Пластика ради кумиров: сколько фанаты тратят, чтобы стать двойниками звезд

Фанаты знаменитостей тратят огромные деньги и рискуют своим здоровьем ради схожести с кумирами. Чем нередко заканчивается такое увлечение, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Смертельная одержимость, или как Ким Кардашьян стала причиной гибели своего двойника? Правда, что фанатка светской львицы умерла после уколов силикона в ягодицы? Какие операции сделал канадский актер Сэйнт Вон Колуччи, чтобы стать копией солиста корейской группы BTS Чимина? И сколько денег поклонники знаменитостей тратят на превращение в своих кумиров? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Кристина Гуркани прославилась как двойник Ким Кардашьян. Американка множество раз ложилась под нож хирурга, чтобы достигнуть полного сходства со светской львицей. Она сделала огромную грудь, вставила внушительные импланты в ягодицы и активно использовала инъекции филлеров.

«Я заметила, что у нас с Ким есть схожие черты. Поэтому я решила стать ее копией», — заявляла Гуркани.

Ее формы намного превосходили Ким. Сама Кристина признавалась, что на ее теле не осталось ни одного места, над которым бы не поработали хирурги и косметологи.

«Ринопластика, филлеры, импланты. Я дважды делала грудь. Чего только не было со мной за последние годы», — признавалась двойник Кардашьян.

Недавно стало известно, что после очередной пластической операции 34-летняя Гуркани умерла. Девушка решила снова увеличить ягодицы и обратилась за помощью к некой Вивиан Гомес. Та отвела модель в отель и сделала ей несколько инъекций силикона. После этого у звезды соцсетей случился сердечный приступ.

«И ради чего умерла эта девушка? Ким даже не знает, кто она. Всем все равно на нее по итогу. Все это делается ради каких-то фотографий. Эта нездоровая одержимость довела ее до могилы», — возмутилась американский журналист Эйприл Батчер.

Позже выяснилось: у Вивиан Гомес даже не было лицензии на медицинскую практику. Девушку задержали в аэропорту штата Флорида. Ее обвиняют в непредумышленном убийстве.

«Вивиан Гомес была экстрадирована из Флориды. Она обвиняется в непредумышленном убийстве и проведении медицинских услуг без лицензии. Прокуроры утверждают, что инъекции, которые она изготавливала в номере отеля, оказались смертельными», — уточнила американский журналист Анн Рубин.

22-летний актер Сэйнт Вон Колуччи хотел стать копией своего кумира Чимина — солиста корейской поп-группы BTS. Он сделал 12 пластических операций, чтобы быть похожим на звезду. На подтяжку лица, бровей и глаз, ринопластику, уменьшение губ молодой человек потратил более 18 миллионов рублей.

«Южная Корея славится, конечно же, разрезом глаз. Это такая некая индивидуальность. Это белая кожа, это точеные носики. Когда люди хотят быть похожими на K-pop и начинают прибегать к пластической хирургии, наверное, это уже перебор», — высказалась светский журналист Даяна Брют.

После последней пластической операции Коллучи скончался. Он хотел удалить челюстные импланты, которые установил ранее, но у него развилась инфекция. Врачи не смогли его спасти.

Однако иногда на кардинальные изменения во внешности подталкивают близкие люди. Отец Кэролайн Эрроусмит был ярым фанатом сериала «Спасатели Малибу». В детстве мужчина сказал своей дочери, что она похожа на Памелу Андерсон. После этого жизнь девушки изменилась. Она восемь раз ложилась под нож хирурга и потратила почти три миллиона рублей на операции. После очередного преображения Кэролайн едва не умерла.

«На тот момент, когда я делала импланты, они были самыми лучшими в мире. Несмотря на это, я столкнулась с огромным количеством осложнений. Однажды я пошла в солярий, и один имплант лопнул прямо во время процедуры. Я чудом осталась жива», — заявила модель Кэролайн Эрроусмит.

Пользователи сети ополчились против хирургов, которые потакают пациентам с нестандартными просьбами. По их мнению, специалисты должны осознавать опасность операций и отказывать в их проведении.

«Все риски обговариваются с пациенткой. Что может быть разрыв имплантов, он может отторгнуться, может порваться кожа, не выдержать. То есть вес же уже нереальный для тела. И, собственно, пациентка все это подписывает и идет сама на эти риски. Другое дело, если какие-то риски, связанные именно с организмом. Это слабое сердце, легкие», — объяснил пластический хирург Филипп Выступец.

Фанаты по всему миру платят огромные деньги и ложатся под нож ради сходства со своими кумирами. Специалисты говорят: в большинстве случаев такие люди страдают от психических расстройств.

«Они думают о том, что, скопировав внешность этого человека, их жизнь тоже притянется к ним. То есть они получат такую же славу, такой же успех. Человек, у него нет стопа. Он не может остановиться. Это как какая-то зависимость, как игромания», — уточнила психолог Илаха Самедова.

Статистика показывает: желающих стать копиями своих кумиров с каждым годом все больше. Однако сами знаменитости даже не знают о существовании одержимых фанатов, которые в погоне за славой и вниманием умирают безызвестными.