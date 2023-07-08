Спортсменка и телеведущая раскрыла правду о своем роскошном бюсте. Некоторым этот вопрос не давал покоя на протяжении десяти лет.

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева заговорила о своей роскошной груди. Знаменитость на протяжении десяти лет многие обвиняют в том, что пышная грудь — результат хорошо сделанной пластической операции. В Telegram-канале она решила поставить точку в данном вопросе.

«Последние лет десять в прессе любили обсуждать, добавила ли я объема в определенные части тела или же наоборот все там уменьшила. Немножко путались в показаниях. Но такие догадки лишь для тех, кто не знает о магии корсетов и пуш-апов», — ответила Утяшева.

Она отметила, что под нож хирурга никогда не ложилась, а ее пышная грудь — это результат правильно подобранной одежды. Главное, знать все женские секреты.

К слову, это не первый раз, когда знаменитость обвиняют в изменениях внешности при помощи пластики или уколов красоты. Так, после похудения на несколько десятков килограммов ее черты лица заметно изменились: исчезли щеки, скулы, подбородок стал более выраженными. Утяшева и тогда ответила на обвинения, опровергнув все сплетни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую давнюю мечту исполнила Ляйсан Утяшева.