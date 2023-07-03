«Надо что-то делать»: любовь Успенской к омоложению может обернуться трагедией?

Почему методы знаменитости губительны для нее же самой?

Певица Любовь Успенская вредит сама себе, пытаясь молодиться в 69 лет. Об этом 5-tv.ru заявила системный семейный психотерапевт и сексолог Лариса Никитина.

Эксперт сразу отметила, что не считает знаменитость «старухой». Ей просто необходимо всегда выглядеть безупречно, так как она является частью шоу-бизнеса.

«Люди шоу-бизнеса априори должны хорошо выглядеть, потому что это их бизнес, это их деньги, это их заработок, и им надо хорошо выглядеть», — пояснила Никитина.

Успенская перепробовала массу способов для того, чтобы сохранить молодость и привлекательность. Так, у нее заметны височный лифтинг, блефаропластика верхних и нижних век, подтяжка лица, а также уколы красоты в области скул, губ, подбородка и нижней челюсти.

Однако ощутить себя по-настоящему молодой ей поможет вовсе не пластический хирург, а ее собственные внутренняя сила и желание жить насыщенно. А пластика для человека возрастом под 70 лет может быть вредна.

«Это все зависит от силы духа. И самое главное — от внутреннего желания жить. Вот это так называемая внутренняя жизненная сила. Сколько человек себе внутри еще отпускает», — отметила психотерапевт.

Чтобы действительно поддерживать здоровье, нужно вкладывать в себя больше, чем просто пластические операции. Среди таких мер — правильное питание, занятия спортом, забота о зубах, волосах, коже и так далее.

«В любом случае надо что-то делать. Но самое главное — быть молодым душой», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 69-летняя Успенская отчаянно пытается омолодиться.