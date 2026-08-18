Особо доверительный характер: как менялись отношения России и Мьянмы

Путин: отношения России и Мьянмы приобрели доверительный характер

Перспективы сотрудничества на азиатском треке обсуждали сегодня в Кремле. Владимир Путин встретился с президентом Мьянмы. Мин Аун Хлайн находится в нашей стране с официальным визитом.

Российский лидер выразил ему соболезнования в связи с недавней трагедией: десятки тысяч жителей Мьянмы пострадали из-за мощного наводнения. Затронули на переговорах и вопросы экономики.

«Отношения между нашими странами были установлены еще в 1948 году. И все время развивались по нарастающей. В последние годы приобрели особо доверительный характер. Мы благодарны вам за содействие в развитии отношений России с АСЕАН. Мы сотрудничаем активно на международной арене. Безусловно, нужно поработать на экономическом треке, здесь есть хорошие заделы и хорошие проекты. Развиваются отношения в сфере безопасности. У вас большой, очень насыщенный визит в Россию, и уверен, будет возможность обсудить все эти вопросы», — сказал президент России Владимир Путин.

«Пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность России за поддержку. В прошлом году в нашей стране произошли землетрясения, пострадали много людей, Россия оперативно отправила группы спасателей. Мы это помним и очень благодарны», — сказал президент Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Лидеры двух стран и делегации находятся в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Чуть раньше президент Мьянмы возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Также он примет участие в совместном бизнес-форуме, который состоится в среду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.