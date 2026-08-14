Успенский пост — пора, когда верующим следует соблюдать определенные ограничения в питании и проводить больше времени в молитве. В течение двух недель, которые длится данное событие, особое внимание рекомендуется уделить анализу жизненных целей и стремлений, подумать о своем месте в настоящем и продумать планы на будущее.

Какой смысл несет Успенский пост и что нужно обязательно сделать в данный период, эксклюзивно Пятому каналу рассказал настоятель храма в честь святых новомучеников и исповедников Церкви русской протоиерей Кирилл Каледа.

Когда начинается Успенский пост 2026 и сколько длится

Успенский пост — 2026: что можно и нельзя делать, как соблюдать и что есть по дням с 14 по 27 августа. Фото: patriarchia.ru

Успенский пост — это период, предшествующий одному из самых значимых церковных праздников — Успению Пресвятой Богородицы (дню кончины Девы Марии), которое ежегодно отмечается 28 августа. Этот день завершает цикл двунадесятых праздников (двенадцати дат, посвященных важным событиям из жизни Иисуса Христа и Божией Матери).

Готовиться к указанному празднику начинают ровно за две недели — с 14 по 27 августа. Эти дни и называются Успенским постом. Данная пора особенно важна для каждого верующего, поскольку рекомендуется в указанные даты оставить земные заботы, проанализировать свою жизнь и провести время в молитвах.

«Успенский пост посвящен Божией Матери. Это, с одной стороны, самый короткий пост, он длится всего две недели, но с другой, этот пост строгий по уставу. Его строгость такая же, как у Великого поста (период, предшествующий Пасхе, — прим. ред.), и в смысле вкушения пищи, и в исполнении других постных установлений», — прокомментировал священнослужитель.

В рамках Успенского поста отмечается также два важных праздника — Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня (14 августа) и Преображение Господне (19 августа). Указанные дни в народном календаре принято называть Спасами. Первый получил определение Медового, а второй — Яблочного.

Когда возник Успенский пост

Многодневные посты, согласно истории христианства, появились намного позже самих событий, описанных в Евангелии.

Первые упоминания об Успенском посте датируются V веком. Окончательно даты, сроки и правила этого события были установлены много позже, только в 1166 году на Константинопольском Соборе.

Какой духовный смысл имеет Успенский пост

Успенский пост — 2026: что можно и нельзя делать, как соблюдать и что есть по дням с 14 по 27 августа. Фото: patriarchia.ru

Успение Пресвятой Богородицы — это день кончины Божией Матери, но праздник призван не оплакивать смерть святой, а отпраздновать ее переход из земной жизни в жизнь вечную.

«Этот праздник, посвященный Пречистой Деве, мы должны встретить с чистыми сердцами, с чистыми душами. И, конечно, призываемся в эти дни (дни Успенского поста. — Прим. ред.) к тому, чтобы покаяться, исповедаться, причаститься и встретить праздник Успения с чистым сердцем», — поведал эксперт.

Считается, что Богородица способна утешить каждого в его горе и молится перед Богом за все человечество. Поэтому перед Успением желательно, уподобясь ей, всю жизнь проведшей в молитвенных трудах и соблюдавшей меру в питании, придерживаться определенных ограничений. Считается, что за три дня до своей кончины Божия Матерь совсем отказалась от еды и пила только воду, поэтому Успенский пост имеет довольно строгие правила.

Пост — это возможность подготовиться к светлому церковному торжеству не столько телесно, сколько духовно. В это время стоит сосредоточиться на своем внутреннем состоянии, очистить помыслы и желания, определить свое место в жизни и поразмышлять над дальнейшим духовным путем.

«Когда готовимся к какому-то празднику, ожидаем гостей к себе в дом, мы стараемся прибраться, навести в нем порядок и чистоту. И вот в преддверии праздника Успения Божией Матери церковь призывает нас так же навести порядок и чистоту в душах», — рассказал священнослужитель.

Аскетический подвиг — исключение некоторых категорий продуктов питания — важный аспект очищения. Однако главная цель — это отложить мирские, житейские услады ради духовных исканий и молитв.

Успение Божией Матери — библейский сюжет

Само слово «успение» означает, что Дева Мария не умерла в привычном для нас понимании, а как бы уснула для земной жизни, чтобы проснуться в вечности. Успение Пресвятой Богородицы — это тихий и светлый праздник, возвещающий о том, что Господь вознес Божию Матерь с Собой на Небеса. В Писании рассказана подробная история этого события.

Богородица после казни, воскрешения и вознесения Иисуса Христа жила в Иерусалиме и часто посещала Голгофу, где тот был распят. Однажды во время молитвы ей явился архангел Гавриил и сообщил о скором завершении ее земного пути. Небесный вестник призвал Деву не бояться смерти, заверив, что Марию ждет вечная жизнь: «Сын Твой и Бог Наш приимет Тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время».

Архангел вручил Богородице ветвь от райского дерева, которую повелел нести перед ее гробом при погребении. Узнав о скорой кончине Богоматери, все апостолы, кроме Фомы, собрались в Иерусалиме. Ученики Христа несли гроб с телом Богородицы в Гефсиманский сад. Дева завещала, чтобы ее похоронили между ее праведных родителей Анной и Иоакимом и супругом Иосифом Обручником.

Во время церемонии прощания явился Господь Иисус Христос и забрал душу Марии в Царствие Небесное. Спустя три дня после погребения прибыл и апостол Фома. Другие ученики рассказали об увиденном, и тот попросил открыть гробницу, чтобы лично попрощаться с Богоматерью. Когда апостолы вошли в склеп, то не обнаружили там тела Марии. Господь воскресил Божию Матерь и вознес ее тело в Рай.

Правила питания во время Успенского поста по дням

Все многодневные посты имеют определенный режим питания. Главное правило — полный отказ от пищи животного происхождения. Из рациона обычно исключают:

мясо и мясные изделия;

рыбу и морепродукты;

яйца;

молочные продукты.

В ходе Успенского поста некоторые послабления допускаются только в праздник Преображения. 19 августа верующим разрешается есть рыбу. Этот продукт символизирует Христа, явившего свою божественную природу во время молений на горе Фавор.

Строгость поста во многом зависит от здоровья человека, его возраста и подготовленности. Этот вопрос должен решаться индивидуально. Перед постом лучше посоветоваться и со священником или духовником, и с врачом. Если верующий твердо намерен блюсти все каноны поста, то следует заранее начать ограничивать себя в мясе и других продуктах, постепенно исключая их из рациона.

В каждый день Успенского поста предполагается определенное меню. Монашеский устав предполагает: в понедельник, среду и пятницу придерживаться сухоядения, то есть употреблять пищу можно только растительного происхождения, которые не поддавались термической обработке. К ней относятся:

невареная пища;

свежие, сушеные или моченые овощи;

фрукты.

Во вторник и четверг допускается вареная пища, но при ее приготовлении не должно было использоваться растительное масло.

По субботам и воскресеньям можно готовить еду на растительном масле, а также употреблять вино в небольших количествах.

Однако такие строгости предполагаются для монашества. Миряне могут питаться немного разнообразнее, особенно если у них выявлены какие-либо заболевания. Нужно помнить, что для детей и пожилых также предусмотрены пищевые послабления во время поста.

Важно не забывать, что это не диета, а определенный духовный этап. Перед Успенским постом следует получить благословение у священника или духовника.

После окончания поста не следует сразу же бросаться на те продукты, которые ранее были «запрещены». Выходить из поста нужно плавно, добавляя привычную пищу небольшими порциями. Такой выход позволит избежать излишней нагрузки на органы ЖКТ, не набрать вес и получить всю пользу от любимых продуктов.

Что делать, если не получается ограничить себя в пище

Летом особенно сложно соблюдать пищевые ограничения, так как многие куда-то уезжают и не могут сами готовить себе определенные блюда.

«В современной жизни этот пост может быть достаточно сложно исполнять, потому что август — это сезон отпусков, когда мы отправляемся в какие-то поездки, и соблюдать установления относительно поста оказывается не так просто. Но тем не менее, если в силу каких-то обстоятельств не можем выполнить устав о пище, то мы должны и обязаны в это время заниматься нашим духовным строительством», — пояснил протоиерей.

Именно внутренняя чистота, по словам священника, позволяет получить от Божьей Матери ту помощь, за которой обращаются верующие. В данный период также стоит задуматься о своем жизненном пути и смысле жизни, чтобы божественная помощь была во благо страждущих.

«Нередко бывает так, что мы просим о чем-то, что кажется нам очень важным, а потом оказывается, нам это не нужно. Вот во время поста мы как раз и должны расставить все на свои места. И Успенский, посвященный Божьей Матери, также призывает нас к этому», — рассказал священнослужитель.

Что нельзя делать во время Успенского поста

Успенский пост — 2026: что можно и нельзя делать, как соблюдать и что есть по дням с 14 по 27 августа. Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Издавна считается, что во время поста нельзя проводить веселые гулянья. До революции 1917-го даже запрещалось проводить карнавалы, шутовские и театрализованные представления.

В ходе поста таинство венчания не проводится. Однако запрета на тихую и скромную регистрацию брака в ЗАГСе в эти дни нет. Но верующим не советуют устраивать шумные гуляния перед Успением. Лучше отложить веселое торжество на самый конец августа.

Нельзя носить тесную и неудобную обувь, так как если стереть ноги на Успение, можно привлечь несчастья и неудачи.

Незамужним девушкам не рекомендуется стричься. Предки верили: чем больше волос сострижет красавица, тем позже она выйдет замуж.

Во время сложного духовного периода нельзя сплетничать, сквернословить, осуждать и ругаться.

Что нужно делать во время Успенского поста

Так как это важное время для духовной работы, рекомендовано посещать богослужения и молиться. Чтобы освободить свою душу от негатива, нужно исповедаться и причаститься.

В период Успенского поста выпадают два праздника: Медовый Спас и Яблочный Спас. Традиционно в эти дни верующие идут в храм, чтобы освятить начатки овощей — первые плоды нового урожая.

Издавна люди в эти дни несли в храм мед, яблоки, виноград, хлебные колосья и цветки мака. После утренней службы над новым урожаем читалась специальная молитва. Некоторые овощи, фрукты и ягоды можно было попробовать только после освящения.

В ходе Успенского поста издавна принято освящать колодцы и совершать крестные ходы к водоемам. После освящения рек и озер верующие купались. Считалось, что это помогает сохранить здоровье и приобрести долголетие.