лолита.

После росписи в ЗАГСе пара отправилась гулять по городу. А затем молодожены и гости переместились в банкетный зал одного из фешенебельных отелей. Там Буланова сменила свадебный наряд на просторное белое платье и кроссовки.

«Свадьба прекрасная, невеста роскошная, жених надежный. Поздравили ударным трудом на сцене, с песнями, плясками», — уточнила певица Алена Апина.

Рестораном торжество не ограничилось. Банкет продолжился на речном теплоходе, который полночи катал молодоженов и гостей по Неве.

«В отличие от большинства модных сейчас свадеб ради красивой картинки, здесь акцент идет именно на эмоции. Белые розы, никакого вычурного, сверхбогатого декора. Свадьба на данной площадке стоит от десяти тысяч рублей на гостя, плюс оформление, плюс технические какие-то моменты. Мы можем смело предположить, что бюджет данного мероприятия был около пяти миллионов рублей», — подсчитала организатор мероприятий Акимова.

Валерий Руднев признался: его мечта о красивой свадьбе осуществилась. Теперь осталось уговорить жену родить детей.

«Хотелось бы, конечно. Будем работать в этом направлении!» — подтвердил муж Булановой.

«Я желаю, чтобы она родила ему ребенка. А Таня родит точно», — уверена подруга певицы Светлана Бондарчук.

Насладиться медовым месяцем у пары не получится. Супруги готовятся к еще одному масштабному событию. 16 июня они открывают ресторан. СМИ пишут: Руднев подарил Булановой заведение стоимостью 50 миллионов рублей в честь свадьбы.