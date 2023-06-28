«Коммерческий расчет»: психолог объяснил причины увлечения Киркорова пластикой

За последний год 56-летний певец благодаря хирургам изменился до неузнаваемости, однако не останавливается на достигнутом и продолжает совершенствовать свое тело.

Увлечение Филиппа Киркорова пластическими операциями стало пугать его поклонников — на лице и теле певца остается все меньше участков, которые не тронул скальпель хирурга. Фанаты беспокоятся, не повторит ли Киркоров судьбу другого поп-короля — Майкла Джексона, который безвозвратно изуродовал себя бесчисленными операциями по исправлению носа и осветлению кожи.

Однако психолог Андрей Зберовский, которого 5-tv.ru попросил проанализировать причины чрезмерного увлечения Киркорова пластикой, поспешил успокоить поклонников певца. Он отметил, что уровень пластической хирургии сегодня гораздо выше, чем во времена Джексона.

«В те годы, когда Джексон делал серию операций, уровень пластической хирургии был совсем еще «дремучим». Современная пластика ушла далеко вперед, поэтому Киркоров и другие звезды уже на другом уровне защищенности. Такого, как с Майклом Джексоном, с ними не будет. Риски, конечно, есть, но они в разы меньше», — заявил психолог.

К тому же мотивы, которые движут российской знаменитостью, в корне отличаются от тех, что руководили его американским коллегой, добавил Зберовский.

Он напомнил, что в 70-80 годы прошлого века, когда Джексон только начал путь к статусу поп-идола, в США в помине не было того «разгула» толерантности, который есть сейчас. Наоборот, там царили расовые предрассудки и нетерпимость к неграм. Поэтому Джексон болезненно переживал по поводу своего цвета кожи и широкого африканского носа. Эти комплексы и заставили его обратиться к хирургам.

В случае с Киркоровым речь идет о чистом прагматизме и коммерческом расчете, уверен психолог. Певец просто стремится стать своим для более молодого поколения зрителей.

«Мотивация у Киркорова и других наших звезд — либо сохранить свой узнаваемый образ, либо повысить привлекательность, чтобы расширить целевую аудиторию. Тот же Басков и Киркоров периодически поют песни, рассчитанные на более молодую аудиторию. Они не хотят оставаться с теми, кому 40-50 лет, они идут в более молодые сегменты — людей 20-30 лет, и даже в подростковую среду могут заходить своими песнями. И для молодого сегмента надо выглядеть по-другому, чтобы казаться своим, чтобы попадать в эту целевую аудиторию», — пояснил Зберовский.

По мнению эксперта, делая пластические операции, Киркоров поступает верно, так как для него это коммерчески оправданно.

«Как психолог, я считаю, что стратегия Киркорова правильная. Он молодец, он дрейфует, смещается в более молодые целевые аудитории. Правильно делает», — заключил Зберовский.

За последний год 56-летний российский певец изменился до неузнаваемости. Киркоров перекрасил волосы в белый цвет, вставил в глаза голубые линзы и решился на несколько пластических операций. В частности, певец сделал абдоминопластику и липосакцию с прорисовкой силуэтов, в результате которых у него появился «накаченный» пресс. Также поклонники обратили внимание на «новые» ягодицы певца. Многие уверены, что это тоже результат работы пластических хирургов, однако сам Киркоров заявил, что накачал попу, делая по 200 приседаний утром и вечером на протяжении полугода.

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