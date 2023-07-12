Настоящий, русский, любимый: как найти на прилавках качественный квас

В магазинах напиток представлен в широком ассортименте, но может ли он по качеству конкурировать с разливным квасом?

Каждая третья бутылка кваса на прилавках — подделка. Часто под видом натурального продукта продают обычную газировку со множеством химических добавок, ароматизаторов и подсластителей. Такой напиток точно не утолит жажду и только навредит здоровью.

Как в таком случае отличить качественный товар от суррогата? На какие надписи на упаковке должен обращать внимание покупатель? Есть ли разница между напитком на разлив и бутилированным продуктом и какой из них лучше? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какие ингредиенты должны быть в натуральном квасе

Пивовар-технолог Иван Кудряшов в первую очередь советует внимательно изучить состав напитка. В настоящем квасе, по его словам, должны быть солод, вода, дрожжи и немного сахара или меда.

«Если используются сиропы или еще какие-то добавки — травы, различные концентраты — это уже квасной напиток», — поясняет эксперт.

Увидели на этикетке надпись «Квасной напиток» — от покупки лучше отказаться. Это и есть та самая опасная для здоровья газировка со вкусом кваса.

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«Также делают подобие квасного лимонада, как я его характеризую. Это когда на скорую руку добавили ингредиенты в бочку, перемешали и добавили углекислой кислоты и также назвали квасом. Ничего, кроме жажды, он не вызывает», — предупреждает Кудряшов.

Еще один важный момент, на который необходимо обращать внимание, — цвет тары. Бутылка должна быть темной и не пропускать солнечный свет. Иначе квас попросту забродит и со временем превратится в алкогольный напиток.

«Если вовремя не остановить брожение в классе, то происходит развитие молочнокислых бактерий, что приводит к ухудшению вкуса, ароматики, и в дальнейшем дрожжи также начинают развивать и вырабатывать гораздо больше спирта. Это уже превратится в брагу», — добавляет эксперт.

Сколько хранится квас

Многие уверены — настоящий квас нельзя купить в магазине. Самый вкусный напиток продают на разлив, из бочки. Так ли это, решили проверить и купили сразу четыре бутылки кваса живого брожения. Три из них — в ближайшем супермаркете за 60, 73 и 82 рубля за литр. Еще один образец — за 100 рублей, на разлив на рынке.

Срок годности у каждого из представленных напитков — разный. В идеале он должен составлять от трех до пяти суток, говорит пивовар. Но соответствует этому требованию только продукт на разлив, если верить продавцу. А вот самый дешевый квас может храниться на прилавке целых полгода, а остальные — вообще восемь месяцев.

Скорее всего, предполагает Кудряшов, речь идет о пастеризованном продукте. Он может храниться до года и не испортится. Правда, и пользы в нем уже не будет.

«Поскольку при пастеризации молочнокислые бактерии погибли, дрожжи засыпают при отсутствии кислорода. Поэтому и сроки годности выдерживают. Но нужно смотреть также и на состав», — говорит технолог.

В составе дешевого и дорогого образцов из магазина — ничего лишнего. А вот в напиток за 73 рубля производитель, помимо сахара, добавил еще сладкую пищевую смесь.

«Я вообще задумался бы, покупать такой квас или нет, поскольку я не знаю состав этой смеси, она здесь не расписана», — объясняет пивовар.

Из чего сделали квас на разлив, остается только догадываться. Но главное, неизвестно, как его хранили. Важно, по словам Кудряшова, чтобы была хорошо промыта вся система квасоварения. Она, в частности, включает баки и специальные шланги.

«Когда квас остается в трубках, он бродит, это все закисает и можно получить нешуточное пищевое отравление. Особенно в жару», — подчеркивает Кудряшов.

Как отличить натуральный квас по пене и пузырькам

Но прежде чем делать выводы, проверили, что внутри каждой бутылки. Разлили квас по стаканам. Если продукт натуральный, пена будет плотной, а пузырьки ней крупными. Как раз так выглядят участвующие в испытании образцы из магазинов. В напитке же с рынка пузырьки и мелкие, а сама пена быстро исчезла. Скорее всего, получили ее искусственно — добавили в напиток углекислый газ из баллона.

Сколько алкоголя содержится в квасе и можно ли употреблять напиток перед вождением

Что еще скрывают производители? Многие автолюбители боятся пить квас и садиться за руль, потому что в напитке содержится спирт. Его содержание по ГОСТу не должно превышать отметку в 1,2%.

Но если квас приготовили с нарушением технологии или хранили неправильно, концентрация спирта в напитке может заметно увеличиться. Оценить количество спирта в образцах в рамках эксперимента помог специальный прибор — рефрактометр.

На рабочую поверхность нанесли каплю кваса, накрыли полупрозрачным стеклом и оценили результат по показателям на шкале. По итогам больше всего алкоголя оказалось в дешевом квасе из магазина — 1,1%. Но в целом все образцы — в пределах допустимой нормы. Садиться за руль, выпив стакан такого напитка, не опасно, но лучше как минимум через десять минут, когда спирт полностью выветрится из организма.

Главное, не хранить вскрытую бутылку с напитком больше двух-трех дней, даже в холодильнике.

«Если данный продукт мы оставим открытым и чуть-чуть поддержим, конечно, может, количество спирта вырастет», — объясняет технолог.

Какой квас имеет самый натуральный состав

Напоследок также проверили, сколько в представленных образцах сахара. А еще — концентрированного квасного сусла — заготовки, из которого чаще всего делают квас на предприятиях. Большой процент этих ингредиентов может вызвать серьезное расстройство системы пищеварения.

Во время тестирования взяли 50 литров кваса, налили в кастрюли и поставили на плиту. В итоге после выпаривания первого и третьего образцов появился небольшой осадок. Это говорит о том, что они, скорее всего, имеют натуральный состав. После выпаривания второго образца на дне сотейника появилась коричневая корочка — похоже, это и есть та самая пищевая смесь. А вот квас на разлив эксперимент полностью провалил.

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«От четвертого образца немного кашляю, здесь дно превратилось в застывшее, непонятное нечто, и 100% здесь присутствуют ненатуральные вещества. Это какой-то концентрат, разбавленный водой. Присутствует аромат жженой краски, лакированной мебели — хлебом здесь и не пахло», — комментирует пивовар-технолог.

Таким образом, испытания показали, что найти настоящий натуральный квас — непростая задача. Но безопаснее покупать этот напиток все-таки в магазине. Главное, чтобы в составе не было лишних добавок. А вот квас на разлив лучше не брать.